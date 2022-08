“No es un disfraz, así soy”: la cruda respuesta que Alejandro Fernández dio tras críticas a su apariencia

Alejandro Fernández se dijo tranquilo (Foto: IG alexoficial)

Alejandro Fernández está en el ojo público desde hace unos días y es que, después de publicar algunas imágenes en sus redes sociales presumiendo un look completamente alejado al de charro, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

Ante las burlas y memes que El Potrillo recibió por atreverse a mostrar una faceta más relajada de él durante sus vacaciones en Italia, ahora, a su llegada a México fue abordado por los medios de comunicación y fue que reveló si le afectó la ola de menciones que recibió de forma reciente.

Así, con cubrebocas y cubierto con una sudadera con capucha, el hijo de Vicente Fernández mencionó que los atuendos que utilizó no representaron algo fuera de lo normal para él, ya que esa es su forma de vestir.

“Estoy de vacaciones no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa... no traigo nuevo look, así soy, ni modo de que me haya pintado el cabello de blanco”, dijo refiriéndose a que parte de la sorpresa para sus fans es que lució un cabello completamente platinado.

El intérprete sorprendió por su atuendo (Ig:@alexoficial)

Respecto a los duros comentarios en redes sociales, Alejandro Fernández le recomendó a sus haters que se enfocaran en sus propios asuntos y lo dejaran tranquilo.

“Nada mas vivan sus vidas y dejen vivir a los demás, no me afecta en lo absoluto, pero digo: creo que deberían dedicarse a estar en sus vidas y no estar al pendiente de los demás”, señaló.

De igual manera, algunos de los reporteros no dudaron en insistir si se dejaría el cabello como lo mostró desde su cuenta de Instagram, a lo que el intérprete de éxitos como Me dediqué a perderte, Si tu supieras o Nube viajera mencionó que no era algo de lo cual pensara ocuparse, pues fue un cambio natural que tuvo.

“Ya me las dejé (las canas) no es como que me las arranque, siempre las tengo”, puntualizó.

La camisa del famoso es Versace (Foto: Captura de pantalla/Alexoficial)

Adentrándose un poco más en sus sentimientos, el miembro de la dinastía Fernández apuntó que está en un buen momento de su vida y que, tras su retorno a México, anhelaba reencontrarse con sus familiares.

“Emocionalmente me siento muy bien, estoy muy feliz con mis dos nietas, las extraño muchísimo y muero de ganas de verlas”, dijo.

Cabe señalar que el martes pasado, Alejandro ya se había posicionado respecto a las críticas en su contra, pues de una forma muy sutil subió a su cuenta de Instagram una nueva publicación en la que comentó no estar preocupado por las habladurías que hay a su alrededor.

Alejandro Fernández enfrenta las críticas por su nueva apariencia. ¿Se molestó? 🤔😰👨🏻 #EsteMiércolesDeseo pic.twitter.com/G2sCKhB5oQ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 24, 2022

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer! #yoestoymuyfeliz”, escribió el cantante mientras presumía otra serie de fotografías personales sobre su viaje a Europa.

En las postales se puede apreciar al cantante gozando de un vino blanco en un restaurante al aire libre, luciendo una camisa de la firma “La Greca” de Versace, además de un short y unos lentes. En todas las imágenes posó sentado viendo hacia el horizonte y agregó un breve video donde presumió tanto sus alimentos como la espectacular vista que estaba contemplando bajo los rayos del sol.

