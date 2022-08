Jimena “La Choco” se despidió de Venantaneando; así fue la reacción de los conductores

Ventaneando contó con la presencia de La Choco una vez más (Foto: IG jimenachoco)

Uno de los programas de espectáculos más populares en México es Ventaneando, el cual ha contado con grandes conductores a través de los años como Pati Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno. Pero, resultó que no todo fue para siempre y Jimena Pérez La Choco anunció su partida de México en el aclamado vespertino de TV Azteca.

Fue hace un par de días, cuando Jimena apareció con Rafa Sarmiento y sus dos hijos: Iker e Iñaki para dar la noticia ante las cámaras. Ahí, la familia contó que el motivo de la despedida se debe a que tienen que regresar a España, donde han residido por un tiempo.

Así, tanto Pati como los demás presentadores se mostraron felices de estar con Jimena y compartir un poco del tiempo con ella y su familia. Incluso, Chapoy aprovechó el momento para pararse a lado de uno de los hijos de La Choco y comparar su estatura.

La Choco agradeció por todo el cariño que recibió a lo largo de los años y tanto ella como su esposo ahondaron en el proceso que ha atravesado su hijo Iñaki, quien fue diagnosticado con Trastorno del Neurodesarrollo y que ha sido atendido en España.

“En año y medio que tenemos con Wasabi (el perro de apoyo de su hijo), el cambio en Iñaki ha sido total: ya no escapa, se puede caminar con él en la calle sin darle la mano, vamos a la peluquería y ni una lágrima, ni un grito, nada... No tiene crisis… Realmente Iñaki no tuvo problemas sensoriales, pero atención de crisis y demás, no ha tenido en el último año”, sentenció la pareja.

Asimismo, desde su cuenta de Instagram, Jimena envió otra emotiva despedida al programa que le ayudó a impulsar su trayectoria.

“Familia de Ventaneando gracias siempre por tanto cariño!!! Los queremos @ventaneandouno @rafasarmiento”, escribió.

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar y, aunque los internautas se mostraron felices por la vida que le espera a Jimena y su familia, también esperaron su retorno al vespertino.

Pati Chapoy reveló que llegó a pensar que "La Choco" pudo ser su sucesora (Fotos: Instagram @jimenachoco / @chapoypati)

“Tu familia es hermosa, refleja el amor con el que la has construido… ojalá volvieras a ventaneando”. “Chocooooo vuelve a Ventaneando. Te necesitamos en televisión, tienes muchos consejos que dar de ser mamá”. “Regresa pronto, se te va extrañar. Que alegría saber que tú familia estén bien, suerte”, escribieron los usuarios.

Cabe recordar que Pati Chapoy reveló en una antigua con El Escorpión dorado que en algún momento llegó a considerar a Jimena Pérez como su sucesora en Ventaneando.

“Si algún día yo decido dejar Ventaneando o me dan las gracias en Ventaneando no quiere decir que vaya yo a quedarme de manos cruzadas y vaya yo a tejer y pintar mi casa, no, yo quiero seguir haciendo cosas”, comenzó a decir en aquel entonces la presentadora.

Así, ante la insistencia de su entrevistador por saber a qué celebridad se refería, Chapoy confesó que se trataba de su compañera de antaño.

“Mira yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podía quedar, es más, hablé con esta persona, me senté con ella le dije: ‘¿Estás dispuesta?, ¿te interesa?’, ‘sí, sí me interesa mucho’, me dijo...¿sabes quién fue? La Choco”.

SEGUIR LEYENDO