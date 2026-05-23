Tony Flores enfrenta nueva polémica en plena campaña: mujer le arroja agua tras acusarlo de intento de beso

Mojan de limonada a candidato del PT en Coahuila, Antonio Flores Guerra (especial)

El nombre de Antonio “Tony” Flores Guerra, diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, volvió a colocarse en medio de la polémica durante el actual proceso electoral, luego de que una mujer le arrojara agua en plena vía pública tras acusarlo de intentar besarla sin consentimiento.

El incidente ocurrió en el municipio de San Buenaventura, Coahuila, mientras el legislador realizaba actividades relacionadas con su campaña rumbo a la reelección por el Distrito 06.

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El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó opiniones divididas entre simpatizantes y detractores del político coahuilense.

Mujer acusa invasión a su espacio personal

El diputado local Antonio 'Tony' Flores Guerra, candidato del Partido del Trabajo en Coahuila, recibe un salpicón de líquido en su espalda durante un evento de campaña. El incidente fue porque la mujer señaló que el candidato intentó besarla.

De acuerdo con versiones difundidas tras el altercado, la mujer identificada como Dennise reaccionó de manera inmediata luego de sentirse incómoda por la cercanía del legislador.

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El propietario del establecimiento donde ocurrieron los hechos aseguró que Tony Flores habría abrazado por la espalda a la joven y posteriormente intentó besarla, situación que detonó la molestia de la mujer, quien terminó arrojándole agua frente a varias personas.

El comerciante pidió que se revisen los videos completos del incidente y no únicamente el fragmento viralizado en redes sociales donde aparece la agresión contra el diputado petista.

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La escena se convirtió rápidamente en tendencia local y provocó múltiples comentarios sobre el comportamiento de figuras públicas durante campañas electorales, especialmente en actos cercanos con ciudadanos.

Tony Flores responde tras el incidente

Tony Flores, como también se le conoce, es dueño de la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V.. (Twitter/@ALEPHBIO)

Luego de la controversia, Antonio “Tony” Flores Guerra emitió un posicionamiento a través de sus redes sociales, donde lamentó lo ocurrido y pidió respeto durante el desarrollo de las campañas electorales.

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“Yo estoy haciendo mi trabajo, caminando, recorriendo las calles”, expresó el candidato del PT al referirse al episodio ocurrido en San Buenaventura.

El caso continúa generando debate entre usuarios de plataformas digitales, donde algunos condenaron la acción de arrojar agua al candidato, mientras otros cuestionaron la actitud del político durante el encuentro con la ciudadana.

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Usuarios en redes sociales también revivieron otras polémicas que han rodeado la figura de Tony Flores, particularmente relacionadas con señalamientos judiciales en Estados Unidos que previamente han sido tema de discusión pública.

La controversia ocurre además en un momento clave del proceso electoral en Coahuila, donde los candidatos intensifican recorridos y actividades territoriales en busca del voto ciudadano.

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¿Quién es Tony Flores Guerra?

Tony Flores diputado local del PT en Coahuila (especial)

Antonio “Tony” Flores Guerra es un empresario del sector carbonero que actualmente se desempeña como diputado local en Coahuila por el Partido del Trabajo.

Según su ficha curricular en el Congreso estatal, cuenta con estudios en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

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Además de su carrera política, ha desarrollado actividades empresariales en áreas como minería, transporte, ganadería y construcción, sectores donde ha consolidado presencia principalmente en la región carbonífera de Coahuila.

En el actual proceso electoral, Tony Flores busca mantenerse como representante del Distrito 06, aunque episodios recientes como el ocurrido en San Buenaventura vuelven a colocar su imagen pública bajo presión y en medio del debate político y social.

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