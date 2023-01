Los secretos de Paul Mescal: fútbol gaélico, su fama como “hombre salchicha” y las claves de sus escenas de sexo en “Normal people”

Paul Mescal fue nominado por su papel en "Aftersun" en la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood (Photo by Emma McIntyre/WireImage)

Se asomó al estrellato con su interpretación de Connell Waldron en “Normal People” en 2020. Y desde entonces la carrera de Paul Mescal ha ido viento en popa culminando con una nominación al Oscar a Mejor Actor este año por su papel en “Aftersun”, un conmovedor relato sobre el estrecho vínculo entre padre y su hija, de la inglesa Charlotte Wells. A los 26 años y por su talento interpretativo, conquistó a sus pares de Hollywood.

El público quedó cautivado por su sensibilidad en “Normal People” y lo catapultó a los 24 años. Pasó de ser un muchacho irlandés desconocido a convertirse en un sex symbol en un breve lapso. Hoy está disfrutando de un camino que recién comienza, pero los críticos ya pronostican que será uno de los actores más talentoso de su generación.

Con tan solo 26 años y tres años como una persona famosa, el actor ha sido aclamado por la crítica por sus delicadas actuaciones tanto en " Normal People” como “Aftersun”. Alérgico a los cumplidos, Mescal también evidencia que hoy los galanes del cine no tienen que ser rudos. “Me siento cómodo con mi masculinidad en el escenario y creo que eso es quizás lo que influyó en mi elección con papeles como Brian y Calum, y cómo la masculinidad se puede expresar de muchas, muchas, muchas maneras, y probablemente será un territorio al que me sentiré constantemente atraído a lo largo de mi carrera”.

Antes de la pantalla

Paul Mescal en "Aftersun". Su papel en esta película le valió ser nominado como Mejor Actor en los premios Oscar

Nacido en Maynooth, Irlanda, Paul Mescal consiguió su primer papel en 2017 en una producción de Dublín de “El gran Gatsby”. En los años siguientes, obtuvo personajes teatrales en producciones como “The Red Shoes”, “Asking for It”, “The Lieutenant of Inishmore” y “A Midsummer Night’s Dream”. La atracción de Mescal por el teatro fue algo que surgió en su casa con un padre, maestro de escuela primaria y un actor aficionado, y una madre oficial de policía. Pero desde muy joven se dedicó al fútbol gaélico, el deporte más popular de su país. Y aunque demostró talento suficiente como para convertirse en un jugador profesional, una lesión en la mandíbula en un partido lo dejó fuera del campo.

Años después se dio cuenta de que actuar podía ser más que un pasatiempo. En un momento estuvo a punto de abandonar la escuela para unirse al ejército, pero un consejero estudiantil lo impulsó a estudiar arte dramático en Dublín. Su profesora de actuación, Hilary Wood, lo recuerda como “ostentosamente talentoso” y que “no tiene miedo de fallar”.

Como cualquier actor en sus inicios aceptó trabajos fuera de los escenarios. En 2018, protagonizó un comercial muy popular para las salchichas “Denny & Sons”. Mescal ha dicho en más de una oportunidad que es más probable que lo reconozcan en la calle por interpretar al “hombre salchicha” que por su papel de Connell en “Normal People”

Se convirtió en un actor conocido cuando fue elegido para esa serie junto a Daisy-Edgar Jones, que se estrenó en 2020 durante el aislamiento social por la pandemia de COVID-19. Daisy y Paul protagonizaron a los personajes Marianne Sheridan y Connell Waldron en la exitosa serie basada en la novela de la autora irlandesa Sally Rooney.

Su alabada actuación en la miniserie “Normal People” (2020) lo llevó al estrellato

El drama romántico, que se estrenó en 2020, se centró en la relación intermitente entre los adolescentes irlandeses, desde sus días escolares hasta su época en la universidad. La actuación de Mescal en la serie de 12 episodios le valió elogios de la crítica y del público.

Fue elegido como Mejor Actor en los premios anuales BAFTA TV y fue nominado a un premio Emmy y Critics’ Choice Award. Y ahora con pocos años en la industria, Mescal compite por el premio más importante del cine gracias a su rol protagónico en la película “Aftersun”, en donde da vida a un padre que pasa sus últimas vacaciones con su hija.

Mescal consiguió un lugar en una de las categorías más codiciadas, tras saltar a la fama hace menos de tres años. Su interpretación fue aclamada tanto por el público como por la crítica y competirá en los premios Oscar con figuras como Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin), Brendan Fraser (La ballena) y Bill Nighy (Living). No parte como favorito. Sin embargo, no ha sido poca cosa entrar a la pelea. Dejó afuera a consagrados estrellas de Hollywood como Tom Cruise, Tom Hanks y Hugh Jackman.

"Aftersun", una película que ha sido una de las grandes sorpresas del año

En una entrevista con The Guardian, usa la palabra “suerte” al menos ocho veces para describir su vida y su carrera. Tuvo mucha suerte de ir a la escuela en Maynooth, Irlanda, donde era obligatorio hacer una audición para el musical escolar. También tuve la suerte de graduarse de la escuela de arte dramático en el momento preciso en que BBC Three estaba haciendo el casting para “Normal People”, el programa que impulsó la carrera de Mescal.

Y tuvo “mucha, mucha suerte” de que interpretar a Connell Waldron llamara la atención de tres jóvenes directoras: Charlotte Wells, quien lo eligió para la película independiente de este año, “Aftersun”, y Saela Davis y Anna Rose Holmer, el dúo detrás del drama “God’s Creatures” (2022), en el que Mescal es Brian O’Hara, un joven que regresa a un remoto pueblo pesquero irlandés y una madre (Emily Watson) debate entre proteger a su hijo.

“No soy en absoluto una persona religiosa. Pero ese papel se sintió como si fuera entregado por un poder superior en términos de lo que representaba”, declaró al medio. “Es la antítesis de Connell, un personaje que lo transformaba en un rompecorazones. Brian O’Hara, por el contrario, definitivamente no es el tipo de personaje que inspira tributos de Instagram”.

Sexo y desnudez

Cómo se filmaron las escena de sexo en “Normal People”

Para Mescal, la transición de un nombre desconocido a uno familiar fue muy rápida, y no siempre le cayó bien. Generó un gran revuelo por las escenas de sexo con su compañera de elenco, Daisy Edgar-Jones, y sus desnudos frente a las cámaras, incluido uno frontal. Se convirtió en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla y, para su propio asombro, también en un sex symbol. “Obviamente, la historia es muy atrevida en el plano meramente sexual”, reconoció el actor. “Pero creo que cuando se vuelve personal, es simplemente incómodo. Sin embargo, lo que he aprendido es que puedo lidiar con eso. Es algo que puedo elegir que no me importe una mierda”.

También reveló que “el primer viernes de la primera semana, tuvimos un día completo de escenas de sexo. Confieso que los dos estábamos increíblemente nerviosos. Ese jueves no dormí”.

Como muchos espectadores, Mescal también está de acuerdo en que la química entre él y Edgar-Jones fue innegable. “Ves muchos programas de televisión y películas muy buenas, pero no crees la química entre los protagonistas”, explicó en diálogo con E! News. “Es algo innato, no puedes leer un libro y de repente tener química entre dos personas”.

De esas escenas de desnudo frontal completo y las escenas de sexo entre los personajes de Connell y Marianne, Mescal dijo a la publicación: “No me preocupa porque tomé la decisión de que este proyecto es algo de lo que estoy orgulloso. Habrá gente a la que no le guste, pero solo tienes que recordarte a ti mismo: ¿cambiarías algo? No creo que lo haga”.

En una entrevista con Los Angeles Times, ambos actores hablaron sobre el importante papel que jugó un coordinador de intimidad en las escenas eróticas explícitas.

Edgar-Jones y Paul Mescal, en una escena de "Normal people"

Según la coordinadora de intimidad Ita O’Brien, quien también entrenó a actores en “Sex Education” de Netflix y “Gentleman Jack” de HBO, era importante formar pautas que crearan una “estructura profesional para que los actores puedan separarse de los personajes”. Los principios de O’Brien incluían la comunicación abierta y la transparencia, el acuerdo y el consentimiento del tacto y movimientos coreográficos.

Lenny Abrahamson, quien fue productor de la serie y también dirigió varios episodios, admitió que inicialmente pensó que Ita O’Brien se interpondría entre él y los actores. “Tienen una visión muy clara en tu cabeza, y mi temor era que al entrar un coordinador de intimidad, todo fluiría lejos de mí. Pero tenerla allí fue fundamental para hacer que algo parezca real y al mismo tiempo darles a los actores la tranquilidad de que no lo es”.

Mescal describió cómo O’Brien lo ayudó a hacer que las escenas parecieran más realistas. “Una de las claves se trata de soportar tu peso de manera que parezca que tus cuerpos están conectados”, dijo a la publicación. “Mis hombros eran increíblemente fuertes al final del proceso, porque te estás sosteniendo mucho tiempo para dar la ilusión correcta”.

En una entrevista con Variety, Mescal se explayó sobre cómo fue el detrás de escena de esos momento tan íntimos entre él y su compañera. “Básicamente, Daisy y yo ensayamos con Lenny (el director) durante dos semanas antes de la filmación. Y en uno de esos días, la coordinadora de intimidad vino a trabajar con nosotros y nos llevó a través de su proceso de cómo sería un día en el set cuando estábamos filmando esas escenas. Y eso fue realmente útil porque eliminó la ansiedad a la hora de filmar esas escenas”, relató al citado medio.

Paul Mescal con Daisy Edgar-Jones (Getty Images)

La conexión con su compañera fue esencial. “Daisy y yo nos sentimos seguros durante todo el proceso. La coordinadora de intimidad se comunicaba conmigo y con Daisy en nuestros camarinos por la mañana. Y luego me preguntaba si nos sentíamos bien y teníamos una breve conversación. Luego discutiríamos el grado de desnudez que se requeriría. Y luego, después de eso, Daisy y yo llegábamos al set, y practicábamos la escena con ropa. Luego teníamos una conversación, sobre con qué nos sentíamos cómodos”, detalló.

Consultado sobre si sus familiares lo vieron desnudo, Mescal contó la charla previa que tuvo con sus padres. “Es una experiencia extraña cuando te sientas y dices: “Mamá y papá. Estamos viendo los episodios 1 a 4. Y en el episodio 2, hay una gran escena de sexo”.

Sus padres reaccionaron de forma positiva porque entendieron que la desnudez de su hijo formaba parte de la historia. Mescal tenía su cabeza en otra potencial situación “En última instancia, estaría mucho más avergonzado si pensara que de alguna manera se aprovecharon de mí en el proceso de filmación, lo que nunca fue el caso. Pude mirar hacia atrás y decir: ‘Estas son escenas de las que estoy realmente orgulloso. Sí, es un poco extraño verlo con tus padres, pero creo que lo llevaron de una manera bastante normal”.

Su decisión sobre las redes sociales

Paul Mescal quiere ser actor y no famoso (Alex Bramall/Observer Magazine)

Aunque Mescal creía que la miniserie podría convertirse en un gran éxito no tuvo en cuenta que eso lo llevaría a convertirse en una figura pública. “Fue como la tormenta perfecta para que un actor joven tuviera la oportunidad de llegar a una audiencia global. No estaba preparado para el nivel de escrutinio que conlleva y decidí dejar las redes sociales. Simplemente no creo que sea particularmente útil para las personas verte literalmente a ti”, explicó. “Pensé que era bajar del autobús ahora o permanecer en él, y quería bajarme”.

Mientras atraviesa su nuevo nivel de fama, los críticos, que siempre buscan algún joven actor como un Marlon Brando generacional, creen que Mescal va en un buen camino. Dicen que tiene un palpable magnetismo de estrella de cine pero adaptado a los tiempos de hoy.

“La masculinidad se puede expresar de muchas maneras”, dijo a The Guardian el nuevo sex symbol de Hollywood que no se cree su propio atractivo. No es casualidad que sus películas estén dirigidas por mujeres que encuentran un trabajo actoral fuera de la común.

“Lo tienes o no lo tienes”, dijo Lenny Abrahamson, que dirigió seis episodios de “Normal People”. Incluso se atreve a adivinar que el atractivo de Mescal se debe a su tipo específico de masculinidad: “Hay fases en la industria del cine en las que los protagonistas eran grandes y fuertes. Y luego puedes ver fases en las que se volvieron más delgados y delicados. Paul es una combinación interesante. Creo que lo que enamoró a la gente fue esa hermosa combinación de sensibilidad y poder. Es una combinación muy inusual”.

Paul Mescal en el video de los Rolling Stones

El irlandés es un discípulo de la escuela del método de actuación y apunta hacia papeles impulsados por los personajes más que por la trama. Para prepararse para su papel en “God’s Creatures”, Mescal se convirtió en aprendiz de criadores de ostras en Irlanda.

“La parte divertida de actuar para mí es hacer el trabajo de detective y colocar los peldaños en su lugar que hacen posible entrar en las partes más pesadas de la psicología de una persona”, apuntó sobre sus elecciones al momento de aceptar un trabajo.

Y con la imagen de un chico normal con gran encanto también se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la moda en la actualidad y fue elegido por los Rolling Stones para su videoclip de la canción “Scarlet”. Luego apareció en una película junto a Olivia Colman y Dakota Johnson, en “The Lost Daughter”, de la actriz Maggie Gyllenhaal.

Mescal está armando su carrera con películas pequeñas en gran parte porque tienden a elevar al personaje por encima de la trama. “No se trata de que los personajes digan cosas para avanzar en la trama. Dicen las cosas que necesitan decir y no dicen las cosas que no necesitan decir”, explicó sobre sobre lo que él quiere contar en su trabajo como actor.

Aunque no se veía en el mundo de los superhéroes de Marvel, Ridley Scott ya está preparando “Gladiator 2″, la esperada secuela del éxito del año 2000, con Mescal en el papel principal. Sin embargo, el rodaje se demorará un poco por su nominación a los Oscar y la versión teatral de Un tranvía llamado deseo que Mescal está interpretando en Londres.

