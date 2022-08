YosStop criticó a los seguidores que le insisten en ver el rostro de su bebé: “De verdad espanta”

(Foto Instagram: Justyoss)

Desde que Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop anunció su embarazo a mediados de mayo el proceso de su maternidad se convirtió en uno de los más mediáticos en el mundo del espectáculo mexicano, por ello las redes sociales le han pedido en más de una ocasión mostrar el rostro de su primogénita.

Este hecho ha causado gran molestia al entorno de la polémica influencer y al de su pareja Gerardo González, pues la creadora de contenido instó en que ella prefiere no sobreexponer en las redes sociales a su bebé, pues no entiende el interés de que muestre su rostro.

“No creo que sean payados. Preguntan tanto esto que de verdad espanta y da miedo que la gente este tan interesada por verle la cara a un bebé ¿Cuál es la necesidad?”, colocó en su historia para sus poco más de 7 millones de seguidores.

YosStop asustada por el interés en ver la cara de su hija que solo es una bebé (Foto: Instagram/@justyoss)

Por otro lado, en la misma imagen YosStop hizo especial hincapié en que ella preferiría ser de las personas que tapan la cara de sus hijos en lugar de sobreexponerlo en las redes sociales: “Mejor los que le tapan la cara a los que los sobre exponen en las redes”, remató.

A tres meses de que anunció que se encontraba embarazada, YosStop ha compartido varios detalles de su embarazo a través de las redes sociales tal y como lo hizo durante la última semana de agosto cuando compartió el nombre elegido por la pareja para su bebé.

De acuerdo con un video que publicó YosStop en su perfil público de Facebook, sus preocupaciones comenzaron cuando se enteraron de que estaban esperando un bebé, pues lo primero que se les vino a la mente fue que en algún momento del embarazo tendrían un desacuerdo por su nombre.

(Captura Instagram: @yosstop)

Todo parecía indicar que la elección del nombre sería un problema entre ambos padres primerizos, pero no fue así, afortunadamente cuando platicaron sobre la propuesta ambos quedaron encantados, por lo que ya no pensaron en más opciones.

“El día que yo me enteré que estaba embarazada sabía que era una niña, me llegó con una seguridad tremenda y tenía razón [...] en esas primeras semanas que me estaba sintiendo super mal pensé en nombres de niña así que ya saben, me metí a Google, busqué por abecedario y hasta nombres de Diosas porque la verdad a mí me gustan los nombres originales”, dijo YosStop.

La también emprendedora remarcó que en un principio no encontró un nombre que realmente le agradara. Sin embargo, recordó que cuando era una adolescente usaba un sobrenombre en una popular aplicación de ese entonces, ICQ, debido a su significado en árabe. Se trata de Amyra, que quiere decir “princesa”.

YosStop compartió que ya no subirá contenido a YouTube (Foto: Instagram/@justyoss)

YosStop ya no piensa en recuperar su canal en YouTube

Otro de los hechos que se robaron la atención durante su dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, fue cuando le cuestionaron el sí regresaría a su canal de YouTube, sin embargo, la joven influencer de 32 años dejó en claro que de hoy en adelante solo subirá contenido en su cuenta de Facebook.

“No, síganme en mi FB ahí se subirán todos mis nuevos videos y los viejos también están ahí”, enfatizó la influencer nacida en la Ciudad de México.

Fue el pasado 11 de julio cuando Yoseline Hoffman informó que la plataforma de YouTube cerró su canal individual, así como los que tenía con su pareja e indicó que desconocía los verdaderos motivos del retiro de sus cuentas.

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales. No, yo no fui, YouTube de repente los borró sin justificación y sin ninguna razón y también el de Gerardo y no sabemos por qué; aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”, dijo en un video que posteó en Instagram.

