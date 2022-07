Estrella Veloz se disculpó con Myriam Montemayor por burlase de ella con exacadémicos: “No fue mi intención”

Estrella de disculpó con Myriam por lo que dijo en la polémica transmisión en vivo que ella hizo la semana pasada (Foto: Instagram/@estrella_veloz @myriammontecruz_)

Después de que se hizo viral un video en el que algunos integrantes de la primera generación de La Academia se burlaban de Myriam Montemayor por su forma de cantar, Estrella Veloz, una de las implicadas, publicó un video a forma de disculpa hacia su excompañera, a quien, enfatizó, guarda un gran cariño.

Hace unos días José Antonio de la O, Wendolee, Raúl Sandoval, Toñita, María Inés Guerra, Nadia Yvonne López Ayuso, la maestra Guille Gómez Silva, el coreógrafo Charly D, el primer director Héctor Martínez fueron parte de la polémica ya que Estrella Veloz estaba haciendo una transmisión en vivo cuando se escuchó cómo la mayoría hacía mofa de Myriam Montemayor.

Algunas de las bromas que resaltaron fue que Toñita dijo que “a nosotros no se nos va el aire” y Estrella se tapó la nariz para imitar la forma en que Myriam canta.

José Antonio de la O, Wendolee, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Nadia y más asistieron a la reunión (Foto: Instagram/@toñitamusic1)

El clip dividió opiniones e, inclusive, Montemayor habría respondido a las burlas con un mensaje en Twitter que decía: “Me encantan las redes, porque con todo y filtros, se ve la verdadera cara de las personas”. Por ello es que Estrella decidió responder a las críticas y pedir disculpas a Myriam.

“Primero que nada, quiero ofrecer mis disculpas a todas las personas que ofendí con el video que yo subí el jueves pasado y, principalmente, a Myriam. Quiero pedirte disculpas si te ofendí con esto que subí, de todo corazón porque no fue mi intención, no lo hice con esa intención”

La exacadémica explicó que lo que hizo durante la transmisión en vivo fue como cualquier otra broma que hace cuando se reúne con sus excompañeros y no solo toman a Myriam para ello, sino que inclusive ella ha sido protagonista de las críticas y chistes que hacen durante sus encuentros.

Myriam no se ha pronunciado acerca de la polémica, pero en redes sociales internautas aseguraron que sus tuits iban dirigidos para quienes se burlaron de ella (Foto: @myriammontecruz_/Instagram)

Agregó que por esto, y porque se malentendió el propósito del clip, decidió pedirle disculpas de forma pública a la ganadora de la primera generación de La Academia. Además, hizo hincapié en que considera a Montemayor su amiga y le está agradecida por las veces que le abrió las puertas de su casa.

“Definitivamente no me di cuenta de eso que ocasioné, para mí, estaba en un juego, como juego en muchas veces cuando estoy con todos ellos, cuando nos reímos de muchas cosas. (...) Efectivamente, tengo una amistad muy fuerte con Myriam y lo único que puedo decir de ella es que es una gran persona y lo único que puedo tener es agradecimiento porque es alguien que me abrió las puertas de su casa”

Explicó que el motivo por el que el video se mantuvo en su perfil por casi una semana fue porque ella sólo quería que el público viera un momento de la reunión que tuvieron, compartir la felicidad que estaban viviendo y no lo borró hasta días después porque no utiliza sus redes sociales de forma constante, razón por la que tampoco se dio cuenta de la polémica que había causado.

“¿Por qué subí el video? Definitivamente me conocen desde hace 20 años. No soy una persona que venga a querer tener un problema con la gente. Yo lo compartí porque para mí fue compartir algo que hicimos (...) no me di cuenta lo que iba a ocasionar esto y no lo hice con esa intención (...) se puede captar de esa forma y precisamente por eso lo bajé”, comentó.

Después de su extensa explicación, nuevamente pidió disculpas a Myriam y al público; no obstante, la opinión nuevamente se dividió en la sección de comentarios.

“La carrilla y chiste como dices se vale cuando la persona está presente mientras no esta presente no puedes decir que era juego”, “Fue un malentendido y aplaudo el gesto de humildad y espero que Myriam lo pueda comprender”, “Les hace daño juntarse con la tóxica de Toñita”, fueron como se expresaron algunos usuarios.

Myriam, por su parte, no ha reaccionado a las declaraciones de Estrella.

