Robert Downey Jr. relató cómo su padre lo indujo a iniciarse en las drogas a los 6 años

Robert Downey Jr. relata en un documental de Netflix que se inició en las drogas a los 6 años inducido por su padre, Robert Downey Sr., un legendario cineasta

Robert Downey Jr. es una de las figuras actuales de Hollywood. Pero lo que muchos no saben es que su padre, Robert Downey Sr. que fue un revolucionario del séptimo arte, quien dirigió obras como “Putney Swope”, “Pound” o “Up the Academy”.

Netflix estrenó en los últimos días “Sr.”, un documental que se filmó durante tres años y que explora la vida del fallecido cineasta.

Entre los datos más sorprendentes que se han dado a conocer, destaca la forma en que el artista se inició en el mundo de las drogas a los 6 años por culpa de su padre.

De acuerdo a los relatos de ambos, el padre del actor se percató de que su hijo, durante una noche de póquer en el hogar, estaba probando vino blanco: si bien decidió quitarle la copa, le acercó un cigarro de cannabis para ver su reacción.

Esta anécdota no sería del todo secreta: Downey Sr., quien fue un peculiar cineasta, de escaso éxito y también adicto a las drogas durante gran parte de su vida, en alguna ocasión admitió su irresponsabilidad por haberle dado drogas a su hijo. Además de enseñarle a ver películas para adultos y hasta los filmes que dirigía, no aptos para niños.

Fue “crecer en una familia en la que todos consumían drogas”, recuerda Downey Jr., quien ya había debutado como actor a los 5 años, en la película de su padre “Pound”, de 1970.

Downey Jr. saltó a la fama por “Chaplin” (1992), trabajo por el que ganó el premio BAFTA y fue nominado al Oscar. Pero poco después comenzó a consumir cocaína y heroína. Fue arrestado y pasó varias veces por centros de rehabilitación.

Hoy, es uno de los actores mejor pagados del mundo y lleva 20 años sobrio pese a una educación desastrosa que tuvo en la infancia, según se deduce del documental.

El documental de Robert Downey, Jr. sobre la vida de padre

De acuerdo con la información de “Sr.”, en el proyecto dirigido por Chris Smith el protagonista de “Avangers “ busca homenajear a su padre, fallecido en 2021, así como plasmar un retrato casero de la turbulenta relación que mantuvieron ambos por años.

En junio del año pasado, Robert Downey Jr. confirmó que su padre falleció a los 85 años mientras dormía en su casa de la ciudad de Nueva York.

“Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson... era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento ...”, escribió el actor en su publicación.

Downey Sr. se mantuvo en gran medida alejado de la prensa, principalmente para proteger a sus hijos. Pero en 2001, cuando su hijo nominado al Oscar enfrentaba cargos por posesión de cocaína y heroína, Downey Sr. habló extensamente con The New York Post sobre el “lado b” de la fama. “La vida es demasiado fácil cuando eres una estrella de cine. La gente hará lo que quieras y te conseguirá lo que quieras. Hollywood es un lugar horrible”, afirmó.

Downey Sr. también sobrevivió a su propia lucha con las drogas. Su vida personal tocó fondo cuando su carrera se hundió en la década de 1970. “Diez años de cocaína las veinticuatro horas del día”, le dijo a The Post. “No lo superé hasta el 81, hasta que mi difunta esposa me dio un ultimátum. Renuncié oficialmente delante de mi hijo. Sigue recordándome sobre eso. Yo le digo: ‘Si te causó tal impresión, ¿por qué no puedes hacer lo mismo?’”.

El actor Robert Downey Sr. habla en el escenario en honor a su hijo Robert Downey Jr. (Foto de John Shearer / WireImage)

La película más reciente en la que trabajó fue “Tower Heist” de 2011, que protagonizaron Eddie Murphy, Ben Stiller y Casey Affleck. Como director, sus proyectos finales fueron “Hugo Pool” de 1997 y el documental “Rittenhouse Square”, de 2005.

“Recuerdo a un padre increíblemente amable, considerado, afectuoso y atento”, dijo Downey Jr. en una entrevista de 2016 en The Off Camera Show. “Mi padre casi siempre estaba en casa o si estaba en el set probablemente yo estaba allí con él”.

