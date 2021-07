Amenazaron a Lalo España tras sus fuertes críticas a AMLO

Recientemente AMLO fue criticado por Lalo España, quien también se lanzó en contra de sus simpatizantes (Fotos: Cuartoscuro)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el actor y comediante Lalo España denunció que ha sido víctima de amenazas luego de haber expresado sus duras críticas hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de su movimiento de alternancia política popularmente conocido como la “Cuarta Transformación”.

Aunque el tuit del intérprete de comedia mexicana fue eliminado por él mismo momentos antes de haberlo publicado, el actor jalisciense exigió que la Policía Cibernética tomara cartas en el asunto y responsabilizó a un usuario identificado como @pacoranje en caso de que algo llegara a ocurrirle.

“Quiero denunciar ante la Policía Cibernética la amenaza directa del usuario de esta cuenta (@pacoranje), que obviamente no tiene los pantalones para dar la cara. Si me pasa algo, pido que se le investigue”, escribió el también personaje de Germán Martínez en la popular serie Vecinos.

Luego de haber expresado sus críticas en contra de AMLO, Lalo España recibió amenazas (Video: Twitter/@laloespana)

Por su parte, la amenaza que recibió España tras haber tildado como “imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto” y “corrupto” al ejecutivo, fue la siguiente: “La neta te voy a madre*r de puro p*nche gusto. Cuando camines voltea a todos lados porque quiero que me veas llegar y quiero ver tus ojos al ver cuando sientas que te vas a llevar la p*tiza de tu vida”. Luego de hacer la denuncia, la cuenta de Twitter fue suspendida.

“Aunque este tipo crea que no lo puedes identificar, denuncia esta amenaza ante la Policía Cibernética”, “Son puras palabras vacías, pero igual cuídate Lalo”, “Ya le suspendieron la cuenta, no te preocupes de los imbéciles que ni siquiera tienen el valor de poner su cara, son cobardes” y “Ánimo Lalo, perro que ladra no muerde”, fueron algunos de los comentarios que recibió el comediante de 49 años por parte de algunos internautas que se solidarizaron con él.

Sin embargo, esta no ha sido la primera ocasión en que Lalo España ha sido víctima de amenazas y chantaje vía Internet, pues el pasado mes de marzo denunció mediante sus redes sociales que recibió un correo electrónico proveniente de una cuenta identificada como “Hacker Mex” que, presuntamente, estuvo implicada en la clonación de datos personales, por lo que decidió solicitar la ayuda de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El intérprete mexicano también fue víctima de extorsión y amenazas el pasado mes de marzo (Foto: Twitter/ @laloespana)

“Atención @FiscaliaCDMX: Estoy siendo amenazado y chantajeado por la siguiente cuenta que ha clonado datos. Agradezco investigar la cuenta y tomar cartas en el asunto. Espero respuesta”, escribió y también compartió algunas capturas de pantalla en donde le pedían 15 mil pesos a cambio de no solicitar créditos a su nombre.

Asimismo, en noviembre del 2020, Lalo España señaló en entrevista para De Primera Mano que fue víctima de acoso debido a que su número telefónico se hizo público por razones externas a él , pues comenzó a compartirlo con distintos representantes por cuestiones laborales y expresó que él nunca comparte datos personales de sus conocidos con prensa y medios de comunicación.

“Me han pasado mil cosas. Me habla gente en domingo y me dice ‘Oye, ¿te puedo regalar un alimento para perro y me regalas una mención?’ (...) es increíble y luego se hace el cliché de que ‘Uy, ya se le subió’ o algo, pero yo soy muy respetuoso con los fines de semana y si es alguien que no conozco (...) eso implica ya no tener privacidad”, expresó.

