“Lagunilla mi barrio”: las anécdotas de Albertano, Violeta Isfel y Maribel Guardia en la histórica zona de CDMX

Maribel Guardia Y Violeta Isfel Narran Sus Experiencias Visitando La Lagunilla

42 años después del estreno del clásico del cine mexicano Lagunilla mi barrio, llega una versión teatral producida por Alejandro Gou y Claudio Carrera, con la que se busca refrescar la historia que en su momento fue protagonizada por el recordado Manolo Fábregas, como el noble “Don Abel”; Lucha Villa, como la tortera “Doña Lancha”; el fallecido Héctor Suárez “El tirantes” y una emergente Leticia Perdigón en el papel de “Rita”.

Contada como “una historia de amor al barrio y al folclor urbano popular”, Lagunilla mi barrio 2022 se presentará con las actuaciones de Ariel Miramontes Albertano, Maribel Guardia, Lisardo, Alma Cero, Freddy y Germán Ortega Los Mascabrothers, Violeta Isfel, José Luis Guarneros El Macaco y Lenny Zundel, y el debut en teatro de Laura León La tesorito en una actuación estelar.

“Es una película que fue incónica en los 80, de la época del cine de las ficheras, se hizo famosa porque tenía un humor muy blanco, muy familiar y Claudio tenía muchísimas ganas y finalmente se pudo cristalizar este sueño, es un honor compartir con todos y cada uno de los actores, son amigos entrañables”, contó en conferencia de prensa Ariel Miramontes, quien junto a Daniel Chavez escribió la adaptación de la obra que contará también con orquesta en vivo y un ensamble de bailarines.

La obra es una adaptación libre realizada por Ariel Miramontes y Daniel Chávez, de la cinta de 1981 (Foto: Oliver Campa/Infobae)

“Estamos rescatando todo ese folclor popular urbano que hay en nuestra ciudad, es un homenaje a nuestra ciudad, a nuestra gente que es trabajadora, alegre y pícara, folclórica”, dijo Albertano, quien dará vida a un personaje similar al “Tirantes” en esta adaptación libre que contará con música de Los Bukis, Los ángeles azules, Molotov, OV7, Los ángeles negros y Nelson Ned, entre otros.

En esta puesta se añadirán nuevos personajes y situaciones para darle “actualidad a la trama”: “Lo que hicimos fue crear nuevos personajes antagonistas para que hubiera más conflictos en esta historia, los que son fans de la película van a conocer personajes nuevos como el de Alma Cero, que es ‘La jarocha’, Freddy Ortega que es ‘El Ayuwoki’, ‘El mantecas’, ‘El Chabelo’ y ‘La Britny’”, contó Albertano.

Pero esta zona, ubicada al noroeste del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, es un barrio tradicional de comercio formal e informal, donde se oferta todo tipo de mercancía y artículos “de colección”, desde muebles, libros “de viejo” y antigüedades, hasta zapatos, prendas de vestir y enseres domésticos. Algunos de los actores de este montaje han sido muy cercanos al histórico barrio de la capital mexicana y así lo compartieron.

“He ido a La Lagunilla, sobre todo cuando Julián (su hijo) estaba chiquito me encantaba ir a comprar allá mochilas para sus cumpleaños, las compraba y les mandaba a poner el nombre de Julián. Y me disfrazaba para poder disfrutar, porque allá es un público muy amoroso, muy efusivo, entonces me disfrazaba, yo era la más feliz.

"Hemos estado aquí todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche ensayando para que valga la pena que la gentre pague un boleto y se llene un gran sabor de boca" , contó Maribel Guardia (Foto: Oliver Campa/Infobae)

“Lo recomendaría a la gente que viene del extranjero, tiene que ir, conocer la tradición, el folclor de nuestra gente, este es uno de los barrios más tradicionales y más típicos de México”, contó Maribel Guardia, quien le dará vida a la poco sofisticada dueña de la tortería, “Doña Lancha”.

Para Violeta Isfel, La Lagunilla es “parte fundamental de su vida”, y un destino recurrente en sus viajes a la Ciudad de México: “Crecí en La Lagunilla, venir a la Ciudad de México, que por cierto toda mi vida viví en el Estado, entre Ecatepec y Coacalco, era toda una aventura porque encuentras todo, mis primeros zapatitos para baile son comprados ahí, los zapatitos de la escuela, venir a comprar que si los útiles, que si la mochilita, todas aquellas cosas para poder llegar a la escuela las encontrábamos en La Lagunilla”

“Ha sido parte fundamental de mi vida. Ahora ya hay un metro, antes no había, era todo un rollo poder llegar y ahora ya puedes salir del metro y llegar de volada”, contó la actriz que dará vida a “Rita”, hija de “Doña Lancha” y pareja de Albertano.

Asimismo, el actor español Lisardo, quien lleva dos décadas trabajando en México, se dijo “un hombre de barrio”: “He vivido aquí en la calle de Puebla, desde el primer momento en que llegué me pusieron a trabajar aquí, hice Los Miserables aquí (refiriéndose al espacio teatral ubicado junto al barrio de La Romita), he viajado por toda la república, llevo 20 años, por supuesto he ido a Tepito, he ido a todos los lugares más inverosímiles y carismáticos de este bello país, cuando no estoy encima del escenario sigo siendo un hombre de barrio”.

Laura León hará su debut en teatro con una participación especial; será la cantante del "Salón Kumbala" (Foto: Oliver Campa/Infobae)

Por su parte Ariel Miramontes dijo conocer perfectamente el tradicional mercado fijo del barrio: “Durante el tiempo que estuve estudiando en la escuela de teatro de Bellas Artes vivía en la calle de Belisario Domínguez, casi enfrente del teatro Blanquita, a tres calles de La Lagunilla, entonces la conozco perfecto, conozco el Mercado de varios, todos los pasillos, fue mi barrio durante diez años, conozco su gente...aparte todos los que nos dedicamos a esto (la actuación) si necesitas que un zapato, un listón, vas al Mercado de varios”, contó el actor.

Lagunilla mi barrio se presentará a partir del próximo 2 de septiembre en el Teatro 2 del Centro Cultural Telmex y se espera el anuncio de una gira por el interior de la República.

