“Tendrá que pagar”: Laura Zapata negó que Thalía haya cooperado con gastos funerarios de Eva Mange

Laura Zapata continúa dando de qué hablar por sus recientes y escandalosas declaraciones, y es que la actriz de 66 años expresó recientemente que “México es un país de huevones”, esto como parte de su rechazo a las acciones emprendidas por el gobierno federal mexicano, como los programas sociales Pensión Bienestar y la beca Benito Juárez.

Para Zapata, el que cierto sector de la sociedad reciba esta ayuda por parte del gobierno de AMLO, sería perjudicial pues para ella es una especie de populismo y hasta expresó que el presidente está “maiceando” al pueblo. Tras ello, la actriz de telenovelas como María Mercedes recibió críticas de parte de la opinión pública e incluso de la conductora Yolanda Andrade, quien le escribió en Twitter y defendió a los ciudadanos: “Los mexicanos no somos huevones. La huevona eres tú! Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía. Ponte a trabajar”, escribió la presentadora de Montse & Joe.

En las palabras y la actitud clasista y discriminatoria de Laura Zapata se evidencia el pensamiento de una parte de la élite mexicana: no odian a AMLO, odian al pueblo.



Ante ello, Laura Zapata destacó que prefiere no prestarle importancia a declaraciones de ese estilo, pues su atención está puesta en otros temas:

“No me merece ninguna opinión porque yo escojo mis batallas y yo creo que ahorita estoy en batallas muy importantes como la de nuestro país que ahorita está desmoronando y que me interesa muchísimo levantar la voz sobre este concepto, la batalla de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que está funcionando con una serie de ilegalidades, y que se han violado los principios de autonomía, de equidad, de democracia, de imparcialidad”, dijo la villana en declaraciones recientes para el programa Chismorreo.

Sobre lel comentario de Yolanda respecto a Thalía, Laura Zapata recalcó que ella no tiene la necesidad de recibir apoyo económico de nadie, pues ha trabajado durante varias décadas, por lo que descartó que su hermana “la mantenga”.

Andrade expresó que Laura recibió dinero por parte de Thalía durante años (Foto: @yolanda_andrade_14 / IG - Cuartoscuro)

“Yo he trabajado toda la vida, tengo 45 años trabajando y ganando mi buena lana, porque me cotizo. Cuarenta y tantos años de encontrarnos en los ensayos, que si con Carmen Montejo... entonces yo no necesito que me mantenga nadie, nunca me ha mantenido nadie, es más, yo he ayudado muchísimo y he mantenido...”, expresó.

En ese sentido, Laura Zapata reveló que Thalía no ha colaborado con los gastos que tuvo que hacer con el fallecimiento a los 104 años de la abuela de ambas, Eva Mange, ocurrido el pasado 24 de junio.

“(Thalía) No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gasté esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, expresó Zapata el pasado 21 de julio.

La actriz corrió con los gastos hospitalarios y funerarios de la longeva mujer (Foto: Instagram/@laurazapataoficial)

Pero ahora, más de un mes después, Laura ha revelado que no ha recibido el monto correspondiente por parte de la cantante de Amor a la mexicana.

“No es que me pague, es que no hemos tenido tiempo definitivamente de hablar sobre eso, pero afortunadamente, así como cuando tuvo el accidente mi abuela, que yo tenía el dinero para trasladarla y todo, afortunadamente, la que dicen que es la mantenida, yo tenía dinero para pagar el hospital donde mi abuela desafortunadamente falleció, para pagar el velatorio...”, contó al Chismorreo.

Al morir la señora, Thalía dedicó una conmovedora despedida en sus redes sociales (Foto: Instagram/@thalia)

“No he tenido oportunidad de sentarme con ella a hacer cuentas, pero estoy segura que cuando me siente con ella a hacer cuentas, no solamente de este último momento, sino de muchas otras cosas atrás, que yo por estar en MasterChef o por estar en las Batallas musicales, no tenía tiempo, pero yo estoy segura de que cuando yo le haga cuentas a Thalía de lo que yo gasté , y de lo que ella tendrá que participar porque era su abuelita, estoy segura que ella va a decir ‘sí hermana, cómo no, aquí está mi parte’”, comentó la polémica actriz.

