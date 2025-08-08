America Inhouse

Colombianos priorizan viajes seguros: así protegen las plataformas de movilidad a sus usuarios

Ante la percepción de inseguridad en el transporte público, aplicaciones de movilidad implementan sistemas de verificación, asistencia en tiempo real y educación digital para ofrecer trayectos más confiables en las ciudades del país

Lorena Yepes

Por Lorena Yepes

Guardar
Bogotá destaca como la ciudad
Bogotá destaca como la ciudad donde el transporte público es la opción más utilizada pese a los riesgos. - Cortesía Yango.

La inseguridad se consolida como una de las principales preocupaciones en Colombia, especialmente en espacios de alta circulación como el transporte público. Según la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC 2022), el 43 % de los ciudadanos afirma sentirse inseguro al utilizar medios masivos de transporte.

Este dato refleja una realidad que viven millones de ciudadanos, particularmente en Bogotá, donde los servicios de transporte público representan, para la mayoría, la opción más accesible en términos económicos y de rapidez.

Esta preferencia, recogida en la Encuesta de percepción de la movilidad y los entornos urbanos de Bogotá 2024, convive con una constante exposición a riesgos de robo, acoso o agresiones. Testimonios en redes sociales y los informes en medios reflejan el aumento de estos incidentes, a la vez que crece la exigencia sobre operadores y autoridades para implementar soluciones efectivas.

Las plataformas de movilidad urbana
Las plataformas de movilidad urbana buscan ofrecer mayor seguridad frente a robos y agresiones. - Cortesía Yango.

Seguridad: el objetivo de las plataformas de movilidad

En este contexto, las aplicaciones de movilidad urbana se han convertido en una alternativa para quienes buscan mayor control en sus desplazamientos. No obstante, también se enfrentan al reto de demostrar que ofrecen entornos realmente seguros. Muchas prometen protección, pero pocas detallan de manera verificable cómo funcionan sus mecanismos de seguridad.

La plataforma de movilidad Yango se ha propuesto avanzar en ese desafío a través del desarrollo constante de sistemas que priorizan la prevención, la confianza y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

Mark Bitton, Country Manager de Yango en Colombia, lo resume así: “Todos los que usen la app, ya sea como pasajeros o conductores, merecen sentirse protegidos desde que inicia hasta que termina el viaje”.

Mark Bitton, Country Manager de
Mark Bitton, Country Manager de Yango en Colombia. - Cortesía Yango.

Consejos para viajar seguro en plataformas

Para alcanzar este objetivo, la plataforma de movilidad opera con un ecosistema de más de 35 funciones de seguridad, integradas en tres etapas principales:

  1. Antes del viaje: Los procesos de verificación son estrictos. Según los registros, más del 25% de los nuevos conductores no superan los filtros relacionados con identidad, antecedentes e inspección del vehículo. Además, los nuevos conductores deben aprobar un control de selfie y una verificación facial periódica, lo cual minimiza el riesgo de uso indebido de cuentas.
  2. Durante el viaje: El ‘Centro de Seguridad’ dentro de la app ofrece funciones como ‘Compartir ruta’, que permite informar a familiares o personas de confianza sobre el trayecto en tiempo real. Los ‘Contactos de confianza’ pueden ser preseleccionados para prestar asistencia rápida si es necesario. Estas herramientas se complementan con recomendaciones preventivas, sobre todo para quienes utilizan la plataforma por primera vez.
  3. Después del viaje: Yango ofrece soporte permanente y un canal exclusivo para emergencias, operativo 24/7. Los usuarios pueden acudir a la sección de Seguridad al finalizar cada viaje, donde los mensajes urgentes obtienen respuesta en menos de tres minutos. De acuerdo con los datos de la compañía, el 99.99 % de los trayectos termina sin reportes de seguridad, y el 99 % de los incidentes notificados es atendido en un máximo de cinco minutos.

Seguridad digital y educación: la campaña de David Ospina

Para seguir promoviendo la seguridad digital y física, Yango lanza una campaña educativa con el reconocido futbolista David Ospina como rostro principal. La iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a los colombianos sobre la importancia de verificar la información, un hábito que podría salvar vidas, ya sea en la vida diaria o en el uso de plataformas de movilidad.

El 99.99 % de los trayectos
El 99.99 % de los trayectos en Yango finaliza sin reportes de seguridad, según datos de la compañía. - Cortesía Yango.

La campaña se desarrolla a través de imágenes de David Ospina distribuidas por la ciudad, algunas auténticas y otras generadas por inteligencia artificial. Los participantes podrán escanear códigos QR para descubrir si las imágenes son reales o editadas digitalmente. Aquellos que acierten participarán en un sorteo para ganar camisetas firmadas por David Ospina y códigos promocionales para viajes urbanos.

Temas Relacionados

Aplicaciones de movilidadYangoViajes segurosPlataformas de movilidadTransporte públicoDavid OspinaSeguridad transporte público

