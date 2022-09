“Albertano” negó brote de viruela del mono en Lagunilla mi barrio

La obra teatral se estrenó apenas el pasado 2 de septiembre (Foto: CUARTOSCURO,Ig/@lagunillamb)

Luego de que algunos medios de comunicación afirmaron recientemente que la viruela del mono había llegado al teatro mexicano, específicamente a la recientemente estrenada Lagunilla mi barrio, el protagonista y el productor de la obra desmintieron el rumor que se esparció rápidamente en las redes sociales.

“Eso de que monos, no. Van muchos monos a ver la obra, gracias a Dios estamos llenando, pero eso de la viruela del mono, ¿de dónde sacan tanta estupidez?”, expresó Alex Gou, quien produce la obra que se presenta desde el pasado 2 de septiembre en el Centro Cultural Telmex, en la Ciudad de México, a través de un enlace para el programa De primera mano.

Por su parte, Ariel Miramontes, quien da vida al personaje de “El tirantes”, recalcó por el mismo medio: “También lo que es cierto es que los que estamos trabajando en Lagunilla mi barrio, todos estamos bien monos, pero de ahí a que tengamos la viruela del mono ya es mucha diferencia”, dijo a tono de broma.

La puesta está basado en la clásica cinta de 1981, dirigida por el fallecido Raúl Araiza (Foto: Oliver Campa/Infobae)

Y es que según se habría publicado el día martes 6 de septiembre, una persona del equipo de producción de la obra en la que participan figuras como Maribel Guardia, Laura León, Los Mascabrothers, Alma Cero, Daniel Bisogno y Violeta Isfel, habría sufrido la presunta infección viral.

Ante ello, el productor de la obra contestó contundente y en un tono más serio: “No, negativo, de ninguna manera, no sé de dónde sacaron esa tontería, se me hace una tontería realmente porque no tiene ningún fundamento para decirlo”.

Gou deseó que mejor la prensa se aboque a resaltar los atractivos de la puesta en escena inspirada en la clásica película mexicana de 1981: “Deberían de hablar mejor de que la obra está increíble, de que la gente sale feliz, es un musical mexicano, del cual estamos agotando todas las funciones. Todo eso debería de decir el periódico que dijo esto”.

La región de América se ha convertido en el epicentro del brote de viruela del mono, con la mayor cantidad de casos en el mundo, alertó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El hermano del también productor de teatro Enrique Gou expresó que se comunicó con la redacción de la publicación que esparció la noticia: “La verdad luego yo hablé y por eso bajaron la nota, pero estamos felices en la obra, todos sanos”.

“Nadie tiene viruela del mono”, recalcó Ariel Miramontes, especificando que ninguna persona del elenco ni de la producción se infectó con la enfermedad. El conocido Albertano puso como ejemplo una noticia falsa donde a él mismo lo daban por muerto.

“Me acaban de mandar también a mí hace poquito a mi WhatsApp una noticia donde me había yo matado en un accidente porque estaba yo borracho y no sé qué tanto, ni estuve borracho, ni me accidenté, ni me maté. Bueno, ahorita sí ando medio happy, debo de decirles, porque estoy en Oaxaca y aquí atrás están haciendo el mezcal con agave”, broméo el famoso comediante. “Vayan a verla, nadie se va a contagiar de nada malo”, recalcó Miramontes, quien en octubre de 2020 dio positivo a COVID-19.

La Lagunilla, la emblemática zona donde se ejerce el comercio, en el corazón de la Ciudad de México, no es una localidad ajena a Ariel Miramontes, quien el día de la presentación de la obra a los medios de comunicación, dijo conocer perfectamente el tradicional mercado fijo del barrio:

“Durante el tiempo que estuve estudiando en la escuela de teatro de Bellas Artes vivía en la calle de Belisario Domínguez, casi enfrente del teatro Blanquita, a tres calles de La Lagunilla, entonces la conozco perfecto, conozco el Mercado de varios, todos los pasillos, fue mi barrio durante diez años, conozco su gente...aparte todos los que nos dedicamos a esto (la actuación) si necesitas que un zapato, un listón, vas al Mercado de varios”, contó el actor a mediados de agosto de este 2022.

