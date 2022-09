Christian Nodal reapareció sin tatuajes en adelanto de “Me extraño”, su dueto con Romeo Santos

Tras su rompimiento con Belinda inició una relación sentimental con Cazzu, rapera argentina. (FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM)

En las últimas semanas Christian Nodal desató rumores sobre la veracidad de sus tatuajes debido a que apareció sin ninguno en su rostro en una fotografía que colgó en sus redes sociales. Pero eso no fue todo, durante una premiación que se llevó a cabo en Argentina sorprendió a sus fans al posar de la misma manera junto a su novia Cazzu. Como era de esperarse las especulaciones tomaron fuerza y todo parece indicar que el intérprete del regional mexicano seguirá dando de qué hablar por el mismo tema.

Y es que hace unas horas reapareció sin sus tattoos en la cara en un adelanto de Me extraño, canción que lanzará en colaboración con Romeo Santos. En el audiovisual que no dura más de 10 segundos el intérprete del regional mexicano aparece llegando a un bar, donde se encuentra con su colega y se sientan a platicar. Gracias a un acercamiento se puede apreciar que el ex de Belinda grabó sin sus diseños en piel.

Esta es la parte del video donde se nota con mayor claridad que "maquilló" sus tatuajes. (Captura Instagram: @Nodal)

“Son los chicos de la poesía”, escribió Nodal en su post de Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con aplausos para ambos cantantes por su inesperada colaboración. Cabe mencionar que el cantante mexicano ha logrado consolidarse como uno de los representes del regional mexicano más fuertes en los últimos años, mientras que Romeo Santos es considerado como un referente de la bachata a nivel internacional.

“Mañana se acaba el mundo”. “No canto y ya estoy amargado y borracho”. “Eso Nodal representando a MX. Eres un ching*n”. “Dos de los favoritos en un tema”. “Dos bestias”. “Los mejores juntos @romeosantos @nodal ya sí se fueron lejos”. “Muero por escuchar esto, sí es tremendo”. “Ansiosa por escucharla. Ojalá sea una bachata fusionada con mariachi. Que viva México y que viva República Dominicana”, fueron algunos comentarios.

Sin embargo, la apariencia de Nodal no fue lo único que llamó la atención, también resaltó una escena donde ambos artistas aparecen sentados en la barra de un bar disfrutando de unas bebidas. Y es que esta parte del adelanto sería un homenaje a una de las canciones más icónicas que el Rey de la bachata lanzó con Don Omar -cantante de reggaetón- en 2005, cuando cantaba era vocalista de Aventuta.

Esta sería la parte del video original que habría recreado Nodal en su nuevo videoclip. (Captura de YouTube: Aventura)

Se trata de Ella y yo, un tema que se mantiene presente en cualquier tipo de celebración después de casi 20 años de su estreno. La canción narra una historia de infidelidad que sufre un hombre por parte de su pareja con su amigo, a quien le cuenta todos los problemas que estaba atravesando. Algunos fragmentos de dicha canción constantemente son retomados en redes sociales, especialmente TikTok, donde los usuarios bromean con la situación.

Se especula que Me extraño podría llegar a todas las plataformas durante este 1 de septiembre, mientras tanto los fans de ambos artistas están ansiosos por escuchar la canción que promete ser todo un éxito.

Esta foto comenzó la controversia. (Foto Instagram: @nodal)

