Lasso reveló cómo fue trabajar con Sebastián Yatra: “Jamás en la vida lo pensé”

El venezolano estaba contento de visitar México (Foto: Infobae México/Marco Ruíz)

Andrés Lazo, mejor conocido como Lasso, ha estado en medio de las tendencias de redes sociales después de que su éxito Ojos Marrones se convirtió en un éxito de TikTok.

Fue así que, durante una entrevista con Infobae México en la alfombra naranja de los Kids’ Choice Awards Mexico 2022, el venezolano se mostró anonadado por la impactante respuesta que ha tenido su sencillo.

“Ojos marrones fue una de las sorpresas más grandes que me he llevado en mi vida, jamás en la vida pensé que esto pasaría con esta canción”, comenzó a decir.

Asimismo, ahondó que otro momento impactante para él fue que este tema le permitiera cantar junto a uno de los máximos exponentes latinoamericanos del momento: Sebastián Yatra.

El venezolano acudió a los premios en el Auditorio Nacional (Foto: Ig lassomusica)

“Jamás en la vida pensé que iba a tener una colaboración con Sebastián Yatra, son cosas que hay que agradecer porque no sé si pasan una vez en la vida y si pasan también está bien”, sentenció.

En cuanto a la invitación para formar parte de la reconocida premiación de Nickelodeon, Lasso mencionó que se encontraba muy feliz de poder estar en México y convivir con algunos de sus conocidos. Además, reveló que subiría al escenario del Auditorio Nacional para una participación muy especial dentro de los KCA México 2022.

“Yo amo este país con pasión y locura (...) estar acá me da mucha felicidad, espero las presentaciones musicales, ver a mis amigos y pasarla bien. Estoy presentando un premio, todavía no sé cuál, pero ahí me presentaré”, sentenció el famoso.

Cabe recordar que fue hace unas semanas cuando Lasso reaccionó al trend viral de su canción en Tiktok, pues usuarios de redes sociales comenzaron a utilizar su tema para comparar sus relaciones amorosas actuales, con alguna pasada.

Lasso agradeció la oportunidad de hacer un remix con Sebastián Yatra

Por esto, el cantante decidió contar cuál fue el verdadero motivo por el cual escribió dicha canción.

“Hace un par de años yo acababa de terminar mi relación de la cual estaba súper enamorado y mis amigos estaban intentando sacarme de mi casa(...) llegué todo deprimido a esta fiesta a lo que yo únicamente quería hacer era estar sentado y viendo el piso. Llegó la mujer más bella que había visto en mi vida (...) me acerqué y empecé a hablar con ella”, comenzó a decir en un storytime en sus redes sociales.

En este sentido, contó que la misteriosa mujer era muy extrovertida y se llevó inmediatamente bien con sus amigos. Después de que terminó la fiesta intentó contactarla y posteriormente se enteró que la joven le dio otro nombre porque en realidad tenía novio.

La colaboración entre Sebastián Yatra y Lasso

Fue hace una semana donde Lasso dio a conocer que el remix de Ojos Marrones con Sebastián Yatra ya había salido.

“Qué les pareció Ojos Marrones con @sebastianyatra!!!! Los leoooo”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Rápidamente, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios fans del venezolano mostraron su entusiasmo.

“Brutaaaal”. “Increíble como todo lo que haces”. “Esperando que vengan juntos a Venezuela y la canten en un concierto”. “Amo esta versión”. “Lo máximo, me encantó la energía de ambos plasmada en la canción... Son lo máximo @lassomusica y @sebastianyatra lograron engranar perfectamente y en tan solo horas”, fueron algunas de las menciones en esta red social.

