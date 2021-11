“Como si fuera mi madre”: Ariel Miramontes “Albertano” consternado por Carmen Salinas

Carmen Salinas le dio a Ariel su primera oportunidad en teatro Foto: Archivo

Carmen Salinas continúa en estado de coma natural tras haber sufrido un derrame cerebral. La veterana actriz se encuentra en terapia intensiva y su familia aguarda a las próximas noticias respecto a la evolución de su salud.

La noticia tomó por sorpresa al público y a los integrantes del mundo del espectáculo mexicano, quienes se han volcado en mensajes en apoyo a la salud de la querida actriz. Uno de ellos ha sido Ariel Miramontes, quien ha trabajado en distintos proyectos con la también productora teatral y exdiputada federal plurinominal.

Una de las series donde Miramontes, conocido también como Albertano, convivió durante largos meses con Carmelita Salinas es el sitcom Nosotros los guapos, donde alternó también con Adrián Uribe.

Albertano y Vítor son los protagonistas de "Nosotros los guapos"

La lamentable noticia del estado de salud de Carmen dejó consternado a Miramontes, quien se enteró en medio de las grabaciones de su nueva serie Albertano contra los monstruos. Fue en entrevista con Televisa espectáculos donde el actor se mostró muy triste respecto al tema de la actriz, quien según se ha difundido sufrió un daño irreparable, por lo que se teme que no pueda regresar del coma.

“A Carmen le tengo un cariño muy especial. Ella me trata como si fuera mi madre, me dice hijo, siempre me está apoyando, le tengo mucho aprecio. Estoy muy conmovido y este día le voy a dedicar, con todo el corazón, mi trabajo”, dijo el actor.

Albertano destacó la generosidad de la actriz, a quien le agradeció haberle dado trabajo cuando iniciaba su trayectoria en el medio artístico: “Fue quien me dio una oportunidad muy importante sin yo conocerla. Me habló por teléfono un día, no la conocía en persona, y me preguntó si quería ser La Bugambilia en Aventurera. Le dije que sí por supuesto, tenía yo una semana para hacerla, pero como era ella yo no lo dudé y ella me apoyó todo el tiempo”, añadió.

Ariel Miramontes "Albertano" se mostró al borde del llanto tras enterarse de la noticia de la salud de Carmen Salinas (IG: albertanoficial)

El actor quien se dio a conocer con su personaje en la serie María de todos los ángeles invitó al público a elevar oraciones por la famosa Corcholata:

“Yo lo que quiero es invitar a todas las personas a que hagamos una oración por Carmelita. Carmelita es una persona que ha ayudado a mucha gente. Yo desde que la conozco he visto que ha sido muy cariñosa, pero no solamente conmigo, saluda desde que llega al de intendencia, a la afanadora, a los camarógrafos, al productor…”, agregó consternado.

Casi al borde del llanto, Miramontes expresó que la relación laboral con la actriz se convirtió en una amistad: “Es una mujer muy linda, muy cariñosa, a la cual le tengo mucho cariño, por muchas razones no solamente por el compañerismo, que hemos trabajado juntos ya sea en teatro o televisión, sino que hemos hecho una bonita amistad”, expresó el actor.

Carmen Salinas y su faceta como productora con ''Aventurera'' (Foto: Instagram)

“Carmen Salinas es un personaje fundamental en el medio del espectáculo en México. Ha sido un día difícil, desde que me enteré ha sido complicado poder estar concentrado en las grabaciones y Rafael Perrín, fue quien me comentó, me dijo vamos a ser fuertes y que le dedicamos este día de trabajo a ello, y sí lo que estamos haciendo. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte a su familia a sus seres queridos, vamos a hacer una oración todos para que se recupere pronto”.

Por último, el actor recordó uno de los actos de generosidad de Carmelita del que fue testigo: “Benito Castro me contó llorando que estaban en un proyecto y que le dijo ‘no me gusta ese traje que traes puesto’ y le regaló quién sabe cuántos trajes a Benito, y Benito me lo contó llorando, estaba feliz porque salió a cantar vestido a todo lo que da”, finalizó.

