America Inhouse

“Hoy nos unimos a la lucha contra la anemia infantil”: universidad peruana instala purificadores de agua para más de 20 mil niños en 11 regiones

Se trata de una iniciativa de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) a favor del Programa Nacional Cuna Más, como parte de una alianza con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

Guardar
Más de 20 mil niños
Más de 20 mil niños de 11 regiones del país serán beneficiados con agua para asegurar una infancia sin anemia. (Foto: Difusión)

Más de 20 mil niños y niñas que forman parte del Programa Nacional Cuna Más serán beneficiados con acceso a agua segura gracias a la instalación de más de 220 sistemas de purificación realizados por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en los servicios alimentarios del programa. La medida, anunciada en una ceremonia realizada en el campus de la UTP en Iquitos, busca fortalecer la salubridad y la nutrición infantil, así como contribuir a la reducción de la anemia y otras enfermedades vinculadas al consumo de agua no segura.

¿Cómo contribuye la UTP a la lucha contra la anemia infantil?

La iniciativa se desarrolla en alianza con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y está dirigida a los Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) del programa Cuna Más. Los sistemas de purificación de agua permitirán que los alimentos se preparen en condiciones adecuadas, previniendo infecciones por parásitos, enfermedades diarreicas y mejorando el estado nutricional de la población infantil.

Jonathan Golergant, rector de la UTP, destacó que la instalación de los 223 purificadores forma parte de la iniciativa Impulso Regional de la universidad, que busca promover el desarrollo y bienestar en las regiones donde la UTP tiene presencia. “Hoy nos unimos a la lucha contra la anemia infantil y estamos instalando 223 purificadores de agua para abastecer a los servicios alimentarios del Programa Nacional Cuna Más, en 11 regiones del país”, afirmó.

Lesly Shica, ministra de Desarrollo
Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y Jonathan Golergant, rector de la UTP. (Foto: Difusión)

Impacto de los sistemas de purificación de agua en regiones vulnerables

En regiones como Loreto, donde el acceso a agua libre de contaminantes sigue siendo un desafío, la acción adquiere especial relevancia. Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que “este esfuerzo refleja la importancia de seguir sumando voluntades desde distintos sectores –el Estado, las universidades y la sociedad civil– para que cada niña y niño del país tenga mejores oportunidades para crecer y desarrollarse plenamente”.

Por su parte, Miriam Cristina Medina, directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más, subrayó que “UTP se ha convertido en nuestro nuevo aliado contra la anemia. Trabajaremos juntos para garantizar agua segura y fortalecer la alimentación de miles de niñas y niños en el país”.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)

La ceremonia protocolar contó con la presencia de autoridades del Midis, directivos de la UTP, representantes del programa Cuna Más, la congresista Ana Zegarra, madres cuidadoras y familias usuarias. Tras el acto, las autoridades visitaron una sede de Cuna Más en Iquitos para observar el funcionamiento de uno de los sistemas de purificación instalados.

El Programa Nacional Cuna Más tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses en localidades en situación de pobreza y pobreza extrema, contribuyendo a cerrar brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. La UTP afirma que esta intervención forma parte de su compromiso institucional con el desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida en las comunidades donde opera.

Temas Relacionados

UTPCuna MásMidis

Últimas Noticias

“Queremos acompañar los sueños de miles de peruanos”: iniciativa educativa convierte un tren de la Línea 1 del Metro de Lima en espacio de inspiración

La Universidad César Vallejo (UCV) brandeó un tren en la Línea 1 del Metro de Lima con el objetivo de acercar la experiencia universitaria y difundir información institucional entre los pasajeros que utilizan este sistema de transporte a diario

“Queremos acompañar los sueños de

El Valle del Cauca mantiene la calificación triple A, la más alta del país, según Fitch Ratings

Un análisis reciente ubica a la región como una de las más confiables en Colombia, posición que le facilita acceder a créditos en mejores condiciones y desarrollar proyectos estratégicos para la comunidad

El Valle del Cauca mantiene

Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina

La alianza establece un marco de colaboración para estructurar y priorizar iniciativas de transformación digital con impacto en servicios públicos y desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe

Indra y la CAF sellan

Este es el operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC

De acuerdo con el informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, más del 68% del tráfico 5G en Colombia circula por un operador, que también lideró las inversiones en el sector TIC en 2024

Este es el operador con

Aviator Casino: la guía definitiva del juego del avión para 2026, según apuestas-deportivas.es

Conoce las estrategias del famoso juego Aviator Casino, cuáles son las principales reglas del juego del avión y cómo puedes incrementar tus probabilidades de ganar

Aviator Casino: la guía definitiva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atentado contra CFK: detectaron que

Atentado contra CFK: detectaron que el teléfono de Sabag Montiel estuvo activo en un shopping mientras estaba detenido

Así es como operaba el estafador que se hacía parar por heredero del empresario Jaime Gilinski

Yeison Jiménez: la cadena de oro con diamantes vuelve al escenario como recuerdo imborrable de su carrera

Tensión en colegios privados: piden un aumento del 8,1% en las cuotas a semanas del inicio de clases

Ecopetrol firmó nuevo acuerdo para garantizar gas natural en Colombia desde 2026: detalles del convenio

INFOBAE AMÉRICA
EE.UU. aprueba la venta de

EE.UU. aprueba la venta de 730 misiles Patriot de Lockheed Martin a Arabia Saudí por 7.600 millones

Rusia traslada a Cuba que seguirá ofreciéndole "el apoyo político y material necesario"

La directora del Real Jardín Botánico-CSIC visita Colombia para recuperar el legado de José Celestino Mutis

La OTAN realiza sus mayores ejercicios militares del año sin la participación de EEUU

Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

ENTRETENIMIENTO

“El diablo viste a la

“El diablo viste a la moda 2” lanzó su nuevo tráiler oficial y estos son todos los detalles ocultos

A$AP Rocky reveló su deseo de superación en la música: “Nunca quise ser otra cosa que rapero”

Rose Byrne reflexionó sobre la maternidad y el impacto emocional en la actuación: “Se pierde parte de uno cuando te convertís en madre”

Harry Styles habló sobre su posible vuelta al universo Marvel: “Hay planes para algunos y hay oportunidades para todos”

“Michael” reveló su tráiler oficial con Jaafar Jackson en el papel del “Rey del Pop”