“Me duele” Magaly Chávez pidió a Alfredo Adame que la deje en paz

Magaly Chávez reveló que no ve como una mala opción el poner una orden de restricción a Alfredo Adame, pues está cansada de que él la busque (Foto: Instagram @magaly_chavezoficial / CUARTOSCURO)

Luego de su mediática ruptura, Magaly Chávez nuevamente le pidió a Alfredo Adame que la deje en paz, pues está cansada de que su exnovio esté constantemente buscándola o agrediéndola verbalmente.

Luego de que Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su tórrido romance, el polémico actor ha hecho varias declaraciones en contra de la actriz, motivo por el que ella quiere que Adame deje de atacarla, compartió en un encuentro con los medios.

“Ojalá el señor haya entendido que ya, se acabó el amor, se acabó todo, se acabó el noviazgo, y que Magaly Chávez va por su parte y Alfredo Adame va por la suya”

El romance acabó en medio del reality "¡Soy famoso, sácame de aquí!", pues él le dijo a Magaly que no le pediría perdón por ser violento (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Y es que, según mencionó la influencer, Alfredo no tiene suficiente con hablar mal de ella en público, sino que también le envía mensajes privados de forma frecuente. Supuestamente, en éstos le hace llegar notas periodísticas que podrían ser escritas por su equipo, pues solo dicen cosas negativas de ella y los demás enemigos del actor.

“Me pone notas que pienso que puede ser su gente porque es una página, la cual nada más habla de (Gustavo Adolfo) Infante, del Rey Grupero, de (Pablo) Mendizabal y de Carlos Trejo, y ahora habla de mí. Entonces, es algo que sí me duele porque deberíamos ser unos buenos exnovios, ¿no?”, reveló Chávez.

Magaly aprovechó para decirle a Alfredo Adame que, contrario a lo que ha dicho en medios, su noviazgo no le dio trabajo, pues desde antes, ella ya se desempeñaba como actriz en diferentes obras de teatro.

Chávez mencionó que el acuerdo al que llegaron cuando terminó su noviazgo es que ni Alfredo ni ella debía hablar acerca del otro, pero ambos ya lo habrían roto (Foto: CUARTOSCURO)

“Al señor no le gusta que yo salga adelante. Él me conoció con trabajo, como dice él: ‘Es que yo te di trabajo’, no, eso no es cierto, señor. A mí me conoció con trabajo y sigo sin trabajo”

La actriz también recalcó que se siente agradecida con el reality ¡Soy famoso, sácame de aquí! ya que ahí vivió con Alfredo y se dio cuenta de lo violento que podía ser, inclusive a pesar de que sabía que siempre había cámaras grabando sus movimientos.

Fue en ese programa en el que ella “abrió los ojos” y se dio cuenta de que su relación con el actor no tendría buen fin, por ello, desde la primera vez que él le gritó, decidió apartarse.

“No lo permitiría (ser agredida físicamente), desde un principio, yo, si viera la primera señal, que eso es lo que muchas mujeres luego vemos y callamos, eso es lo que no debemos hacer. La primera señal es el grito, o sea, ya me gritó y dentro del reality y dije: ‘No más, de aquí saliendo...’, de hecho yo me quería salir antes del reality”, reveló Magaly.

Para finalizar el encuentro con la prensa, la ex participante de Enamorándonos destapó que considera que una orden de restricción contra Adame sí la ayudaría e iniciaría este proceso legal en el momento en que el histrión propase los límites que pusieron el momento en que terminaron su relación.

Por qué terminó el noviazgo entre Alfredo Adame y Magaly Chávez

A lo largo de su corto noviazgo, Adame aseguró en varias ocasiones que se habían separado por la conducta de Magaly (Foto: captura de pantalla/YouTube)

El pasado febrero Alfredo Adame presentó a Magaly como una mujer con la que llevaba tiempo saliendo, pero fue hasta semanas después que confirmaron su noviazgo e , inclusive, hablaron de llegar al altar, pues llevaban varios años de conocerse.

No obstante, los problemas llegaron cuando se anunció que ambos irían al reality ¡Soy famoso, sácame de aquí!, en el que tendrían que convivir las 24 horas del día y se enfrentarían a diferentes retos desde una jungla.

Durante este programa, la pareja pasó por varios altibajos debido a que Alfredo aseguraba que ella no lo estaba apoyando. La relación acabó cuando Chávez le hizo saber que se sentía incómoda con su comportamiento violento y él le dijo que era mejor terminar el noviazgo, pues él no pensaba en cambiar.

