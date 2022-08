Erika Buenfil y todos los secretos que la han convertido en la reina del TikTok

“La Reina de TikTok” platicó con Infobae México sobre la creación de contenido digital que hace y qué opina de sus colegas que han seguido la exitosa fórmula.

Erika Buenfil es una de las actrices mexicanas más reconocidas por su talento en la interpretación de personaje en telenovelas, así como su carisma en redes sociales que le ha otorgado el título de La Reina Mexicana de TikTok, pues millones de seguidores constantemente la hacen viral por sus divertidos videos.

Aunque sus fans solo han podido ser testigos de los resultados finales, más de uno se ha preguntado cómo graba la actriz cada una de las tendencias a las que se suma, pues los escenarios van desde la comodidad de su casa hasta los principales foros de Televisa. Por ello en charla con Infobae México, la actriz de Amores Verdaderos ha confesado todos los secretos detrás de los virales videos que le han otorgado más de 15 millones de seguidores y un aproximado de 223 millones de likes.

“Yo creo que es una energía padre y hay que ponerse las pilas. Raramente los repito a menos de que sean de mucha memoria, porque sí me los memorizo impresionante, pero es toda una chamba. No me gusta repetirlo más de tres veces porque si no ya no sale, aunque los de baile sí los ensayo. Trato de hacerlos lo más rápido porque son como la gente los ve, frescos”, confesó.

Erika Buenfil y todos los secretos detrás de los tiktoks que la ha hecho un viral atractivo juvenil (Fotos: TikTok/@erikbuenfiloficial)

Aunque la actriz es una de las pioneras de su generación en entrar al mundo de las redes sociales de dicha forma, algunas de sus colegas le han seguido la fórmula haciendo lo mismo, por lo que en algún momento se llegó a rumorear que eso causaba una competencia indirecta por ver a quien le salía mejor o quién causaba mayor risa e impacto, idea que no es compartida por Erika Buenfil.

“¡Adelante! La puerta está abierta, el chiste es que a alguna gente a veces le sale muy bien, a veces no, unas han hecho virales o han hecho éxito, y que bueno, para eso está, pero el chiste es llevar la continuidad y que la gente se encariñe de uno”, agregó.

Para la actriz de melodramas de Televisa como La doble vida de Estela Carrillo, Mañana es para siempre y Amarte es mi pecado el glamour es una cosa que debe quedarse en el clóset, pues de esa forma ya son vistas en la televisión, por lo que no ha tenido miedo a dejarse ver “sin filtro”, siendo esta una de sus claves para tener mucho éxito en la plataforma de videos más importante y viral del mundo.

La actriz aseguró que o le causa molestia que sus colegas de generación también hagan videos virales (Foto: Infobae México/ Marco Ruíz)

“Yo, de pronto ves mi perfil y en una estoy bailando, en otra cantando, una desmañanada, otra dormida, otra así (producida), o sea es un abanico de cosas y así me conocen de diferentes maneras y el chiste es atreverse. He hecho unos desmaquillada completamente y ese también es el chiste, que la gente me ve como hoy y me ve mañana recién levantada en pijama”, externó.

El no quedarse solo con el público que desde hace varios años sigue su trabajo en televisión le ha permitido explorar facetas nuevas en su vida, trayendo incluso niños a visitar y consumir su contenido digital.

La actriz tiene más de 15 millones de seguidores en TikTok

“La verdad estoy muy contenta y estoy conociéndolos, ahora veo a las estrellas de esta generación y trato de reconocerlos porque a parte son los chavos que ve mi hijo, entonces me dice ‘Mamá vi este’ y entonces él me actualiza. La verdad es padre porque conecto con un público que no sabía quién soy y que de pronto también me va a seguir viendo en las nuevas telenovelas que voy a hacer y entonces estoy en las dos cosas. Mucha chamba, pero muy contenta”, finalizó.

