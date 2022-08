Las fotografías que desataron rumores de una reconciliación entre Bradley Cooper e Irina Shayk (Fotos: Instagram/@irinashayk/@bradleycooper_original)

Una serie de fotografías ha generado grandes controversias en internet, pues a pesar de haber tenido un separación en el año 2019, después de que se rumoró que él mantenía un romance secreto con Lady Gaga, su coprotagonista en la cinta A Star is Born, Bradley Cooper e Irina Shayk dan de nuevo de qué hablar tras posar juntos en lo que aparentemente fueron unas divertidas vacaciones.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos que ha detallado sus divertidas vacaciones en las que varios cerditos han sido los protagonistas, sin embargo la unión feliz con su ex pareja ha sido el motivo principal por el que su nombre se ha convertido tendencia a tres años del escándalo más grande que protagonizó Hollywood con el debut de la nueva gran exponente del pop y el nominado a ocho premios Óscar; cuatro veces como actor, tres como productor y una como guionista.

Con solo un emoji de corazón, Irina Shayk enloqueció a sus seguidores pues además de posar en bikini y dejar en claro que es fan de cualquier tipo de animales, inclusive de los cerdos de todos los tamaños, la modelo rusa y embajadora de importantes y sofisticadas marcas de diseñador levantó todo tipo de sospecha de una reconciliación con el popular actor.

Bradley Cooper e Irina Shayk disfrutaron de unas divertidas vacaciones (Foto: Instagram)

La reacción ha sido tan grande que la mayor parte de sus comentarios retoman una posibilidad de regreso entre los artistas, pues aunque las cosas aparentemente no habían terminado bien, la unión de su hija parece ser un lazo difícil de romper y más cuando cuando ella ha demostrado en los últimos tres años ser más que independiente a las oportunidades que el actor le podía brindar en Hollywood.

“Después de una gran tormenta si hay calma y estas fotos son el claro ejemplo de que por un hijo, los papás son capaz de todo”. “Más de tres años y las cosas parecen estar más en calma, así que no me sorprende”. “Que bueno que nunca le pudieron comprar nada a Gaga, porque se me hace súper mala que una mujer tenga que caer a rumores infundados de la prensa con tal de vender notas ya que ella no les da entrevistas a cualquier tipo de persona”. “¿Alguien puede notar que hay cerdos en casi todas las fotos? Definitivamente están muy sesgados con el posible regreso que ni cuenta de eso se han dado”, escribieron en redes.

Los detalles sobre el destino turístico no han sido revelados (Foto: Instagram)

Irina Shayk habla por primera vez sobre su ruptura con Bradley Cooper

En el año 2020, la modelo se atrevió a retomar el viral y polémico tema después de que varios medios atacaran de manera directa su reputación, la del actor y su familia, pues los rumores de una infidelidad con la nueva Reina del Pop aumentaron con cada presentación en vivo de Shallow, haciendo de dicha era una telenovela que superó por completo los reconocimientos de ambos y el impacto de la cinta en las nuevas generaciones.

“Creo que hemos tenido mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno con el otro. La vida sin B es un terreno nuevo”, comenzó a externar. Sobre las rupturas, ella cree “que en todas las buenas relaciones traes lo mejor y lo peor, es solo la naturaleza de un ser humano” y que “dos grandes personas no tienen que hacer una buena pareja”, expresó para British Vogue.

La pareja se separó en el 2019 (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

A pesar de ello, Bradley Cooper siempre se mantuvo al margen de todo escándalo y es este el argumento que juega a su favor en toda la controversia, pues jamás se le pudo comprobar algo contrario a lo que diversos medios mencionan de él y su relación.

