Anti low-cost: cuál es la nueva línea aérea que comenzará a operar vuelos de cabotaje en la Argentina

Joy Airline ingresa al mercado de cabotaje argentino con base operativa en San Salvador de Jujuy y conexiones directas hacia Buenos Aires y Córdoba.

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La llegada de Joy Airline al mercado de cabotaje tendrá como punto de partida a San Salvador de Jujuy, con conexiones directas hacia Buenos Aires y Córdoba. La empresa, cuya razón social es Buenos Aires International Airlines S.A., fue autorizada por el Gobierno nacional para operar servicios regulares de pasajeros y cargas en ambos corredores y se presenta con una estrategia alejada de las tarifas bajas como principal diferencial.

La compañía comunicó que prevé iniciar sus vuelos regulares el 16 de noviembre y ya habilitó la venta de pasajes en su sitio web. Ese cronograma difiere del difundido el 20 de octubre por la Secretaría de Transporte, que había señalado el 4 de noviembre como fecha de comienzo. En ambos casos, la programación anunciada contempla 19 frecuencias semanales desde la capital jujeña: 12 hacia el Aeroparque Jorge Newbery y siete hacia Córdoba.

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Joy Airline apunta a pasajeros que priorizan servicio y comodidad

El modelo que plantea Joy Airline se ubica en una franja distinta a la de las compañías que basan su propuesta en precios reducidos y servicios adicionales pagos, las omnipresentes low-cost. La firma define su oferta como premium y pone el foco en la comodidad durante el viaje, la atención y conexiones directas entre el norte argentino y dos de los principales centros urbanos del país.

Ese posicionamiento también se refleja en los valores de lanzamiento informados por la aerolínea. Los pasajes para la ruta Jujuy-Buenos Aires parten de $ 210.000, mientras que los vuelos entre Jujuy y Córdoba tienen una tarifa inicial de $ 140.000. Las cifras la colocan por fuera de una estrategia de bajo costo, aunque el precio final dependerá de la fecha de viaje, la disponibilidad y las condiciones de compra.

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Para cubrir las rutas iniciales, Joy Airline utilizará aeronaves Bombardier CRJ-200 LR, con capacidad para 50 pasajeros. Se trata de aviones regionales que permiten operar una escala de menor tamaño que la de los equipos de fuselaje angosto empleados en gran parte de los vuelos domésticos. La empresa apuesta a esa configuración para sostener su propuesta de servicio y sus primeras frecuencias desde Jujuy.

La flota para cubrir los corredores iniciales utiliza aeronaves Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros.

Antes de los servicios regulares, la compañía proyecta comenzar el 27 de octubre con vuelos chárter para delegaciones deportivas y turismo vacacional. Operará vuelos Santa Fe y Florianópolis, contratados por una agencia turística mayorista.

La autorización habilita rutas de pasajeros y cargas

La Subsecretaría de Transporte Aéreo formalizó la autorización mediante la Disposición 28/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida habilita a Buenos Aires International Airlines S.A. a prestar servicios regulares combinados de pasajeros y cargas entre San Salvador de Jujuy y Buenos Aires, y entre San Salvador de Jujuy y Córdoba, en los dos sentidos.

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La norma también establece que la empresa podrá alterar u omitir escalas en las rutas autorizadas. A su vez, deberá adecuar sus operaciones a los requisitos previstos por el Código Aeronáutico, el Decreto 599/2024 y las normas que regulen el ejercicio de los derechos concedidos.

El permiso no elimina las exigencias técnicas necesarias para volar. La disposición fija un plazo de 180 días corridos para que la compañía acredite la emisión de sus certificados digitales de explotador. Si no lo hiciera, la autoridad podrá intimarla una única vez por un período equivalente; de persistir el incumplimiento, la autorización caducará de pleno derecho.

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La decisión fue firmada por Hernán Adrián Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo. Según informó el Gobierno, la habilitación se encuadra en la política de Cielos Abiertos, que busca sumar operadores, ampliar la oferta de rutas y facilitar la competencia dentro del mercado aerocomercial.

La Disposición 28/2026 otorgó un plazo de 180 días corridos a Buenos Aires International Airlines S.A. para acreditar sus certificados de explotador.

Jujuy busca ganar peso como punto de conexión regional

La elección de Jujuy como base de las primeras operaciones da a la empresa una identidad regional definida. Desde allí busca captar demanda corporativa, turística y vinculada a actividades deportivas, con vuelos que eviten escalas para los pasajeros que se trasladen a Buenos Aires o Córdoba.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vinculó la autorización con la posibilidad de que la provincia funcione como un punto de conexión regional. En una publicación en la red social X, sostuvo que la baja de tasas regionales podría favorecer enlaces con Bolivia y Paraguay y felicitó al gobernador jujeño Carlos Sadir.

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Por ahora, esas conexiones internacionales no integran las rutas autorizadas en la Disposición 28/2026. El permiso vigente abarca los dos trayectos de cabotaje desde San Salvador de Jujuy, aunque la compañía podrá desarrollar su red en función de futuras autorizaciones y de la evolución de su operación.

Joy Airline se incorpora así a un mercado que en los últimos meses registró nuevas habilitaciones bajo el régimen de Cielos Abiertos. Su desafío inmediato será convertir la autorización administrativa y el anuncio comercial en una operación regular efectiva, con una propuesta que procura diferenciarse por servicio, frecuencias y conectividad desde el norte argentino.

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