“Lamentablemente ha resultado positivo”: Ariel Miramontes tiene COVID-19 y quedó suspendida la obra “A oscuras me da risa”

Ariel Miramontes "Albertano" tiene COVID-19, aunque es asintomático (IG: albertanoficial)

El actor Ariel Miramontes, famoso por su personaje de “Albertano”, dio positivo a COVID-19.

Fue el productor Alex Gou quien dio a conocer la noticia la tarde de este viernes a través de su cuenta en Twitter.

Y es que Gou es el productor de la obra A oscuras me da risa, en la que Albertano comparte créditos con Ninel Conde, Benito Castro y Raúl Araiza, entre otros.

“Como productor he asumido el compromiso semanal de realizar pruebas de COVID a mis compañías. Lamentablemente, Ariel Miramontes ha resultado positivo. Es asintomático y se encuentra bien. Se suspende A Oscuras Me Da Risa hasta nuevo aviso” , indicó en la red social.

El mensaje de Gou sobre Albertano

Mauricio Barcelata fue uno de los primeros en reaccionar al tuit de Gou.

De hecho reveló que él y su familia también estuvieron contagiados.

“Saldremos amigo... saldremos. ¡Yo igual me cuidé con mi familia al máximo! Y los cuatro (primero 2 y después 2) fuimos positivos”, le comentó.

Por ahora no hay información acerca de si otros integrantes del elenco están contagiados.

Apenas esta semana Ninel Conde fue noticia por haberse casado en el Estado de México, luego de que el delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, le impidiera realizar la ceremonia en el Museo Casa de la Bola.

Miramontes comparte créditos en la obra con Ninel Conde, Raúl Araiza y Benito Castro, entre otros

Alejandro Gou fue uno de los invitados a la boda de Ninel. También Raúl Araiza estuvo presente en la ceremonia que desató todo un escándalo en el mundo del entretenimiento en México, pues Conde no contaba con los permisos de la alcaldía Miguel Hidalgo para la ceremonia y de improviso tuvo que cambiar la locación.

“El Negro” Araiza compartió en su cuenta de Instagram una foto de su presencia en la celebración, tanto en compañía de su novia, María Amelia Aguilar, como del productor Gou.

Alex Gou y Raúl Araiza estuvieron en la reciente boda de Ninel Conde

Apenas a principios de octubre Ariel compartió con sus seguidores en Instagram un mensaje para hablar de su emoción por regresar a los escenarios.

“Después de medio año sin trabajar en un escenario, hoy 9 de octubre tendremos el gusto de subir el telón de el #teatroaldama con una obra que ya es un clásico de la comedia mexicana #aoscurasmedarisa Es sin duda un privilegio trabajar de cualquier cosa que nos produzca placer, no tengo palabras para describir lo feliz que me siento al pisar un escenario. Muchas gracias a todo el público que ha comprado su boleto y al que irá a ver la obra, les prometemos cuidarlos con todas las normas de sanidad que la Secretaria de Salud nos pide y que se van a divertir mucho @gou_producciones @alexgouboy Gracias una vez más por hacerme cómplice de tan intrépidas aventuras”, escribió.

Miramontes apenas había regresado a los escenarios hace unas semanas

Con un índice de contagios en aumento en todo México, hace algunas semanas Alex Gou había decidido aventurarse al regreso del teatro con público en la capital del país.

Además de A Oscuras me da Risa, Gou está detrás de la obra El Cuarentenorio cómico, en donde trabajan -entre otros- Daniel Bisogno, Cepillín, Los Mascabrothers, Arath de la Torre y Eduardo España, en su papel de “Márgara Francisca”.

La obra no estuvo exenta de polémica, aunque no por un caso de salud, sino por la salida de Aylín Mujica, quien dijo haber sido víctima de un secuestro exprés en CDMX, aunque no levantó ninguna denuncia y generó sospechas entre Gou y Bisogno por las circunstancias en que habría ocurrido.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Raúl Araiza y el bochornoso momento que pasó cuando le recordaron su infidelidad

“Ya estaba marchita por dentro”: las íntimas palabras de Ninel Conde en su boda con Larry Ramos

“Cuánta belleza”: Ariel Miramontes se despojó del papel de Albertano y sorprendió

“Pensé que me iban a matar”: Aylín Mujica reveló que fue víctima de un secuestro express