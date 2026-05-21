Medio Ambiente

Cuál es el verdadero impacto del cambio climático en los manzanos y por qué alerta a los expertos

Un fenómeno conocido como decadencia rápida destruyó plantaciones enteras en Nueva York y Pensilvania, en Estados Unidos, y los científicos todavía trabajan para entender cómo evitar que se repita

Guardar
Google icon
El desarrollo de portainjertos resistentes busca reducir las pérdidas en los huertos ante el aumento de fenómenos climáticos extremos (Fotografía: Allison Usavage/Cortesía de la Universidad de Cornell.)
El desarrollo de portainjertos resistentes busca reducir las pérdidas en los huertos ante el aumento de fenómenos climáticos extremos (Fotografía: Allison Usavage/Cortesía de la Universidad de Cornell.)

La industria de la manzana en Estados Unidos enfrenta una amenaza creciente por el aumento de fenómenos climáticos extremos, que ponen en riesgo la estabilidad de los cultivos y los ingresos de los productores. En los últimos años, olas de frío repentinas, sequías prolongadas y cambios bruscos de temperatura han provocado daños significativos en los huertos, especialmente en el noreste del país. Equipos científicos de universidades y organismos estatales desarrollan nuevas variedades de portainjertos para mejorar la supervivencia y adaptabilidad de los manzanos ante condiciones climáticas cambiantes.

En febrero de 2015, una brusca variación térmica afectó a los huertos de manzanos en el noreste de Estados Unidos. Según el diario británico The Guardian, Terence Robinson, profesor de horticultura en la Universidad de Cornell, señaló que el fenómeno conocido como “decadencia rápida de la manzana” destruyó plantaciones en Nueva York y Pensilvania. Un aumento de temperatura seguido por una ola de frío dañó la base de los árboles —el portainjerto—, elemento clave para la estabilidad y productividad del cultivo.

PUBLICIDAD

La mayoría de los manzanos comerciales surgen de injertar una variedad frutal sobre un patrón seleccionado por resistencia y adaptación. The Guardian precisó que el portainjerto M9, uno de los más utilizados, se desarrolló hace más de un siglo en Inglaterra. No obstante, científicos advierten que los tradicionales no ofrecen actualmente suficiente protección ante el aumento de los extremos climáticos.

Mejora genética y cooperación internacional frente al cambio climático

Tres grandes macetas blancas con plantas verdes en un invernadero. Se ve el suelo de cemento, paredes de paneles translúcidos y un campo verde exterior borroso
Las alteraciones térmicas y la variabilidad de las estaciones afectan la viabilidad del cultivo, llevando a universidades y organismos públicos a crear portainjertos (Fotografía: Allison Usavage/Cortesía de la Universidad de Cornell.)

Como respuesta, la Universidad de Cornell y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) impulsan el Programa de Mejora Genética de Portainjertos de Manzano de Ginebra en Nueva York. Robinson explicó que el objetivo es combinar resistencia a enfermedades con tolerancia a sequía, suelos salinos y fluctuaciones extremas de temperatura, utilizando portainjertos enanos para adelantar las cosechas y mejorar la eficiencia.

PUBLICIDAD

Este proceso de selección y prueba puede tomar más de 30 años. El artículo reportó que la primera variedad comercial salida de Cornell se lanzó en 1997, a partir de cruces iniciados en los años setenta. En 2023, otras tres variedades llegaron al mercado tras décadas de ensayos enfocados en supervivencia, tamaño y rendimiento.

En la búsqueda de genes resistentes, los científicos estadounidenses analizan manzanas silvestres de Asia central —región de origen de la especie—. Las nuevas generaciones de portainjertos se prueban en distintas zonas del país, en colaboración con la red de investigación NC-140, una red colaborativa de investigación hortícola de Estados Unidos. Como expresó Mike Parker, especialista de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, los ensayos a largo plazo posibilitan descartar los que no se adaptan y seleccionar los más prometedores para los agricultores.

Adaptación de los portainjertos

De acuerdo con el profesor Lee Kalcsits, de la Universidad Estatal de Washington, las temperaturas de otoño y primavera aumentaron en las principales regiones productoras de manzanas del país. Esta situación dificulta que los árboles cumplan con su requerimiento de frío, provocando entradas y salidas tempranas de dormancia y exponiéndolos a daños por heladas tardías. Los portainjertos contribuyen a la resiliencia hídrica del cultivo en períodos de sequía.

Una mano sostiene una planta joven con hojas verdes vibrantes y raíces visibles, suspendida en un dispositivo de cultivo dentro de un invernadero
La búsqueda de variedades que resistan tanto sequías como heladas representa un esfuerzo conjunto que involucra décadas de experimentación (Fotografía: Allison Usavage/Cortesía de la Universidad de Cornell.)

La industria de la manzana genera cerca de USD 23.000 millones al año en Estados Unidos y produce más de 11.000 millones de libras (4.990 millones de kilos) de fruta. La susceptibilidad de los portainjertos implica riesgos económicos para los productores, quienes invierten con expectativas a largo plazo. Robinson advirtió al portal que la continuidad de los programas de mejora responde a los desafíos emergentes y protege la viabilidad del cultivo.

La financiación y el recambio generacional en la investigación agrícola son un motivo de atención para los científicos. Robinson sostuvo que los jóvenes investigadores muestran más interés por el mejoramiento de injertos, mientras que el desarrollo de portainjertos requiere experimentos prolongados y perseverancia. La Asociación Estadounidense de Manzanas respalda los nuevos desarrollos, aunque la demanda de resultados inmediatos puede poner en jaque la continuidad de las investigaciones de largo plazo.

Producción y colaboración para la resiliencia del cultivo de manzanas

Según el experto, seleccionar portainjertos capaces de enfrentar condiciones variables es fundamental para la supervivencia del cultivo. Los avances recientes desarrollados por Cornell y el USDA mostraron menos daños por heladas y mayores rendimientos. La colaboración entre universidades, organismos estatales y productores es clave para asegurar la producción de manzanas, especialmente ante el aumento de fenómenos extremos y la presión climática, como muestra la experiencia de la red de investigación NC-140 y los programas de mejora impulsados en Estados Unidos.

Temas Relacionados

Industria de la ManzanaNueva YorkCambio ClimáticoMejora GenéticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Guatemala activa medidas ante inminente impacto de El Niño

La ministra María Fernanda Rivera informó que la probabilidad del fenómeno supera el noventa por ciento y que se prevé una afectación significativa sobre cultivos, la disponibilidad de alimentos y los medios de vida en 2026

El gobierno de Guatemala activa medidas ante inminente impacto de El Niño

Director de Protección Civil advierte sobre impacto de El Niño en El Salvador

Las autoridades del país informaron que las altas temperaturas, la escasez de precipitaciones y el incremento de incendios forestales generan nuevas condiciones que exigen fortalecer la gestión preventiva y la respuesta ante desastres climáticos

Director de Protección Civil advierte sobre impacto de El Niño en El Salvador

Cómo el cambio climático acelera la destrucción del patrimonio cultural del Ártico, según científicos

La degradación observada en un enclave ballenero de Svalbard evidencia la amenaza que representa para restos arqueológicos y la pérdida irreversible de información científica histórica y biológica

Cómo el cambio climático acelera la destrucción del patrimonio cultural del Ártico, según científicos

Las selvas tropicales están llegando a un punto de no retorno y la demanda global sería la causa

Un informe encargado por Rainforest Foundation Norway revela que la minería, los biocombustibles y la ganadería acumulan presiones sin precedentes sobre la Amazonía, la cuenca del Congo y el sudeste asiático

Las selvas tropicales están llegando a un punto de no retorno y la demanda global sería la causa

El ADN de los delfines presente en el agua de mar podría ser clave para protegerlos de las amenazas ambientales

Científicos del Instituto de Mamíferos Marinos de la Universidad Estatal de Oregón identificaron 836 variantes de secuencias mitocondriales en 126 muestras tomadas cerca de la isla de Santa Catalina, frente a las costas de California

El ADN de los delfines presente en el agua de mar podría ser clave para protegerlos de las amenazas ambientales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 21 de mayo

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 21 de mayo

Encapuchados atacaron sede de la candidata presidencial Paloma Valencia en Bogotá: estos fueron los daños causados

Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Cada vez menos bebés son alimentados con leche materna gracias a un marketing agresivo de la fórmula

“Te sacaste un Julián Álvarez”: la particular idea de una docente que se viralizó a la espera del Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Se miró al espejo, reconoció su cuerpo y tardaron 20 años en verlo: la sorprendente capacidad de las belugas

Se miró al espejo, reconoció su cuerpo y tardaron 20 años en verlo: la sorprendente capacidad de las belugas

Miles de personas en un estado de EEUU reciben alerta para permanecer en sus casas por mala calidad del aire

El mercado petrolero retrocede en medio de especulaciones de un acuerdo para la paz en Medio Oriente

Uno de los edificios educativos más altos del mundo: la historia del Main Building

En Guatemala, las lesiones por hechos delictivos repuntan y las extorsiones continúan descendiendo a nivel nacional

ENTRETENIMIENTO

El día que Ryan Gosling engordó 27 kilos para un papel y lo despidieron horas antes de empezar a rodar

El día que Ryan Gosling engordó 27 kilos para un papel y lo despidieron horas antes de empezar a rodar

La dolorosa carta de Kylie Minogue al bebé que nunca pudo tener: “Habría sido un milagro”

‘Emily en París’ llega a su fin: Lily Collins se despedirá de la exitosa serie de Netflix en la temporada 6

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

El reporte de la policía revela escandalosos detalles del arresto de Britney Spears en California: antidepresivos, botellas vacías y comportamiento agresivo