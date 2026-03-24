Así funciona la inteligencia artificial con la que Chery busca transformar la industria automotriz

Chery fortalece su posicionamiento global al integrar IA en su ecosistema, diversificando su portafolio internacional con nuevas soluciones conectadas. (Chery)

La expansión global de la inteligencia artificial (IA) está generando una transformación en la industria automotriz, impulsando a empresas como Chery a consolidar su transición de fabricante de vehículos a compañía tecnológica.

Durante su evento global AI Night, la compañía presentó avances en la integración de inteligencia artificial a lo largo de su ecosistema, un movimiento con el que busca fortalecer su posicionamiento en el sector y acelerar su transición hacia un modelo más tecnológico. Según información oficial, esta estrategia apunta a diversificar su portafolio internacional y transformar la interacción con los usuarios, con foco en procesos más eficientes, mayor seguridad y experiencias conectadas.

Este tipo de apuestas se enmarca en una tendencia global de crecimiento acelerado. De acuerdo con estimaciones de Mordor Intelligence, el mercado de IA aplicada al sector automotor pasará de USD 4.98 mil millones en 2025 a USD 15.08 mil millones en 2030, reflejando un cambio estructural en la relación entre vehículos, usuarios y entornos digitales.

AiMOGA Robotics, la plataforma de robótica de Chery, tiene presencia en más de 30 países e impulsa soluciones innovadoras en sectores diversos. (Chery)

Impacto de la inteligencia artificial en la industria automotriz

El avance de la inteligencia artificial está transformando el rol del automóvil. Más allá del transporte, los vehículos comienzan a funcionar como plataformas tecnológicas capaces de adaptarse a diferentes escenarios y necesidades.

En este contexto, la apuesta de Chery se centra en soluciones que optimizan la interacción entre conductor y vehículo, así como en el desarrollo de sistemas de conducción avanzada. La integración de estas tecnologías busca responder a un entorno cada vez más conectado, con impacto directo en la experiencia del usuario.

Actualmente, los automóviles inteligentes desarrollados por la compañía permiten que la movilidad se adapte a los requerimientos de los usuarios y a los desafíos de la conducción moderna. Esto implica mejoras en la seguridad, la eficiencia y el confort.

Robótica e inteligencia: la expansión hacia nuevos territorios

Uno de los ejes clave en la estrategia de la compañía es AiMOGA Robotics, su plataforma de robótica. Estas soluciones ya tienen presencia en más de 30 países y han sido implementadas en distintos escenarios, desde concesionarios hasta servicios comerciales e inspecciones industriales.

Chery estructura un ecosistema integral que conecta vehículos, robótica y entornos inteligentes, consolidando su liderazgo en tecnología automotriz a nivel mundial. (Chery)

Dentro de este desarrollo se destacan robots como ‘Mornine’ y ‘Argos’, que incorporan capacidades de percepción, control y toma de decisiones derivadas de la industria automotriz. Este enfoque permite trasladar avances tecnológicos más allá del vehículo, ampliando su aplicación a otros entornos.

Las aplicaciones de la robótica de Chery reflejan una visión en la que los sistemas inteligentes no solo transforman la movilidad, sino también la relación entre personas y tecnología en actividades cotidianas.

Ecosistema integrado de vehículos y nuevas tecnologías

Chery ha estructurado un ecosistema integral que conecta automóviles, robótica y entornos inteligentes, sustentado en dos plataformas clave: vehículos y robots. Esta integración amplía su alcance y posiciona a la compañía en el desarrollo de tecnologías con impacto global.

Robots como Mornine y Argos extienden el uso de inteligencia artificial más allá del vehículo, facilitando aplicaciones en concesionarios e inspecciones industriales. (Chery)

La compañía sostiene que este enfoque permite avanzar hacia un ecosistema cada vez más integrado, en el que la movilidad se conecta con dimensiones adicionales de la vida cotidiana, transformando la experiencia tanto para los usuarios como para los entornos en los que interactúan los sistemas inteligentes.

Con más de dos décadas de trayectoria, Chery continúa avanzando en su transformación tecnológica, en un contexto donde la inteligencia artificial se posiciona como uno de los principales motores de cambio en la industria automotriz a nivel global.