La ciberseguridad, clave para que las pymes aprovechen las ventas de fin de año

Mastercard facilita herramientas gratuitas de análisis de vulnerabilidades digitales para fortalecer el crecimiento de los comercios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del Black Friday, el Cyber Monday y la temporada navideña, la seguridad de los pagos digitales cobra relevancia para las pymes que buscan aprovechar estas fechas comerciales.

En este contexto, la tecnología se ha convertido en parte central de la operación diaria de millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Según el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, que recoge las respuestas de 2.400 propietarios y responsables de decisiones de pymes en 12 mercados de América Latina y el Caribe (LAC) , muestra que el 97 % de las pymes encuestadas de LAC ya acepta pagos digitales o sin efectivo. Para los negocios que ya operan en digital, es el momento de mayor oportunidad.

Ana Lucia Magliano, vicepresidenta ejecutiva de Servicios para América Latina y el Caribe. (Mastercard)

La adopción es alta y generalizada: cerca del 85 % considera los pagos digitales importantes para sus operaciones cotidianas y el 62 % genera más de la mitad de sus ventas a través de ellos. Sin embargo, el 51 % identifica el miedo al fraude o a un ciberataque como su principal barrera para profundizar ese uso. En una temporada de alta actividad comercial, estas preocupaciones pueden limitar la capacidad de algunos negocios para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen los canales digitales.

El 97 % de las pymes en América Latina y el Caribe ya acepta pagos digitales en sus operaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para analizar qué significan estos resultados para los negocios ante el próximo período de alta actividad comercial, Infobae conversó con Ana Lucia Magliano, vicepresidenta ejecutiva de Servicios de Mastercard para América Latina y el Caribe.

¿Qué les dicen estos resultados sobre el momento que atraviesan las pymes de la región, especialmente con la temporada comercial a punto de comenzar?

Estamos viendo una evolución muy significativa. La digitalización ya dejó de ser una aspiración para muchas pymes y pasó a formar parte de cómo venden, cobran y se relacionan con sus clientes. Eso cambia también la conversación sobre ciberseguridad. Ya no puede verse como algo separado del negocio.

En una temporada de alta actividad comercial, la oportunidad está en poder aprovechar esos canales con confianza. Y aquí hay una brecha importante. Aunque existe un alto nivel de conocimiento sobre ciberseguridad, solo el 18 % de las pymes encuestadas se siente muy preparado para proteger su negocio. Esto nos muestra que el siguiente paso no es solamente generar conciencia, sino ayudar a convertirla en capacidades concretas que acompañen el crecimiento digital.

El reto ya no es entrar al mundo digital, sino hacerlo con confianza

A medida que se acercan los picos de consumo, la prioridad de los negocios es ampliar su capacidad de atención y simplificar la experiencia de compra. El 51 % de las pymes encuestadas señala el miedo al fraude o a un ciberataque como la principal barrera para aumentar el uso de pagos digitales y el 40 % afirma que esas preocupaciones ya han frenado o detenido el uso de herramientas o pagos digitales.

La mitad de los negocios atribuye a una mejor protección cibernética la posibilidad de incrementar sus ventas en un 25 % o más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del estudio muestran, al mismo tiempo, que las pymes relacionan directamente el uso de herramientas digitales con su expansión comercial. El 42 % identifica el aumento de las ventas digitales como una oportunidad clave, mientras que otro 42% señala la importancia de fortalecer sus capacidades de ciberseguridad con el mismo peso.

Esta relación también se refleja en sus expectativas de crecimiento: la mitad de las pymes consultadas considera que una mayor protección frente al fraude y los ciberataques podría ayudar a sus negocios a crecer un 25% o más.

Con este panorama de alto movimiento comercial, ¿por qué potenciar la seguridad digital se ha vuelto un factor determinante para el crecimiento de las pymes?

Porque cada nueva oportunidad digital también requiere confianza. Una empresa puede tener una gran plataforma de comercio electrónico, incorporar nuevos medios de pago o querer llegar a nuevos consumidores, pero necesita sentirse preparada para hacerlo de manera segura.

Solo el 18 % de las pymes encuestadas considera que está preparado para proteger su negocio frente a incidentes cibernéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, la investigación muestra que casi un tercio de las pymes ha pospuesto la expansión del comercio electrónico o la entrada en nuevos mercados por preocupaciones relacionadas con el fraude o el riesgo cibernético. Esto demuestra que ya no estamos hablando únicamente de proteger sistemas: estamos hablando de decisiones que pueden incidir directamente en cómo una empresa busca nuevas oportunidades.

Por eso es importante entender la ciberseguridad como un motor de crecimiento. Las pymes encuestadas no ven el crecimiento y la seguridad como asuntos separados: el 42% identifica el aumento de las ventas digitales como su principal oportunidad de crecimiento, y ese mismo porcentaje considera fortalecer la ciberseguridad una prioridad igualmente importante. La seguridad es una base que les permite crecer con confianza.

Preparación ante el incremento de transacciones

Hoy en día, la mayoría de los dueños de negocios ya conoce sobre el tema, ya que el 93% de las pymes encuestadas afirma estar familiarizado con conceptos de ciberseguridad. El reto actual consiste en trasladar esa conciencia a procesos operativos cotidianos, especialmente durante períodos de mayor actividad comercial.

Actualmente, las empresas encuestadas muestran diferentes niveles de preparación interna:

El 44 % cuenta con un plan formal de respuesta ante ciberataques.

El 35 % depende de procesos informales.

El 21 % no cuenta con ningún plan.

¿Cómo puede una pyme pasar de conocer los riesgos a desarrollar capacidades concretas para proteger su negocio?

Estar preparado no exige tener una gran infraestructura tecnológica ni un equipo especializado. Para una pyme, se puede comenzar con acciones muy prácticas: identificar los puntos más sensibles del negocio, definir responsabilidades si ocurre un incidente, mantener los sistemas actualizados y capacitar al personal que maneja información sensible o canales digitales.

Las herramientas de prevención de fraude encabezan la lista de soluciones que solicita el 46 % de los empresarios consultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención empieza cuando entendemos el comportamiento de las amenazas antes de enfrentar una pérdida. Ningún negocio debe asumir que puede eliminar el riesgo por completo; por eso, contar con planes de respuesta y resiliencia es esencial. Tener responsabilidades claras y socios estratégicos que guíen esa respuesta marca una diferencia importante. La clave es convertir la ciberseguridad en una práctica cotidiana del negocio, no en una medida reactiva que se revisa después de un incidente.

Las pymes buscan prevención, recuperación y capacitación

La encuesta muestra que las empresas no están pidiendo únicamente información, sino soluciones concretas. El 46 % quiere herramientas de prevención de fraude, el 44 % busca apoyo para recuperarse después de un incidente y el 39 % espera capacitación y alertas sobre amenazas.

¿Qué papel pueden desempeñar empresas como Mastercard para que las pymes tengan acceso a esas capacidades sin que la seguridad se convierta en una barrera para su crecimiento?

Nuestro objetivo es asegurar que la seguridad y la confianza avancen a la par de la innovación digital. Eso implica combinar tecnología de punta con educación, herramientas prácticas y recursos accesibles para negocios que no cuentan con equipos dedicados a la seguridad informática.

Mastercard facilita herramientas gratuitas de análisis de vulnerabilidades digitales para fortalecer el crecimiento de los comercios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través del Mastercard Trust Center ofrecemos acceso gratuito a investigaciones y herramientas. Además, soluciones como My Cyber Risk, impulsada por RiskRecon, ayudan a las pymes a identificar y priorizar vulnerabilidades en su sitio web o aplicación. Esto forma parte del compromiso global de Mastercard de conectar y proteger a 500 millones de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera para 2030. Queremos que las pymes aprovechen todas las oportunidades de la economía digital con la seguridad y la tranquilidad necesarias para crecer.

De proteger el negocio a habilitar su crecimiento

Los resultados del Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook muestran que la transformación digital de las pymes de América Latina y el Caribe ya está en marcha. El 97% de los encuestados acepta pagos digitales y una mayoría genera una parte importante de sus ventas a través de estos canales.

La siguiente etapa pasa por fortalecer la confianza para que esa adopción pueda traducirse en nuevas oportunidades. Para las pymes, la ciberseguridad comienza así a ocupar un lugar distinto dentro de la estrategia del negocio: no solo protege lo que ya construyeron, sino que crea las condiciones para seguir creciendo en digital, llegar a nuevos consumidores y explorar nuevos mercados.