Mariana Treviño se sinceró sobre su encuentro con Tom Hanks al protagonizar ‘Un Hombre Gruñón’: “Él no sabía nada de mí”

Mariana Treviño se consagró en Hollywood con su rol protagónico junto al actor Tom Hanks en la nueva película A Man Called Otto/Un Vecino Gruñón, que se estrenó en cines el viernes 5 de enero. En una entrevista exclusiva para Infobae, la artista regiomontana confesó en exclusiva cómo fue su primer encuentro con el premiado actor, cómo tomó la decisión de no ser madre y confesó cuál ha sido su “mejor momento de la vida” a sus 45 años.

El cine, la pantalla chica y el teatro son los medios perfectos para esta exquisita actriz oriunda de Monterrey, México, donde despliega sus conocimiento de danza y literatura en sus interpretaciones en proyectos como El Club de los Cuervos, 100 Días para Enamorarse, entre otros. Ella es Mariana Treviño y hoy llega a Hollywood -y a uno de los puntos máximos de inflexión en su carrera gracias-, al rol protagónico que interpreta en el film Un Vecino Gruñón (A Man Called Otto) junto al célebre actor americano Tom Hanks.

La artista mexicana nació el 21 de noviembre de 997; actualmente tiene 45 años. (Foto Infobae)

¿Crees que tu personaje ‘Marisol’ rompe con los estereotipos latinoamericanos y destaca la cultura latina?

Sí, qué bueno que lo pones así. Es lo que se intentó. Se intentó crear esta plataforma donde la identidad no sea sólo mexicana, sino que trajera también ésa idiosincrasia profunda que todos los latinoamericanos compartimos. Creo que compartimos cosas muy lindas, maneras de ser que ofrendan mucho cariño y mucho amor, y está padre darle un peso a eso.

Qué lindo se nota esto que dices, la calidez latina, cómo apapachas a Tom Hanks...

Jaja.. Sí, la verdad que sí, que le dice: ‘Graaacias!’. Tú lo puedes ver muy normal desde tu cultura, pero otras culturas no, hay más protocolos. Fue muy padre actuar eso y ponerlo al servicio de la historia.

Y tu personaje ‘Marisol’ es una gran madre, con hijos y embarazadísima, pero tú has declarado públicamente que no te interesa ser madre. Te genera contradicción interpretar un personaje así o provoca que replantees lo que piensas en tu vida normal.

Pues más bien creo que no me lo replantea porque lo tengo bastante claro. No es por un rechazo, me encanta los niños, tengo muchos sobrinos, los amo, soy la mejor tía y los chiflo mucho, como dice Marisol ‘no se chiflen’. Simplemente porque estoy en otro momento en la vida. Porque quién sabe, así esta mi diseño interno. Pero me encantan los niños y me tocan muchísimos personajes de ser mamá. Entonces realmente ahí lo cumplo, ahí lo vivo...

Por un ratito...

Por un ratito lo entiendo y le doy todo el amor que requieren esos roles. Porque la verdad es que ser madre es todo un acontecimiento increíble y me encanta que a Marisol se le esté dando ese lugar de honor a la mamá que está a punto de dar a luz. Hay que reconocer mucho a las madres.

Entre sus proyectos más exitosos resaltan "Club de Cuervos", "100 días para enamorarnos" y "Hombre al agua". Foto Infobae)

Y otro tema importante también es que muchas personas a los 40 años dicen: ‘Ya está, ya me dediqué a esto, esta es mi vida...’ y tienen miedo a conseguir sus metas. ¿Tú sientes que estás en tu mejor momento a tus cuarenta años?

Sí, la verdad que sí. Siento que gracias a Dios he ido avanzando internamente para sentirme contenta. Para sentirme contenta con mis logros, con la plenitud interna que he logrado tener a partir de mis personajes, de mi carrera, con mi familia, de mis vínculos. Entonces me siento bastante bien, y agradecida...

Plena.

Sí, la verdad que sí.

Qué placer poder decir eso...

Sí, porque a veces uno puede idealizar también la ‘plenitud’ y quiere alcanzarla cuando te das cuenta que la vida más bien es ir librando obstáculos, aprendizajes incesantes. Entonces, no siempre es lo que pensamos, sino más bien estar abierta a resolver y disfrutar lo que te venga.

¿Qué sientes que pensó Tom Hanks al enterarse que protagonizaba una película junto a Mariana Treviño? ¿Qué habrá pensado? ¿Te habrá googleado?

Jaja! Fíjate que creo que nada, fue un leap faith (salto de fe). Me escogieron sin saber nada porque cuando los conocí la primera vez fuimos a un restaurante y Tom (Hanks) me dijo: ‘No sé nada de ti, no sé nada. Sólo que te llamas Mariana y que me encantó tu audición. Eres el personaje. Vamos a platicar... qué onda? dónde vives?’. Entonces empezamos a platicar, no sabía nada... ésa fue la impresión que me dio.

Ha estado nominada a los Premios Ariel en categorías como "Mejor Actuación Femenina", " Mejor Actriz" y "Mejor Actriz a Cuadro". (Foto Infobae)

Ahora si uno googlea Tom Hanks habla maravillas de ti...

Ahhh! Lo voy a hacer!

Y por último, dicen que en las redes sociales los detalles hablan del inconsciente de las personas. Luego del estreno de la película en Nueva York decidiste postear dos fotos grupales y una con Tom Hanks y el gatito de la película. La mayoría de las actrices postean primero los detalles de sus looks, las joyas, los maquillajes... ¿habla de que tú eres así? ¿Lo hiciste de manera consciente?

Sí, fijate que lo hice consciente. Entiendo a las actrices que ponen sus looks porque también tenemos mucha presión y agradecimientos porque nos prestan ropa y ayudan a que nos veamos increíble. Hay que reconocer al equipo y esfuerzo, son noches muy especiales. Pero me pareció importante por la importancia de la premiere, y porque estábamos todos, darle lugar a la familia que es este proyecto. Porque fue un proyecto amoroso, fue un proyecto donde se hizo familia. Me siento muy cercana a Tom, a Rita, a Marc Forster que es un genio y me siento bendecida de haber podido trabajar con él. Honrar al equipo y al trabajo en equipo porque también de eso se trata la película.

UN VECINO GRUÑÓN, LA PELÍCULA PROTAGONIZADA POR TOM HANKS

“Un vecino gruñón” narra la historia de Otto, el personaje principal de Tom Hanks, un hombre malhumorado con sus vecinos que acaba de quedar viudo. El barrio suburbano de Pittsburgh es el escenario elegido para retratar esta historia en donde el protagonista internamente lucha con el duelo de su esposa Sonya, mientras que externamente se muestra rígido y seco con los otros residentes de la zona. Cuando su vecina de enfrente Marisol (Mariana Treviño), empieza a pedirle favores y demuestra afecto y calidez latina, Otto comienza a abrir su corazón y comienza a mostrarse compasivo y amable.

El film está dirigido por Marc Forster y está basado en la novela sueca de Fredrick Backman. El estreno de ‘Un Vecino Gruñón/A Man Call Otto’ llega este viernes 13 de enero en los Estados Unidos y México.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “UN VECINO GRUÑÓN”?

Tom Hanks como Otto Anderson

Mariana Treviño como Marisol

Manuel Garcia-Rulfo como Tommy

Rachel Keller como Sonya

Juanita Jennings como Anita

Peter Lawson Jones como Reuben

Cameron Britton como Jimmy

Mack Bayda como Malcolm

Kailey Hyman como Barb

Christiana Montoya como Luna

Alessandra Perez como Abbie

Mike Birbiglia como Agente

