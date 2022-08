Kids´ Choice Awards México 2022: todos los detalles de los nominados, invitados musicales y la conducción de Danna Paola

Danna Paola será la conductora de los Kids´ Choice Awards México 2022 (Foto: Instagram/@nickelodeonla)

La premiación infantil latina más importante está por ocurrir: los Kids´ Choice Awards México 2022 regresarán el próximo martes 30 de agosto y a pesar de que habrá grandes sorpresas musicales, la oportunidad de que cualquier persona lo puede ver ha aumentado las expectativas, pues para esta edición estará disponible a través de la cuenta oficial en YouTube de Nickelodeon Latinoamérica y por su transmisión en televisión, también en Pluto TV (streaming gratuito) y, por primera vez, en Paramount +, simultáneamente a las 8:00 pm.

Aunque la transmisión se realizará en esa fecha, las grabaciones serán este sábado 27 de agosto en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, El Auditorio Nacional . La buena noticia es que sí será presencial y cualquiera puede participar para obtener acceso a la alfombra naranja más divertida, siguiendo las dinámicas que están disponibles en las redes sociales del canal juvenil responsable de éxitos internacionales como Bob Esponja, ¡Carly o Los Padrinos Mágicos.

A solo unos días de que el slime verde más divertido para grandes y chicos, pero temido por los famosos, llegué a México ya tenemos todos los detalles sobre los nominados, invitados musicales y la conducción estelar de tres grandes figuras en el entretenimiento juvenil, siendo la nueva Princesa del Pop Latino parte de ello.

Danna Paola será la conductora estelar de los Kids´ Choice Awards México 2022

La cantante se ha mostrado contenta por la oportunidad (Foto: Instagram/@nickelodeonla)

La también actriz tendrá su gran debut como conductora, pues esta será la primera vez que lleva la batuta principal de una ceremonia de este tipo. La nombrada por Vogue como la Princesa del Pop Latino de la década actual no ha dudado en compartir su emoción en redes sociales, pues además también marcará la primera presentación en vivo de su más reciente hit: Xt4as1s.

Su novio, Álex Hoyer, y el actor Luis de la Rosa (La Casa de las Flores) también se suben al barco de la conducción, por lo que se esperan más regalos a los fans y que en algún momento de la tarde sean sorprendidos con una gran explosión de slime.

Presentaciones musicales

La mexicana compartirá escenario con Danna Paola Foto: Getty Images

Además de la intérprete de grandes canciones pop como Oye Pablo, Mala Fama y Sodio, artistas nacionales e internacionales se sumarán a la experiencia verde: Kenia Os, el dúo de baladas Ha*Ash y la exitosa boy band Big Time Rush también tendrán su momento de brillo en el Coloso de Reforma.

Nominados a los Kids Choice Awards México 2022

ACTOR FAVORITO

-Emilio Osorio

-Sebastián Silva

-Kevsho

-Ralf

ACTRIZ FAVORITA

-Macarena García

-Isi Vives

-Estefi Merelles

-Evaluna

Big Time Rush llegó a México Foto: (Instagram/@bigtimerush/@kendallschmidt)

SHOW FAVORITO

-Bob Esponja

-Club 57

-Polinesios Revolution

-Escandalosos

NICK SHOW FAVORITO

-Bob Esponja

-Club 57

-The Loud House

-Danger Force

ARTISTA LATINO

-Camilo

-Sebastián Yatra

-Karol Sevilla

-Danna Paola

La caricatura más famosa esta nominado (Netflix)

DE CREADOR A ARTISTA

-Mont Pantoja

-Kenia Os

-Humbe

-María Becerra

CANCIÓN VIRAL

-Sebastián Yatra | Tacones Rojos

-Danny Ocean | Fuera del Mercado

-Morat | Llamada Perdida

-Paulo Londra | Plan A

HIT DEL AÑO INTERNACIONAL

-Harry Styles | As It Was

-Coldplay & BTS | My Universe

-Olivia Rodrigo | Traitor

-5 Seconds of Summer | Complete Mess

GRUPO K-POP FAVORITO

-Blackpink

-BTS

-EXO

-TXT

El K-Pop estará presente Fotos BTS / Servicio militar en Corea del Sur.

ARTISTA GLOBAL FAVORITO

-BTS

-Camila Cabello

-Harry Styles

-Olivia Rodrigo

CHALLENGER DEL AÑO

-Domelipa

-Calle Y Poché

-Kevlexd

-Ferv

CREADOR DE AVENTURAS Y VIAJES

-Mau Otero

-Juanpa Zurita

-Polinesios

-Ricky Limón

-DIY MASTER

-Mis Pastelitos

-Robegrill

-Dani Hoyos

-Musas

CREADOR MAS DIVERTIDO

Juanpa Zurita tiene diversas nominaciones (Foto: Instagram/@juanpazurita)

-Skabeche

-Fede Vigevani y La Vecibanda

-Los Rulés

-Daniela Rodrice

GAMER MAS COOL

-Eddy Skabeche

-AuronPlay

-Lyna Vallejos

-RaptorGamer

REVELACIÓN FASHION

-Valentina Zenere

-Ángela Aguilar

-Brianda Deyanara

-Joaquín Bondoni \

MASTER FANDOM

-Army

-Skuad

-Cncowners

-Blinks

SHIP DEL AÑO

La hija de Pepe Aguilar podría presentarse (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

-Carlota Madrigal & Gigi

-Eddy Skabeche & Xio

-Ignacia Antonia & Kevlexd

-Danna Paola & Alex Hoyer \

CELEBRITY CRUSH

-Luis De La Rosa

-Fede Vigevani

-Eloisa Os

-Domelipa\

ARTISTA ARGENTIN@

-Lali

-Paulo Londra

-María Becerra

-Rusherking\

CELEBRIDAD CHILENA

-Germán Garmendia

-Max Valenzuela

-Ignacia Antonia

-Ferv \

ACTIVISTA FAV

Artistas argentinos también tiene su propia categoría Foto: Getty Images

-Sol Carlos

-Jessica Fernández

-Rebecca Schurenkamper

-Pau Tips

