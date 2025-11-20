Regalos para estar presente: cómo elegir obsequios que conectan esta Navidad

El acto de regalar en Navidad fortalece lazos familiares y crea recuerdos auténticos, según expertos en bienestar. - (Natura)

La llegada de las festividades de fin de año transforma el ritmo habitual y eleva la importancia de gestos que unen. Familias, amistades y compañeros se reúnen para compartir, repasar historias y mirar hacia el futuro.

En estos encuentros, el acto de regalar adquiere nuevo significado: deja de ser una tradición para convertirse en una forma de fortalecer lazos, demostrar amor y crear recuerdos auténticos.

Ante la amplia oferta en tiendas, mercados digitales y comercios, surgen las dudas comunes: ¿qué obsequiar para sorprender de verdad? ¿Es posible elegir regalos que realmente conecten con quienes los reciben? Más allá del precio o el tamaño, las opiniones coinciden en que el gesto y el significado son los aspectos más recordados con el paso del tiempo.

De hecho, investigaciones recientes de la Universidad de Harvard, citadas por El Tiempo en su análisis sobre el arte de regalar, sostienen que el acto de dar regalos puede generar más felicidad en quienes los entregan que en quienes los reciben.

Los productos de cuidado personal se consolidan como tendencia en regalos navideños por su utilidad y aporte al bienestar. - (Natura)

Esta satisfacción proviene de experimentar la generosidad, conectar emocionalmente con otros y sentir que se aporta bienestar a alguien importante. Así, regalar no es solo un rito social, sino una forma de construir alegría compartida.

Entre las diferentes opciones, los productos de cuidado personal figuran como tendencia consolidada en los últimos años. El motivo es claro: combinan utilidad, sensorialidad, variedad y bienestar.

En este segmento, Natura se posiciona como una de las marcas favoritas para regalar en Colombia, gracias a una propuesta que destaca entre las alternativas más sostenibles y valoradas de la temporada. La marca se ha consolidado como referente en sustentabilidad a partir de una visión integral que abarca desde la obtención responsable de ingredientes naturales hasta la selección de empaques, priorizando siempre el respeto por el medioambiente.

Guía de regalos para Navidad incluye sets de hidratación, perfumes y kits de maquillaje para sorprender a todos los perfiles. - (Natura)

La diversidad y diferenciación de su portafolio reflejan este compromiso, con opciones pensadas para adaptarse a distintas necesidades y estilos de vida, sin dejar de lado el diseño ni la atención a los detalles. Este año, bajo el mensaje “Estar presente es el mejor regalo. Después, es Natura”, la marca invita a resignificar el acto de regalar, proponiéndolo como una expresión de cercanía auténtica y, al mismo tiempo, como una elección consciente que contribuye al bienestar personal y a la protección del planeta.

Guía de regalos para Navidad

Para que la elección sea más fácil, aquí va una guía sencilla de ideas para regalos esta Navidad:

Regalos para mamá y papá:

Rutinas de hidratación con cremas corporales, aceites y jabones en presentaciones especiales.

Regalos de cuidado facial y corporal que incluyen productos antiedad o de bienestar integral.

Perfumes presstige, con opciones en aromas suaves y clásicos o más intensos.

Regalos para mujeres:

Sets de perfumería con fragancias únicas y complementos como hidratantes para potencializar el aroma.

Cuidado personal con el poder de los ingredientes amazónicos y sus beneficios.

Kits de maquillaje edición limitada, pensados para sorprender y brillar en estas fiestas. Autorregalarse también es un acto de amor propio.

La accesibilidad de Natura permite encontrar regalos ideales a través de consultores, tiendas físicas y compras en línea. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regalos para hombres:

Estuches con perfumes, productos de cuidado corporal y aftershave .

Sets que combinan diferentes notas olfativas con cuidado, prácticos para la rutina diaria.

Combos de fragancias y humectantes para potencializar el aroma y cuidado, para quienes disfrutan renovarse.

Regalos para amigos:

Mini sets de jabones, cremas de manos y lociones.

Estuches de fragancias unisex, para cualquier personalidad.

Kits travel size que se llevan a la oficina, al gimnasio o de viaje.

El diseño y la presentación de cada regalo de Natura están pensados para brindar una experiencia especial desde el primer instante. El cuidado de los empaques y la experiencia de unboxing contribuyen a que el regalo destaque y sea memorable.

Otra de las características diferenciadoras de la marca es la accesibilidad. A través de consultores de belleza, tiendas físicas o compras en línea, es posible encontrar la opción adecuada de forma práctica y confiable, incluso durante los días de mayor demanda.

Desde los regalos más sencillos hasta los más completos, la tendencia clara de esta temporada es darle sentido al acto de regalar.