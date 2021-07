“Yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio”: las duras críticas de Lalo España contra AMLO

El actor de 49 años arremetió en contra de AMLO en redes sociales y aseguró estar arrepentido de haber votado por él en 2018 (Fotos: Cuartoscuro)

El actor y comediante Lalo España, quien da vida al papel de Germán Martínez en la popular serie de televisión Vecinos, se lanzó contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de su cuenta oficial de Twitter, donde emitió contundentes críticas a la administración del tabasqueño.

Durante su pronunciamiento, el intérprete jalisciense de 49 años aseguró que está “arrepentidísimo” de haber brindado su voto al ejecutivo, aunque evitó mencionar directamente su nombre, y lo calificó como un “tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto” y “corrupto”. Posteriormente, España criticó a los simpatizantes que han extendido su apoyo a AMLO “a pesar de tantas corrupciones” e hizo referencia a la escasez de medicamentos oncológicos para niños que padecen cáncer en México.

“No sé cómo hacerles entender a los seres que, con una ortografía espeluznante y una redacción de dar vergüenza, siguen aferrados a defender a un ser estúpido. En fin”, expresó el comediante a través un video compartido en Twitter, al cual acompañó con el siguiente mensaje: “Se tenía que decir y se dijo. Y como dijo don Jesús Martínez “Palillo”: No vayan a decir que me atropellaron, porque yo sí sé cruzar las calles”.

El comediante arremetió en contra de Andrés Manuel López Obrador y lo tildó de "imbécil, soberbio" y "engreído" (Video: Twitter @laloespana)

Las reacciones no se hicieron esperar y, hasta el momento, las fuertes declaraciones que realizó España han reunido más de 10 mil “Me gusta”, 4 mil “Retweets” y más de mil comentarios, entre los que destacan aquellos en donde los internautas manifestaron su apoyo hacia las críticas del comediante.

Sin embargo, también hubo algunos que defendieron al mandatario y en los que se aseguró que se está orquestando una campaña de desprestigio hacia el actual gobierno desde Televisa, compañía en la que Lalo España se ha desempeñado como actor desde hace varias décadas.

Horas antes de haber publicado el video, el España denunció que ha sido víctima de hackeo en dispositivos o redes sociales en más de una ocasión tras compartir tuits en los que se menciona o “arroba” al presidente de la República, por lo que expresó su malestar en esta misma plataforma. “(...) Siento una profunda tristeza y me parece inexplicable que haya seres aferrados a defender a un gobierno inepto, corrupto e indefendible”, añadió.

El intérprete de "Germán" en la serie de televisión "Vecinos" criticó recientemente a AMLO en redes sociales (Foto: Instagram / @laloespanaoficial)

Con respecto al tema de las vacunas, el intérprete compartió un video en el que el periodista Max Kaiser explicó las razones por las que actualmente el sistema de salud mexicano ha enfrentado una crisis de desabasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer u otras enfermedades, en el cual también lanzó una crítica a la actual administración del tabasqueño y apuntó que algunas de las causas son la “soberbia, necedad e improvisación de este gobierno”.

El actor de 49 años señaló que el mandatario ha propiciado la violencia y la división dentro de México. Asimismo, acusó a AMLO de no “recibir a las personas que tienen que tratar asuntos importantes, asuntos de delicadeza para el país” y “de hacer tantas estupideces”, por lo que exhortó a sus seguidores a no seguir dividiendo y juntar esfuerzos para que haya un cambio verdadero, no una “transformación barata (...) una ridiculez, una cosa estúpida, inepta y basura”, explicó.

El comediante mexicano lanzó sus críticas en contra de AMLO y sus simpatizantes a través de su cuenta oficial de Twitter (Foto: Twitter/ @laloespana)

Por su parte, el comediante criticó las recientes declaraciones realizadas por Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en donde aseguró que el tema de los niños enfermos de cáncer ha sido parte de una campaña “casi golpista”, postura que apoyó el dibujante Rafael Barajas, popularmente conocido como “El Fisgón”.

“De pena ajena. Un insulto pedorro y de dos varos para tantos padres de familia, fundaciones y otras organizaciones que se las han visto negras buscando sacar adelante a los niños con cáncer”.

