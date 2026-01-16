Calendario deportivo 2026: listado de los eventos que marcarán el año

El calendario deportivo 2026 presenta eventos destacados como la Champions League, la Copa del Rey, la FA Cup y las finales continentales sudamericanas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de 2026 anticipa un año de intensa actividad deportiva a nivel global. La Copa Mundial de la FIFA concentrará buena parte de la atención internacional, pero no será el único evento relevante.

Fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1 y ciclismo conforman una agenda extensa, con torneos que se desarrollarán a lo largo de todo el año y convocarán a millones de seguidores.

Copa Mundial de la FIFA 2026: el evento central del año deportivo

El fútbol será el principal protagonista del calendario. La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hito histórico al contar, por primera vez, con la participación de 48 selecciones nacionales.

España, Inglaterra, Francia y Argentina figuran entre las selecciones favoritas del Mundial 2026, mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo suman atractivo con su posible última participación. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta ampliación llevará el torneo a un total de 104 partidos, distribuidos en sedes de los tres países anfitriones.

El campeonato comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Al día siguiente se disputarán encuentros en Toronto y Los Ángeles, reflejando el carácter transnacional del torneo. De acuerdo con expertos de la plataforma, la logística de traslados y la coordinación entre sedes se presentan como algunos de los principales desafíos de esta edición.

Selecciones favoritas y figuras históricas en el Mundial 2026

Entre las selecciones que parten como favoritas se encuentran España, Inglaterra, Francia y Argentina. En el caso del combinado argentino, el torneo suma un elemento histórico: ninguna selección ha logrado revalidar el título mundial desde Brasil en 1962.

El Mundial de la FIFA 2026 reunirá a 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá, estableciendo un nuevo formato para la máxima cita del fútbol. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de figuras emblemáticas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también genera expectativa. El capitán argentino llegará al torneo con 39 años, mientras que el delantero portugués podría disputar la competencia con 41, lo que convierte su participación en una de las incógnitas del certamen.

Eventos deportivos 2026

Expertos de la plataforma de apuestas deportivas realizaron un listado de otros eventos deportivos del 2026 que pueden ser de interés para los aficionados a los deportes.

Más allá del Mundial, el fútbol internacional tendrá un calendario cargado. En Europa, mayo concentrará las principales finales: la FA Cup se disputará el 16, la Copa del Rey el 25 y la final de la Champions League el 30 de mayo. Además, la Europa League, la Conference League y la Champions League femenina definirán a sus campeones durante la segunda mitad del mes.

La temporada de tenis en 2026 incluirá los cuatro Grand Slams, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputando el liderazgo del ranking mundial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Sudamérica, la Recopa Sudamericana se jugará en febrero, mientras que la Concachampions tendrá su definición en mayo. Las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores se celebrarán en noviembre y con ellas concluirá el año futbolístico continental.

NBA y Mundial femenino de baloncesto

El baloncesto también tendrá momentos destacados. La NBA desarrollará su temporada regular y celebrará el All-Star Game en febrero, mientras que las Finales se disputarán en junio.

Uno de los eventos más relevantes del año será el Mundial femenino de baloncesto, que se celebrará en septiembre en Berlín. Dieciséis selecciones competirán durante diez días por el título en la capital alemana.

La Fórmula 1 iniciará su temporada 2026 en Australia y concluirá en Abu Dabi, destacando al piloto argentino Franco Colapinto como figura emergente con Alpine. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tenis en 2026: Grand Slams y competencias internacionales

El circuito profesional de tenis tendrá como principales protagonistas a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes continuarán la disputa por el liderazgo del ranking. Los cuatro torneos de Grand Slam marcarán el calendario: el Abierto de Australia concluirá el 1 de febrero, Roland Garros el 7 de junio, Wimbledon el 12 de julio y el US Open el 13 de septiembre.

Además, se disputarán las finales de la Billie Jean King Cup, la Copa Davis, las Finales ATP y las Finales WTA, que completan una temporada caracterizada por la continuidad de grandes eventos internacionales.

Rally: la vuelta al mundo en cuatro ruedas

El automovilismo internacional tendrá su propio circuito de emociones. El WRC (Campeonato Mundial de Rally) comenzó con el Rally Dakar, cuya definición llegó el 18 de enero. Pruebas como el Rally de Suecia en febrero y el Rally de Japón a fines de mayo marcarán el pulso de la temporada, que culminará en noviembre con la coronación del campeón mundial.

Los aficionados al baloncesto podrán disfrutar del Mundial femenino en Berlín, con 16 equipos en competencia, además de la temporada de la NBA y su All-Star Game. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativa total por la Fórmula 1

Aunque el 2025 se cerró hace apenas unas semanas con el triunfo del británico Lando Norris (McLaren), los pilotos ya se preparan para correr otra vez.

La F1 volverá a desplegar su calendario más extenso desde marzo, con el arranque en Australia. El piloto Franco Colapinto se perfila como una de las figuras argentinas a seguir tras un año de consolidación con Alpine. La temporada cerrará el seis de diciembre en Abu Dabi, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

Las grandes vueltas vuelven a ser protagonistas del ciclismo

El ciclismo tendrá como eje las grandes vueltas. El Giro de Italia se disputará del 9 al 29 de mayo, el Tour de Francia del 4 al 26 de julio y la Vuelta a España del 22 de agosto al 13 de septiembre.

El ciclismo mundial tendrá como ejes el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, con Tadej Pogacar defendiendo su corona en la ronda gala. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esloveno Tadej Pogacar, campeón vigente del Tour, buscará ampliar su palmarés. Además, el calendario incluirá las clásicas de un día conocidas como los Monumentos: Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

