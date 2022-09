Atrévete a Soñar: la historia detrás de las icónicas plumas de Antonella

(Fotos: Twitter/@anita_bananaa/@jorgeBluBlu55)

Atrévete a soñar fue una telenovela que marcó a muchas generaciones de niños, niñas y jóvenes, esta producción fue protagonizada hacia el año 2009 por Danna Paola como Patito Feo y Violeta Isfel como Antonella.

Uno de los rasgos más característicos de la líder de Las Divinas eran sus bolígrafos con plumas de ave, cada día, la personaje llevaba una de color diferente, además, Antonella las usaba para hacer ademanes. Los fans de esta serie pudieron adquirir este artículo en sus versiones similares, incluyendo las botas del “Camp”.

Aunque podría pensarse que las plumas ya eran parte del personaje, Violeta Isfel reveló recientemente que fue ella quien construyó esa característica para Antonella, la idea le surgió durante un taller que se realizó seis meses antes de comenzar las grabaciones en Televisa. Cabe recordar que fue en 2007 cuando se estrenó Patito Feo en Ideas del Sur para Argentina, siendo una de las versiones más exitosas.

Así lo expresó la famosa actriz en el programa Revelaciones con Lizbeth Rodríguez, popular por el show de internet Descubriendo infieles: “Nos ayudaron a construir los personajes porque si no eras fan de la versión de Argentina, no sabías quién era quien, lo que quisieron hacer es darle una personalidad a cada personaje y que cada uno tuviera un objeto que los definiera, entonces yo voltee a ver a la Antonella de Argentina y ya había usado todo, corbatas, sombreros, tirantes”, dijo.

Después, Violeta Isfel recordó que su madre le había regalado un bolígrafo con adornos de corazón en color morado, su favorito, por lo que pensó lo siguiente “Antonella sueña con ser una gran cantante, obviamente quiere estar lista para cuando le pidan un autógrafo, por lo que no va a sacarla de la lapicera, debe traerla en su mano siempre y después se volvió un cetro, con eso las golpeaba (a las Divinas), las regañaba, con eso se ponía triste”, mencionó.

En 2021, el cast de la telenovela que llevó a la fama a Antonella y Patito celebró algunas reuniones, en una de ellas Roberto Carlo, Lucas Velázquez, Ilean Almaguer, Daniela Ibañez y Nashla Aguilar subieron a sus redes sociales algunas fotos juntos y mostraron orgullosos que después de más de 10 años conservan una gran amistad.

Aunque en esa ocasión no estuvo presente Violeta Isfel, ella aseguró ante la cámara de Edén Dorantes que mantiene una relación cercana con Ibañez y Nashla, con las que mantenido contacto para poder organizar de qué forma será su reencuentro.

ioleta dijo que su intención no es tener una fiesta más entre amigos, sino que está planeando traer de regreso a una parte de Atrévete a soñar a través de su banda sonora, incluso está teniendo el apoyo de un compositor.

“Las ‘divinas’ ya estamos platicando, es Natalia Juárez, Roxana Puente, Dani Ibañez, Nashla Aguilar y yo. Entonces estamos ahí con este tema de reuniones y por ahí está ayudándome Tony, que es un gran compositor, con mis rolas favoritas, las que a mí me mueven la vida, está buscándoles como una variante, igual y en una de esas los sorprendo con covers, no lo sé”, reveló Isfel.

Acerca de su relación con Danna Paola, Isfel lamentó no haber podido retomar contacto con la intérprete de XT4S1S. Compartió que, a pesar de que ha intentado verla, lo máximo que logró fue enviarle sus saludos cuando fue invitada a Hoy, pero está dispuesta a iniciar conversaciones con ella para que se una al reencuentro.

“Dannita de mi amor, este es un mensajito especial para ti. Quiero que sepas que te admiro, estoy muy orgullosa de ti, me da mucho gusto las cosas maravillosas que has logrado. Felicidades, sé que ahora estás trabajando un montón y hace mucho que no nos vemos, pero sabes que tienes un lugarcito muy especial en mi corazón”, dijo en ese momento.

