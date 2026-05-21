Cuál es el verdadero impacto del cambio climático en los manzanos y por qué alerta a los expertos

El desarrollo de portainjertos resistentes busca reducir las pérdidas en los huertos ante el aumento de fenómenos climáticos extremos (Fotografía: Allison Usavage/Cortesía de la Universidad de Cornell.)

La industria de la manzana en Estados Unidos enfrenta una amenaza creciente por el aumento de fenómenos climáticos extremos, que ponen en riesgo la estabilidad de los cultivos y los ingresos de los productores. En los últimos años, olas de frío repentinas, sequías prolongadas y cambios bruscos de temperatura han provocado daños significativos en los huertos, especialmente en el noreste del país. Equipos científicos de universidades y organismos estatales desarrollan nuevas variedades de portainjertos para mejorar la supervivencia y adaptabilidad de los manzanos ante condiciones climáticas cambiantes.

En febrero de 2015, una brusca variación térmica afectó a los huertos de manzanos en el noreste de Estados Unidos. Según el diario británico The Guardian, Terence Robinson, profesor de horticultura en la Universidad de Cornell, señaló que el fenómeno conocido como “decadencia rápida de la manzana” destruyó plantaciones en Nueva York y Pensilvania. Un aumento de temperatura seguido por una ola de frío dañó la base de los árboles —el portainjerto—, elemento clave para la estabilidad y productividad del cultivo.

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La mayoría de los manzanos comerciales surgen de injertar una variedad frutal sobre un patrón seleccionado por resistencia y adaptación. The Guardian precisó que el portainjerto M9, uno de los más utilizados, se desarrolló hace más de un siglo en Inglaterra. No obstante, científicos advierten que los tradicionales no ofrecen actualmente suficiente protección ante el aumento de los extremos climáticos.

Mejora genética y cooperación internacional frente al cambio climático

Las alteraciones térmicas y la variabilidad de las estaciones afectan la viabilidad del cultivo, llevando a universidades y organismos públicos a crear portainjertos (Fotografía: Allison Usavage/Cortesía de la Universidad de Cornell.)

Como respuesta, la Universidad de Cornell y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) impulsan el Programa de Mejora Genética de Portainjertos de Manzano de Ginebra en Nueva York. Robinson explicó que el objetivo es combinar resistencia a enfermedades con tolerancia a sequía, suelos salinos y fluctuaciones extremas de temperatura, utilizando portainjertos enanos para adelantar las cosechas y mejorar la eficiencia.

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Este proceso de selección y prueba puede tomar más de 30 años. El artículo reportó que la primera variedad comercial salida de Cornell se lanzó en 1997, a partir de cruces iniciados en los años setenta. En 2023, otras tres variedades llegaron al mercado tras décadas de ensayos enfocados en supervivencia, tamaño y rendimiento.

En la búsqueda de genes resistentes, los científicos estadounidenses analizan manzanas silvestres de Asia central —región de origen de la especie—. Las nuevas generaciones de portainjertos se prueban en distintas zonas del país, en colaboración con la red de investigación NC-140, una red colaborativa de investigación hortícola de Estados Unidos. Como expresó Mike Parker, especialista de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, los ensayos a largo plazo posibilitan descartar los que no se adaptan y seleccionar los más prometedores para los agricultores.

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Adaptación de los portainjertos

De acuerdo con el profesor Lee Kalcsits, de la Universidad Estatal de Washington, las temperaturas de otoño y primavera aumentaron en las principales regiones productoras de manzanas del país. Esta situación dificulta que los árboles cumplan con su requerimiento de frío, provocando entradas y salidas tempranas de dormancia y exponiéndolos a daños por heladas tardías. Los portainjertos contribuyen a la resiliencia hídrica del cultivo en períodos de sequía.

La búsqueda de variedades que resistan tanto sequías como heladas representa un esfuerzo conjunto que involucra décadas de experimentación (Fotografía: Allison Usavage/Cortesía de la Universidad de Cornell.)

La industria de la manzana genera cerca de USD 23.000 millones al año en Estados Unidos y produce más de 11.000 millones de libras (4.990 millones de kilos) de fruta. La susceptibilidad de los portainjertos implica riesgos económicos para los productores, quienes invierten con expectativas a largo plazo. Robinson advirtió al portal que la continuidad de los programas de mejora responde a los desafíos emergentes y protege la viabilidad del cultivo.

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La financiación y el recambio generacional en la investigación agrícola son un motivo de atención para los científicos. Robinson sostuvo que los jóvenes investigadores muestran más interés por el mejoramiento de injertos, mientras que el desarrollo de portainjertos requiere experimentos prolongados y perseverancia. La Asociación Estadounidense de Manzanas respalda los nuevos desarrollos, aunque la demanda de resultados inmediatos puede poner en jaque la continuidad de las investigaciones de largo plazo.

Producción y colaboración para la resiliencia del cultivo de manzanas

Según el experto, seleccionar portainjertos capaces de enfrentar condiciones variables es fundamental para la supervivencia del cultivo. Los avances recientes desarrollados por Cornell y el USDA mostraron menos daños por heladas y mayores rendimientos. La colaboración entre universidades, organismos estatales y productores es clave para asegurar la producción de manzanas, especialmente ante el aumento de fenómenos extremos y la presión climática, como muestra la experiencia de la red de investigación NC-140 y los programas de mejora impulsados en Estados Unidos.

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