Laura Zapata respondió a Yolanda Andrade y negó ser mantenida de Thalía: “Me cotizo”

Laura Zapata cotinúa siendo tema de conversación entre el público luego de que en una reciente entrevista con Carlos Alazraki, la actriz se lanzara duramente contra el gobierno federal mexicano, al asegurar que los programa sociales como la Beca Benito Juárez son bien recibidos por los ciudadanos porque “somos un país de huevones”.

El tema causó revuelo y fuertes críticas contra la ex villana de telenovelas, quien fue tildada de clasista en las redes sociales. Incluso sus declaraciones llegaron hasta la conferencia matutina de AMLO, quien dejó ver que agradece la honestidad de Zapata, pues “así piensan millones”, condenando sus palabras por su supuesta connotación clasista y racista.

Ahora, la hermana de Thalía habló sobre el tema y se defendió argumentado que sus palabras fueron sacadas de contexto para distraer a la opinión pública de temas verdaderamente importantes.

“¿Qué pasó? Que sacaron definitivamente de contexto, pues al gobierno le conviene sacar de contexto cualquier cosa para hacer sus cortinas de humo y que los ciudadanos mexicanos no nos preguntemos que qué pasó con la salud, que qué pasó con la educación, cómo que los ‘abrazos, no balazos’ no está funcionando, entonces cualquier cosa hay que tergiversarla y voltear la mirada hacia otro lado, porque yo considero que el país se está incendiando, se está cayendo a pedazos”, contó la actriz la tarde de este miércoles en un enlace con el programa Chismorreo.

Sobre su percepción de que el país está plagado de flojos, declaración que causó la indignación de miles, la villana de María Mercedes aseguró que sólo se refería a los “chairos”:

“Yo dije que éramos un país de huevones, y yo me refería a los chairos, a esos que venden su conciencia, que venden su voto y su dignidad. Por supuesto que yo no me refería a todos los mexicanos porque hay mexicanos maravillosos, que muchos nos están viendo, que muchos están en el campo sudando, que muchos están trabajando.”, destacó la mujer de 66 años.

Las declaraciones de Zapata a Alazraki causaron el enojo de Yolanda Andrade, quien a través de un tuit le hizo saber su descontento y defendió a los ciudadanos: “Los mexicanos no somos huevones. La huevona eres tú! Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía. Ponte a trabajar”, escribió la presentadora de Montse & Joe.

Ante ello, Laura Zapata destacó que prefiere no prestarle importancia a declaraciones de ese estilo, pues su atención está puesta en otros temas:

“Aquí al lado hay un señor que tiene muchos perros, y los perros ladran, entonces yo no voy a estar en mi día viendo por qué ladra el perro chiquito o el grande, y qué quiere decir, y qué les duele. No me incumbe, no me importa y no me interesa. Estoy en empeños muchos más importantes como es mi país y como es la ANDA”, explicó.

“Es una persona con la que no me quiero meter, es un cero a la izquierda en mi vida y yo creo que me odia porque una vez dije que mi mamá le prohibía esa amistad a Thalía. No voy a decir más”, añadió.

Asimismo, la ex aspirante a política se defendió del comentario de Yolanda Andrade y expresó que ella ha trabajado por años, por lo que no necesita que nadie la mantenga.

“Yo he trabajado toda la vida, tengo 45 años trabajando y ganando mi buena lana, porque me cotizo. Cuarenta y tantos años de encontrarnos en los ensayos, que si con Carmen Montejo... entonces yo no necesito que me mantenga nadie, nunca me ha mantenido nadie, es más, yo he ayudado muchísimo y he mantenido...”, expresó.

