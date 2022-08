“Corona De Lágrimas” 2: todo sobre el regreso de Victoria Ruffo a la televisión mexicana

(Foto: Las Estrellas)

Uno de los melodramas más importantes de la nueva era en la televisión mexicana está de regreso: Corona De Lágrimas 2 será estrenada este lunes 29 de agosto a las 18:30 horas , por medio del canal de Las Estrellas. La nueva gran apuesta de Televisa Univision marca también el comeback de la Reina de las Telenovelas, Victoria Ruffo, a 10 años de haber realizado uno de los papeles más importantes en su carrera, Refugio Hernández.

Los amantes del género rosa lo aclamaban y la televisora de San Ángel escuchó, la gran producción José Alberto El Güero Castro promete repetir la fórmula del éxito que le otorgó a su primera parte uno de los reconocimientos más difíciles en los últimos años, pues es más que bien sabido que las telenovelas mexicanas enfrentan una grave crisis de audiencia después de que las series se convirtieran en el formato más importante y consumido entre los latinos.

Refugio Hernández regresa a la señal principal de la llamada Fábrica de Sueños para enfrentar nuevos retos después de que las tres principales razones para su felicidad y sufrimiento atraviesen nuevos capítulos en sus vidas, que afectará de gran manera a la típica madre mexicana que aún sabiendo que nada ayudará a solucionar las cosas, el llanto es más que necesario para enfrentar cualquier cosa.

El regreso de Victoria Ruffo a Televisa

"La Reina de las telenovelas" es una de las máximas exponentes de las "lágrimas de cocodrilo" (Foto: Las Estrellas)

Después de que Refugio y sus tres hijos, Patricio, Edmundo y el pequeño Ignacio son echados de su hogar por Baldomero, la vida para cada uno de ellos no ha sido la misma y en esta continuación se explorará todo aquello que 10 años atrás no fue tomado, dejando en claro que el “vivieron felices para siempre” no aplica ya ni en las telenovelas.

“Hay muchos personajes que han marcado mi carrera, evidentemente es una novela que marca la historia, porque nunca había pasado que 10 años después se hiciera una secuela, una segunda parte, es la primera vez que me pasa, donde podemos estar la mayoría de los personajes. Refugio es un personaje que habla mucho de la unión familiar, casi todos mis personajes hablan sobre la madre y sus hijos, ahora es una mujer que da la vida por ellos, que sufre con ellos y que quiero verlos triunfar. Toda esta novela va dirigida a las familias mexicanas”, expresó Victoria Ruffo para Publimetro.

¿Quién es quién en la continuación?

El famoso melodrama fue la telenovela más vista en el 2012 Fotos: Las Estrellas Tv

Refugio - Victoria Ruffo

Edmundo - José María Torre

Ignacio - Mane de la Parra

Olga Ancira - Adriana Louvier

Lucero - África Zavala

Julieta - Maribel Guardia

Rómulo - Ernesto Laguardia

Patricio - Alejandro Nones

Además de los talentos ya mencionados, no se sabe hasta el momento si algún otro actor o si alguna actriz regresará a Corona de Lágrimas para darle vida a su personaje en la continuación, pues todo entorno al gran melodrama se ha manejado con gran discreción ya que la finalidad es sorprender a la audiencia mexicana que esperó más de 10 años para saber más de los personajes y su historia.

Ernesto Laguardia volverá a ser uno de los villanos más icónicos de la televisión

Ernesto Laguardia regresará a interpretar su gran villano (Foto: Cuartoscuro)

No solo la Reina de las Telenovelas regresará a darle vida al personaje estelar, el actor que se consagró como uno de los antagonistas más famosos de las últimas décadas también tendrá su segunda oportunidad de arruinar el destino de la familia Hernández y así cumplir con sus cometidos que no pudo realizar en la primera parte.

La continuación de Corona De Lágrimas abre las posibilidades de que todo aquello melodrama mexicano que tenía madera para muchas más historias pueda ser retomado sin importar el tiempo, siendo Rubí de Bárbara Mori la telenovela favorita para optar el mecanismo.

