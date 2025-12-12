America Inhouse

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google

La Universidad César Vallejo fue sede de Capacita+ Aprende AI con Google Cloud, el mayor evento de capacitación en inteligencia artificial de Latinoamérica, realizado en simultáneo en 8 países de la región

Jorge Peralta, director de Innovación
Foto: Infobae Perú

La Universidad César Vallejo (UCV) fue sede del evento Capacita+ Aprende AI con Google Cloud, considerado la mayor jornada de capacitación en inteligencia artificial de Latinoamérica y realizado en simultáneo en ocho países de la región. La iniciativa, fruto de un convenio exclusivo entre la UCV y Google, reunió a estudiantes y docentes para profundizar en el uso responsable de la inteligencia artificial generativa y en recientes tendencias de programación.

Impacto del aprendizaje con inteligencia artificial en la educación superior

Durante la sesión central, Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV, resumió el nuevo enfoque educativo: “Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento y que luego, a través de los prompts o las herramientas que tengas, puedas tú pedirle al IA que haga esto... la tecnología como tal termina siendo un optimizador y la IA tiene, yo creo, una de las funciones principales es esa: optimizar el tiempo para que tú puedas dedicarlo en otras cosas”. Peralta detalló que la IA ya es utilizada en la universidad para resumir y clasificar información, apoyar el aprendizaje autónomo, generar presentaciones y mapas conceptuales, y facilitar la eficiencia de los procesos académicos.

Nelly Medina, Google Educator. Foto:
Foto: Infobae Perú

Nelly Medina, Google Educator, enfatizó que “la innovación, con un propósito y una meta, es importante en todo aspecto”. Sostuvo que la inteligencia artificial es una herramienta que, con supervisión humana y propósito claro, potencia el aprendizaje y la automatización de tareas. Medina remarcó la sencillez de estas nuevas tecnologías y su disponibilidad, motivando tanto a estudiantes como docentes a “seguir innovando pensando en el bien común”.

Acceso, formación ética y talleres continuos con Google

La jornada incluyó capacitaciones impartidas por especialistas certificados de Google y abordó tanto aspectos tecnológicos como desafíos éticos en el uso de la inteligencia artificial. Peralta recordó la importancia de no limitar el aprendizaje a prompts, subrayando la necesidad de pensamiento crítico y responsabilidad: “No todo lo que está en la IA es verdad”.

Estudiantes, docentes y comunidad participaron
Foto: Infobae Perú

Según los organizadores, el evento reunió a alumnos, docentes y personal administrativo de distintos programas y edades, lo que —a su juicio— refuerza el compromiso de la UCV y Google con acercar herramientas tecnológicas de última generación a la comunidad universitaria. Además, señalaron que se continuará con la realización de talleres prácticos de inteligencia artificial, previstos cada 15 días y disponibles a través del Google App para estudiantes y profesores.

Desde la universidad sostienen que el convenio con Google forma parte de una estrategia integral que combina tecnología avanzada, formación académica y ética, con el objetivo de preparar a los estudiantes para afrontar los retos de la transformación digital en su vida profesional.

