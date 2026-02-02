“Hoy nos unimos a la lucha contra la anemia infantil”: universidad peruana instala purificadores de agua para más de 20 mil niños en 11 regiones

Más de 20 mil niños de 11 regiones del país serán beneficiados con agua para asegurar una infancia sin anemia. (Foto: Difusión)

Más de 20 mil niños y niñas que forman parte del Programa Nacional Cuna Más serán beneficiados con acceso a agua segura gracias a la instalación de más de 220 sistemas de purificación realizados por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en los servicios alimentarios del programa. La medida, anunciada en una ceremonia realizada en el campus de la UTP en Iquitos, busca fortalecer la salubridad y la nutrición infantil, así como contribuir a la reducción de la anemia y otras enfermedades vinculadas al consumo de agua no segura.

¿Cómo contribuye la UTP a la lucha contra la anemia infantil?

La iniciativa se desarrolla en alianza con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y está dirigida a los Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) del programa Cuna Más. Los sistemas de purificación de agua permitirán que los alimentos se preparen en condiciones adecuadas, previniendo infecciones por parásitos, enfermedades diarreicas y mejorando el estado nutricional de la población infantil.

Jonathan Golergant, rector de la UTP, destacó que la instalación de los 223 purificadores forma parte de la iniciativa Impulso Regional de la universidad, que busca promover el desarrollo y bienestar en las regiones donde la UTP tiene presencia. “Hoy nos unimos a la lucha contra la anemia infantil y estamos instalando 223 purificadores de agua para abastecer a los servicios alimentarios del Programa Nacional Cuna Más, en 11 regiones del país”, afirmó.

Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y Jonathan Golergant, rector de la UTP. (Foto: Difusión)

Impacto de los sistemas de purificación de agua en regiones vulnerables

En regiones como Loreto, donde el acceso a agua libre de contaminantes sigue siendo un desafío, la acción adquiere especial relevancia. Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que “este esfuerzo refleja la importancia de seguir sumando voluntades desde distintos sectores –el Estado, las universidades y la sociedad civil– para que cada niña y niño del país tenga mejores oportunidades para crecer y desarrollarse plenamente”.

Por su parte, Miriam Cristina Medina, directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más, subrayó que “UTP se ha convertido en nuestro nuevo aliado contra la anemia. Trabajaremos juntos para garantizar agua segura y fortalecer la alimentación de miles de niñas y niños en el país”.

(Foto: Difusión)

La ceremonia protocolar contó con la presencia de autoridades del Midis, directivos de la UTP, representantes del programa Cuna Más, la congresista Ana Zegarra, madres cuidadoras y familias usuarias. Tras el acto, las autoridades visitaron una sede de Cuna Más en Iquitos para observar el funcionamiento de uno de los sistemas de purificación instalados.

El Programa Nacional Cuna Más tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses en localidades en situación de pobreza y pobreza extrema, contribuyendo a cerrar brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. La UTP afirma que esta intervención forma parte de su compromiso institucional con el desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida en las comunidades donde opera.