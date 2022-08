“Todos podemos sumar”: Guillermo Ochoa fue galardonado por Nickelodeon por su labor social

Guillermo Ochoa fue galardonado por Nickelodeon por su labor social (Fotos: Infobae México/ Instagram/@yosoy8a)

Guillermo Ochoa está a punto de hacer historia, pues su próxima participación en el mundial de Qatar 2022 lo colocará en una selecta lista de jugadores mexicanos que más participaciones han tenido en la historia de México con la Copa de la FIFA.

Gracias a ello, el guardameta del Club América ha logrado llegar a más de una generación, contando incluso con el cariño de niños, uno de los motivos principales por el que fue galardonado por Nickelodeon durante su colorida y llena de slime premiación: los Kids’ Choice Awards México 2022. Ochoa platicó con Infobae México sobre el distinguido premio que le fue otorgado gracias a su labor social y el impacto cultural que ha traspasado la frontera del tiempo.

“Estoy muy contento, la verdad es que estoy agradecido con Nickelodeon por que agregar al deporte este tipo de eventos no hace bien a todos, el que involucren, que se junte la fórmula niños, espectáculos y deportes esta muy padre y agradecido por el reconocimiento social porque bueno uno trata como persona pública de poner su granito de arena y es importante mandar el mensaje de que todos podemos sumar”, expresó.

Durante su paso por la alfombra naranja de los Kids' Choice Awards México 2022, el portero de la selección nacional platicó con Infobae México sobre el cariño que diversas generaciones le tienen

La relevancia de su trabajo en el fútbol mexicano e internacional ha sido motivo de que diversas generaciones lo sigan en redes sociales, por lo que es más que común que niños y adolescentes comenten sus publicaciones o traten de obtener fotos y videos con él. También habló sobre el cariño que le tiene a cada uno de esos infantes que le escriben para contarle que quieren ser deportistas, que lo admiran o que su trabajo los motiva en su día a día.

“Estoy más que agradecido porque me ha tocado una carrera muy linda. Comencé muy joven, toqué generaciones que ya no son tan jóvenes, pero sigo activo y ahora como futbolista le llego a los niños. Entonces, estoy contento porque hay muchos niños que quieren ser futbolistas en este país, que les gusta el deporte, que ven a la selección y ahora que viene el mundial pues bueno siempre sus aplausos y sus gritos, una foto o un autógrafo, es una forma para mí de agradecimiento de que he hecho bien mi trabajo entonces devolverles eso es todo”, finalizó.

Durante su paso por la alfombra naranja de los Kids' Choice Awards México 2022, el portero de la selección nacional platicó con Infobae México sobre el cariño que diversas generaciones le tienen

Guillermo Ochoa fue una de las grandes sorpresas de la alfombra naranja de los Kids’ Choice Awards México 2022, pues no fue anunciado con anterioridad para que dicho efecto sorpresa conquistara a los miles de niños que asistieron con sus padres al Auditorio Nacional y que de una forma muy divertida fueron testigos de cómo bañaron al seleccionado nacional del clásico slime verde de Nickelodeon que siempre sorprende a sus estrellas invitadas.

Aunque la divertida tarde será transmitida este martes 30 de agosto a las 20:00 horas del centro de México, algunos videos filtrados en redes sociales ya han generado una gran cantidad de comentarios divertidos sobre el momento que con ansias esperan los suscriptores de Paramount + y los niños y jóvenes amantes del contenido de la empresa responsable de grandes caricaturas como Bob Esponja, Los Padrinos Magicos y ¡Carly.

El deportista no se salvó del slime verde (Foto: Instagram/@yosoy8a)

“Ya era de esperarse pero siempre es bueno ver como los sorprenden con el slime verde”. “Memo Ochoa puede parar cualquier balón del mundo pero el slime verde es un elemento básico para poder decir que estuviste en los Kids’ Choice Awards”. “Lo mejor del premio fue cuando le llovió la cosa esa verde y no le quedó de otra más que sonreír y disfrutar de sus miles de fans chiquitos que lo vieron en una faceta diferente a la que ven los domingos de partidos”, escribieron.

SEGUIR LEYENDO: