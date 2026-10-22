Judiciales

El Tribunal Superior de Justicia porteño presentó en Estambul su modelo de transparencia y digitalización

La delegación argentina, invitada por el Ministerio de Justicia de Turquía, participó en la Mesa Redonda Global 2026 de la OCDE. El congreso, que se desarrolla entre el 21 y 23 de octubre, cuenta con autoridades judiciales internacionales

Cuatro personas sentadas ante una mesa con carpetas, vasos y botellas de agua en un salón de conferencias
La presidenta del TSJ CABA, Inés Weinberg, y el secretario general del Tribunal, Fermín Igarzabal, participan junto a otros asistentes en una mesa de trabajo durante el encuentro (TSJ)
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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) presentó en Estambul su modelo de gobernanza basado en transparencia, acceso ciudadano y digitalización durante la Mesa Redonda Global 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene lugar entre el 21 y el 23 de octubre en la capital turca.

La delegación fue invitada por el Ministerio de Justicia de Turquía para intercambiar prácticas de gestión con autoridades judiciales internacionales.

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El sistema permite que cualquier persona consulte por internet decisiones judiciales, plazos de trámite y estadísticas del organismo. El Tribunal publica semanalmente el 100% de sus sentencias, con resguardo de los datos sensibles, y reunió un repositorio de 27.916 resoluciones dictadas desde 1999 hasta el 19 de octubre de 2026.

Cuatro pilares para la apertura de la justicia porteña

La presidenta del TSJ, Inés Weinberg, encabezó la representación junto con el juez Luis Lozano y el secretario de Asuntos Generales y director general de Administración, Fermín Igarzabal. La comitiva porteña participó también en la cuarta reunión de la Coalición por la Justicia de la Alianza para el Gobierno Abierto, realizada antes del inicio formal de la cumbre.

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El modelo expuesto por el máximo tribunal porteño se organiza en cuatro ejes: servicios orientados a la ciudadanía, participación de la sociedad civil, transparencia activa y apertura de datos. El objetivo es consolidar la confianza ciudadana en la justicia y fortalecer la seguridad jurídica.

Personas sentadas en mesas de una sala de conferencias con micrófonos, auriculares de traducción y paneles con logotipos institucionales
Diversos delegados participan en un seminario internacional organizado por la OCDE y el Ministerio de Justicia de Turquía en un salón de reuniones (TSJ)

“A nivel internacional crece la decisión de los poderes judiciales por adecuar sus procesos a los principios de transparencia, acceso de la ciudadanía e inteligencia artificial en la gestión”, expresó Weinberg. La jueza añadió que existe “un concepto en expansión: la fuerza de las ciudades y sus instituciones en la creación de ciudadanía y en la participación en la agenda internacional, a la luz del contexto mundial”.

El portal institucional y la plataforma de Datos Abiertos reúnen indicadores de gestión, métricas procesales, tiempos de resolución y análisis sobre tendencias jurisprudenciales. El Tribunal también aplica certificaciones bajo la norma ISO 9001 a sus procesos.

Cooperación regional y agenda de evaluación comparada

La reunión internacional incluyó el lanzamiento de la publicación Advancing Justice Through Open Government, la exposición de avances de Canadá en servicios judiciales centrados en las personas y el debate sobre mecanismos de evaluación comparada para el sector.

Durante una de las jornadas, la delegación del TSJ intervino en una mesa convocada en conjunto por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito con sede en Washington. El encuentro, reservado para altas autoridades judiciales de América Latina y el Caribe, abordó los desafíos de justicia y seguridad de la región.

Personas sentadas alrededor de una mesa con manteles, platos, vasos y carteles con nombres de países como Argentina, Bolivia y Panamá
De izquierda a derecha, el juez Luis Lozano y la jueza Inés Weinberg, junto a representantes de diversos países de América Latina y de organismos internacionales, participan de una mesa de conferencias. (TSJ)

Las conversaciones estuvieron centradas en el acceso a la justicia, la transformación digital y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. Los participantes buscaron coordinar esquemas de asistencia técnica, producir datos comparables y promover el aprendizaje entre pares.

El organismo porteño compartió los resultados de los estándares de calidad aplicados a la tramitación de expedientes y su esquema de apertura informativa, que busca una justicia accesible, transparente y previsible.

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