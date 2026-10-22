La Copa Centroamericana dejó un empate en San Salvador y un triunfo de Marathón

Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa empataron sin goles en San Salvador en el partido de ida del Play-In de la Copa Centroamericana. (Cortesía: Concacaf)

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CD Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa empataron 0-0 en San Salvador y dejaron abierta su serie de Play-In por un cupo en la Copa de Campeones Concacaf 2027. En la otra llave, CD Marathón superó 2-1 a Alianza FC en San Pedro Sula.

El conjunto salvadoreño fue superior en cantidad de llegadas ante Saprissa, pero no logró superar al arquero Abraham Madriz, quien sostuvo el empate con 10 atajadas en el Estadio Jorge “El Mágico” González.

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Firpo registró 20 remates, 10 de ellos al arco, frente a los ocho disparos de su rival. Styven Vásquez, Diego Flores y Mitchell Mercado tuvieron las ocasiones más claras para el equipo local, aunque Madriz respondió en cada una de ellas.

El arquero costarricense evitó los goles de Flores a los 22 minutos y de Mercado a los 43, además de contener un remate de Vásquez dentro del área durante el primer tiempo. Felipe Amaya, guardameta de Firpo, tuvo una intervención en el encuentro.

Saprissa definirá la clasificación en Costa Rica

El empate dejó a Deportivo Saprissa con la posibilidad de resolver la serie como local. El partido de vuelta se disputará el miércoles 28 de octubre y el ganador obtendrá uno de los boletos para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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Harold Osorio adelantó al club salvadoreño a los cinco minutos, pero Nicolás Messiniti igualó a los 15 y Damián Ramírez marcó a los 22 el primer triunfo eliminatorio de Marathón. (Cortesía: Concacaf)

Firpo alcanzó su primer 0-0 en 11 partidos dentro de la Copa Centroamericana, mientras que Saprissa llegó a su cuarto empate sin goles en 27 presentaciones en el torneo.

El equipo costarricense conservó su invicto en las series de Play-In de la competencia, con dos triunfos y tres igualdades. La actuación de Madriz resultó determinante: sus 10 atajadas representaron el registro más alto de un arquero de Saprissa en un partido de esta edición.

Marathón remontó frente a Alianza FC

En Honduras, CD Marathón revirtió un marcador adverso y venció 2-1 a Alianza FC en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Alianza abrió el marcador a los cinco minutos a través de Harold Osorio, quien conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Matías Mier. La respuesta del cuadro hondureño llegó poco después: Nicolás Messiniti igualó a los 15 y Damián Ramírez marcó el segundo a los 22.

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La victoria significó el primer triunfo de Marathón en una fase eliminatoria de la Copa Centroamericana. Además, fue la primera vez que el club logró remontar un resultado en contra para ganar un partido en la historia del certamen.

CS Cartaginés superó 1-0 a CD Olimpia con un gol de Alonso Hernández en la semifinal de ida del certamen regional. (Cortesía: Concacaf)

Messiniti y Ramírez alcanzaron tres goles cada uno en la competencia y se sumaron a Yairo Moreno. Marathón es el único equipo del torneo con tres futbolistas que llegaron a esa cifra de anotaciones.

La revancha se jugará el martes 27 de octubre en El Salvador. Alianza necesitará una victoria para revertir la eliminatoria y buscar la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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Cartaginés derrotó a Olimpia en la semifinal

La jornada también incluyó la ida de una de las semifinales. CS Cartaginés venció 1-0 a CD Olimpia en Cartago, Costa Rica, gracias a un gol de Alonso Hernández a los 14 minutos.

Hernández definió desde el centro del área después de una asistencia de Manuel Morán desde el sector derecho. José de Jesús González tuvo una ocasión para ampliar la ventaja, aunque el arquero Edrick Menjívar evitó el segundo tanto.

Olimpia terminó con 10 jugadores por la expulsión de Yustin Arboleda a los 39 minutos. El conjunto hondureño solo consiguió un remate al arco durante los 90 minutos.

Cartaginés llegará con ventaja al duelo de vuelta, previsto para el miércoles 28 de octubre. El ganador de la serie accederá a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.

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