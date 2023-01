De Kim Kardashian a Meryl Streep: las joyas más espectaculares que lucieron las estrellas

Una estrella no solo brilla por su talento, sino también por lo que trae puesto (Foto: Infobae México)

Una estrella no sólo brilla por su talento, sino también por lo que trae puesto. Eso lo sabe muy bien más de una famosa, pues ya sea dentro o fuera de pantalla, en premios u ocasiones casuales, en espectaculares portadas de revista o simplemente en fotos para sus redes sociales, las joyas no solo les dan glamour a sus vidas, sino también les permiten crear un concepto único con el cual su público los puede identificar fácilmente.

Aunque la mayor parte de la pedrería y metales preciosos son asociados a la excentricidad, vanidad y riqueza, algunas famosas ni siquiera han sido dueñas de ellas, en otros casos suelen valer fortunas exorbitantes o en el vergonzoso peor de los casos fueron robadas.

Por ello aquí te presentamos las joyas más espectaculares que lucieron las estrellas, detallando los momentos y lugares que les permitieron conquistar, las historias que existen detrás de ellas o cómo incluso a algunas las han secuestrado para obtenerlas.

La reina de las joyas: Kim Kardashian

La actriz ya no deja ver en público su lujosa colección de joyas Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group

Posiblemente la fortuna aproximada de casi 800 millones de euros de la socialité pueda ser el argumento clave de por qué cada prenda, artículo o joya nueva o que llegó a usar otra relevante celebridad siempre termina en su poder. El último episodio ampliamente recordado fue con el icónico vestido de Marilyn Monroe que usó durante la MET GALA 2022, causó gran controversia por haberlo dañado siendo una pieza histórica, pero su colección de joyas supera por mucho el momento.

El apellido Kardashian se ha vuelto un sinónimo de glamour, riqueza, poder femenino y fama. Pero nada de ese imperio sería posible sin la participación de Kim dentro del núcleo familiar conformado en su mayoría por mujeres, pues a pesar de que siempre estuvieron rodeadas de celebridades y personalidades muy populares en Estados Unidos, la mayor de las hermanas fue la responsable de que su fama llegara a niveles incalculables y lo que las ha posicionado como las solialités más populares en la historia.

Por ello la más reciente noticia de que adquirió una pieza que perteneció a Diana de Gales, un icono para medio mundo y también para ella, se suma como la espectacular nueva joya de la influencer. Se trata de un llamativo colgante en forma de cruz con amatistas y diamantes que llevó en varias ocasiones. Según publicó la revista People, Kim no desaprovechó la oportunidad de adquirirla en la prestigiosa subasta anual Royal & Noble de Sotheby’s; el valor: 182.000 euros, organizadores del evento señalan que “fue el doble de su estimación previa a la subasta”.

Así es la pieza que usó Diana de Gales y que ahora adquirió Kim Kardashian FOTO: BIBLIOTECA DE FOTOS DE TIM GRAHAM A TRAVÉS DE GETTY

Sin embargo, tiene una amplia colección de piezas de importantes casas de moda especializadas en metales preciosos y pedrería. Algo que la ha puesto en el radar de admiradores e incluso ladrones, por lo que es protagonista de uno de los robos más mediáticos de la historia por poseer los brillantes accesorios que todos quisieran tener.

“Estaba en la cama cuando me despertaron unos pasos acelerados por la escalera que daba acceso a mi habitación, enseguida supe que venían a por mí”, expresó en la entrevista realizada por David Letterman para su programa My next guest needs no introduction.

Todo ocurrió durante la Semana de la Moda de París, 3 de octubre del 2016, pasaban aproximadamente 15 min de las 3 am cuando el comisario francés Christian Sainte, recibió una llamada del cuartel general de la policía situado en el 36 du Quai des Orfèbres, siendo solo el inició de la historia del gran motín de joyas que le fueron arrebatas a la socialité.

Meryl Streep y María Félix

Meryl Streep, la última pista sobre un desaparecido collar de María Félix (Fotos: AP Photo/Kevork Djansezian/Twitter/@ladoña_mx)

Las joyas de María Félix fueron una extensión más de su marca personal, pues son uno de los elementos diferenciadores que hicieron a la gran diva de México una de las celebridades más grandes de todos los tiempos. Eso lo saben muy bien los famosos de Hollywood que durante su vida, e incluso después de su muerte, han buscado la manera de relacionarse con ella, incluso al usar una de sus prendas y joyería, como fue el caso de Meryl Streep, a quien se le vio luciendo una muy conocida e icónica.

El collar Escarabajo se dice que está hecho de oro de 18 quilates, calcedonia, coral, ónix y diamantes. Originalmente, el collar perteneció a La Doña, pero en 1996 fue subastado en Ginebra, Suiza. El mundo vio su paso en la alfombra roja de los Oscar con Streep, pero en el año 2010 formó parte del lote “Always in Style: 150 years or Artistic Jewels” en Sotheby´s New York. Desde entonces todo en torno a la joya es un misterio.

Lindsay Lohan y las acusaciones de robo en su contra

La actriz llegó a posar una joya robada REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

Por difícil que pueda parecer, la protagonista de grandes clásicos del cine contemporáneo como Un viernes de locos, Herbie a toda marcha, Juego de gemelas y la cinta culpable de que todos los 3 de octubre mucha gente vista de rosa Chicas pesadas, ha sido acusada en más de una ocasión de haber hurtado joyas, relojes y hasta abrigos, eso sí todos muy espectaculares.

Aunque el primer gran escándalo relacionado al tema ocurrió en el 2008, cuando fue acusada de robarle un abrigo de piel a otra chica en una fiesta, pero ella lo negó y nunca se comprobó, fue solo un año después lo que detonaría tenerla en este conteo.

En 2009 visitó la sala de exposición de la diseñadora de joyas Arielle de Pinto, donde “tomó prestadas” varias piezas para una sesión de fotos. Se tomó una impresión de su tarjeta de crédito por si sucedía algo con los accesorios. Las joyas nunca fueron devueltas por la actriz. En 2010, la actriz fue acusada de robar un reloj Rolex de USD 35.000 de un amigo, lo que ella negó, a pesar de mostrarse con el accesorio de manera pública.

Lindsay Lohan tuvo más de un tema legal por ello

Lamentablemente en ese momento la actriz enfrentó un difícil derivado del consumo excesivo de alcohol y sustancias ilegales, que si bien también la pusieron en la mira pública por sus múltiples detenciones, el robo de accesorios se ha convertido en el más grande tormento de su pasado, pues aunque actualmente ha regresado con gran éxito al séptimo arte, sus detractores le siguen recordando lo que pasó un año después nuevamente.

En abril de 2011, pasó cinco horas detenida por el robo de un collar valorado en USD 2.500 dólares en una joyería de Los Ángeles. Un año después se sospechó que que había robado USD 100.000 en joyas y relojes Rolex, pero el caso fue desestimado por falta de evidencia.

Lady Gaga ganó su primer Oscar con una joya valuada en 30 millones de dólares

Lady Gaga es la tercer mujer en la historia en portar la joya (Foto: Instagram/@ladygaga)

La Madre Monstruo era la candidata favorita para obtener el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y no precisamente en la categoría a Mejor Actriz, sino por Mejor Canción Original con Shallow -de la cinta Nace Una Estrella-, que sí le otorgó su primer Oscar.

La cantante no solo hizo historia por conseguir una de las joyas más caras del mundo, poco vistas públicamente y que contadas mujeres han portado en sus cuellos. El Tiffany Diamond, considerado uno de los descubrimientos minerales más importantes del siglo XIX, se descubrió en 1877 en las minas Kimberley de Sudáfrica. El fundador Charles Lewis Tiffany compró el diamante en bruto al año siguiente, consolidando la reputación como autoridad de diamantes de la marca Tiffany.

La enorme joya tiene un valor estimado de 30 millones de dólares (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Con un equipo de seguridad de dimensión presidencial, así como convirtiéndose en la tercera mujer en portarlo, Lady Gaga deslumbró en la alfombra roja de los Oscar 2019, así como durante su presentación en vivo y cuando pasó a recoger su distinguido galardón.

Aunque fue prestada solo para la ocasión, la excéntrica actriz tenía literalmente sobre ella 30 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los looks más caros de la historia y sólo por la joya.

