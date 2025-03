Spring Celebration: todo lo que tienes que saber de la fiesta por los 25 años de Six Flags México

Más de 10 espectáculos en vivo y 30 funciones diarias harán de cada visita a Spring Celebration una experiencia inolvidable. (Cortesía Six Flags México)

Si hay un lugar donde la adrenalina, la emoción y la diversión se viven al máximo, sin duda es en un parque de diversiones. Durante 25 años, Six Flags México ha sido el lugar para disfrutar de tardes inolvidables con amigos y familia, por lo que este aniversario tiene preparado un festejo épico con el festival Spring Celebration.

Desde el 14 de marzo el parque se llenará de espectáculos, música, colores y momentos mágicos. Más de 10 shows en vivo, un desfile espectacular, un show de drones y una oferta gastronómica especial harán que cada visita sea una aventura única.

La meta es ofrecer una experiencia increíble a las familias mexicanas durante esta celebración de primera, lo cual es posible gracias a la gran dedicación de los hombres y mujeres que trabajan en Six Flags México, quienes se encargan de dar un plus a la magia del parque, aseguró Trent Turner, VP de Mercadotecnia de Six Flags Entreteinment Corporation.

Six Flags México celebra 25 años con la temporada más espectacular de su historia. (Cortesía Six Flags México)

Si te gusta la diversión sin límites, esto es todo lo que tienes que saber sobre el evento que convertirá a Six Flags México en la mejor fiesta de la temporada.

Más espectáculos, más emoción y más adrenalina

Este año, Spring Celebration va con todo y trae un lineup de entretenimiento sin igual. Con más de 10 shows en vivo y 30 funciones diarias, la diversión no se detiene en ningún momento.

Además, cada rincón del parque estará lleno de magia con personajes, escenarios temáticos y momentos sorpresa que harán que no quieras irte.

“Nuestro desfile está inspirado en la la historia del parque y de la CDMX con música y coreografías diseñadas especialmente para Six Flags México, mismas que no podrán verse en ningún otro parque del mundo”, destacó Trent Turner, quien se mostró emocionado por mostrar a los visitantes las sorpresas por este 25 aniversario.

El parque estará decorado con motivos primaverales para ofrecer escenarios perfectos para fotos y recuerdos. (Cortesía Six Flags México)

El primer show de drones en Six Flags México

Imagina mirar al cielo y ver cómo más de 300 drones crean figuras increíbles mientras la música y los fuegos artificiales iluminan la noche. Así será “Esencia: Noche Espectacular”, el show que promete convertirse en uno de los momentos más épicos de Spring Celebration.

Este espectáculo nocturno traerá a la vida algunos de los recuerdos más icónicos del parque, haciendo que el cielo de Six Flags México se convierta en un lienzo lleno de nostalgia y emoción.

Legacy Parade

Un desfile así no se ve todos los días. Legacy Parade es el gran espectáculo en movimiento de Spring Celebration, y este año viene renovado con 8 carros alegóricos completamente nuevos, efectos de sonido envolvente y más de 40 bailarines listos para llenar el parque de energía.

Legacy Parade sorprenderá con 8 nuevos carros alegóricos y más de 40 bailarines en escena. (Cortesía Six Flags México)

Comer bien es parte de la fiesta: sabores de México en cada bocado

Después de tanto espectáculo, la comida no puede faltar, y este año Six Flags México ha preparado una oferta gastronómica que hará que quieras probarlo todo. Desde postres temáticos como manzanas decoradas y churros cubiertos de chocolate hasta un festival de comida típica con platillos de seis estados del país:

CDMX – Tacos de canasta, chicharrón preparado, flautas ahogadas.

Jalisco – Torta ahogada, quesabirria, consomé.

Puebla – Cemita de milanesa, chalupas de mole.

Oaxaca – Tlayudas, memelas de chicharrón y flor de calabaza.

Sinaloa – Chimichangas, tacos de asada.

Yucatán – Panuchos, tacos de cochinita pibil.

El festival gastronómico estará en la explanada del Teatro Versalles, así que prepárate para disfrutar una experiencia de sabor sin salir del parque.

Vive la magia de Six Flags México como nunca antes

Spring Celebration es la oportunidad perfecta para celebrar 25 años de diversión en el parque más emocionante de México. Entre espectáculos, desfiles, atracciones y una oferta gastronómica increíble, cada visita será una nueva aventura.

Si todavía no tienes planes para esta primavera, consulta el sitio oficial de Six Flags México celebra 25 años de alegría y diversión.