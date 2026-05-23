México

Tony Flores enfrenta nueva polémica en plena campaña: mujer le arroja agua tras acusarlo de intento de beso

El diputado local del PT en Coahuila y candidato a la reelección por el Distrito 06 volvió a quedar en el centro de la controversia

Guardar
Google icon
Mojan a candidato del PT Coahuila Antonio Flores Guerra
Mojan de limonada a candidato del PT en Coahuila, Antonio Flores Guerra (especial)

El nombre de Antonio “Tony” Flores Guerra, diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, volvió a colocarse en medio de la polémica durante el actual proceso electoral, luego de que una mujer le arrojara agua en plena vía pública tras acusarlo de intentar besarla sin consentimiento.

El incidente ocurrió en el municipio de San Buenaventura, Coahuila, mientras el legislador realizaba actividades relacionadas con su campaña rumbo a la reelección por el Distrito 06.

PUBLICIDAD

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó opiniones divididas entre simpatizantes y detractores del político coahuilense.

Mujer acusa invasión a su espacio personal

El diputado local Antonio 'Tony' Flores Guerra, candidato del Partido del Trabajo en Coahuila, recibe un salpicón de líquido en su espalda durante un evento de campaña. El incidente fue porque la mujer señaló que el candidato intentó besarla.

De acuerdo con versiones difundidas tras el altercado, la mujer identificada como Dennise reaccionó de manera inmediata luego de sentirse incómoda por la cercanía del legislador.

PUBLICIDAD

El propietario del establecimiento donde ocurrieron los hechos aseguró que Tony Flores habría abrazado por la espalda a la joven y posteriormente intentó besarla, situación que detonó la molestia de la mujer, quien terminó arrojándole agua frente a varias personas.

El comerciante pidió que se revisen los videos completos del incidente y no únicamente el fragmento viralizado en redes sociales donde aparece la agresión contra el diputado petista.

La escena se convirtió rápidamente en tendencia local y provocó múltiples comentarios sobre el comportamiento de figuras públicas durante campañas electorales, especialmente en actos cercanos con ciudadanos.

Tony Flores responde tras el incidente

Tony Flores, como también se le conoce, es dueño de la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V.. (Twitter/@ALEPHBIO)
Tony Flores, como también se le conoce, es dueño de la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V.. (Twitter/@ALEPHBIO)

Luego de la controversia, Antonio “Tony” Flores Guerra emitió un posicionamiento a través de sus redes sociales, donde lamentó lo ocurrido y pidió respeto durante el desarrollo de las campañas electorales.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, caminando, recorriendo las calles”, expresó el candidato del PT al referirse al episodio ocurrido en San Buenaventura.

El caso continúa generando debate entre usuarios de plataformas digitales, donde algunos condenaron la acción de arrojar agua al candidato, mientras otros cuestionaron la actitud del político durante el encuentro con la ciudadana.

Usuarios en redes sociales también revivieron otras polémicas que han rodeado la figura de Tony Flores, particularmente relacionadas con señalamientos judiciales en Estados Unidos que previamente han sido tema de discusión pública.

La controversia ocurre además en un momento clave del proceso electoral en Coahuila, donde los candidatos intensifican recorridos y actividades territoriales en busca del voto ciudadano.

¿Quién es Tony Flores Guerra?

Tony Flores PT Coahuila Antonio Flores Guerra
Tony Flores diputado local del PT en Coahuila (especial)

Antonio “Tony” Flores Guerra es un empresario del sector carbonero que actualmente se desempeña como diputado local en Coahuila por el Partido del Trabajo.

Según su ficha curricular en el Congreso estatal, cuenta con estudios en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Además de su carrera política, ha desarrollado actividades empresariales en áreas como minería, transporte, ganadería y construcción, sectores donde ha consolidado presencia principalmente en la región carbonífera de Coahuila.

En el actual proceso electoral, Tony Flores busca mantenerse como representante del Distrito 06, aunque episodios recientes como el ocurrido en San Buenaventura vuelven a colocar su imagen pública bajo presión y en medio del debate político y social.

Temas Relacionados

CoahuilaAntonio Flores GuerraPTElecciones 2026Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy

Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 23 de mayo

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 23 de mayo

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 23 de mayo

El costo de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 23 de mayo

Nacionales: el precio de la gasolina hoy

El costo de los combustibles en el país puede variar debido a distintos factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Nacionales: el precio de la gasolina hoy

Ceci Flores denuncia amenazas y acusa a autoridades de desacreditar hallazgo en Lagos de Moreno, Jalisco

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora aseguró que las amenazas son para evitar una nueva jornada de búsqueda en Guadalajara

Ceci Flores denuncia amenazas y acusa a autoridades de desacreditar hallazgo en Lagos de Moreno, Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

FGJEM captura a tres presuntos integrantes de grupo criminal ligado a Jalisco por doble homicidio en Zumpango

Vinculan a proceso a tres integrantes de los UJ40, célula de La Unión Tepito en CDMX

Detienen a ocho sujetos en Matamoros por el homicidio de Marcelo Vázquez, policía de Protección Federal

Gobierno federal abre mesa de diálogo en Chilapa para reconstruir tejido social en la Montaña Baja de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

El regreso de una leyenda: Rockotitlán reabre sus puertas tras más de 20 años, con nueva sede

El regreso de una leyenda: Rockotitlán reabre sus puertas tras más de 20 años, con nueva sede

Qué se sabe del spin off mexicano de The Boys que será producido por Gael García Bernal y Diego Luna

Con conciertos gratis la Orquesta de Cámara de Bellas Artes celebra su 70 aniversario: fechas y horarios

Lucía Méndez aconseja a Ángela Aguilar que “se acerque a Dios”

Preparate para rodar por CU con el BiciFest UNAM 2026: musica, talleres y más

DEPORTES

“Estoy muy feliz de estar aquí”: Checo Pérez tras su regreso a Canadá

“Estoy muy feliz de estar aquí”: Checo Pérez tras su regreso a Canadá

El Tri se impone 2-0 a Ghana y afina detalles rumbo al Mundial

Canelo Álvarez tiene su primer cara a cara con Christian Mbilli en Egipto

Cómo le fue a Checo Pérez en la clasificación de la Sprint para el GP de Canadá

México vs Ghana se jugará con aforo reducido: FIFA emite sanción tras gritos discriminatorios