“Te empiezas a volver loco”: Cesia, Mar y Andrés vivieron al límite su experiencia en La Academia

Los primeros lugares de "La academia 20 años" siguen "en shock" por descubrir su fama fuera de los foros (Foto: Infobae México)

“Es un shock salir y darte cuenta de todo el apoyo de la gente”, cuenta Andrés, ganador del segundo lugar de La academia 20 años, el emblemático reality show de canto y clases intensivas de preparación artística en la que el sonorense junto a otros 12 “académicos” permaneció aislado por tres meses sin tener contacto “con el mundo allá afuera”.

En charla con Infobae México, Cesia, Andrés y Mar -primero, segundo y tercer lugar del show- cuentan aspectos de su experiencia en la mediática competencia vocal ante el estreno de sus anhelados sencillos como solistas.

“Realmente estando adentro no dimensionas lo que está pasando afuera, ni siquiera te das por enterado, no sabíamos nada, no teníamos celular, no sabíamos de nuestras familias, hay películas que ya salieron, que no hemos visto, noticias, de pronto nos enteramos que tembló y ni nos dimos cuenta”, narra Andrés, quien este 25 de agosto estrena, de la mano de Sony Music y como parte de su premio, el single Antes, cover del cantautor Obie Bermudez.

Para Mar, la ecuatoriana amante del rock, mostrarse 24/7 ante el público en las transmisiones continuas de La academia en las redes sociales fue un tanto intimidante, pero al final, satisfactorio.

“Es un poco raro cuando entras al reality y dices ‘la gente me va a ver cada paso que doy, cuando me lavo los dientes, cuando salgo de la ducha y traigo el pelo mojado y la cara lavada’, pero llega un punto en el que te olvidas que hay cámaras y tiene que ser así porque si no te empiezas a volver loco. Esto nos dio libertad ya saliendo, porque la gente nos conoce en nuestros peores momentos y también en los mejores, entonces ya no hay que fingir nada porque ya nos vieron hacer de todo. Pudieron observar nuestras personalidades de una manera real y honesta”, admite la joven que está estrenando el tema Déjame ir, su propia versión a la canción de Paty Cantú, ahora bajo su nombre artístico: Mar Rendón.

La intensa experiencia de formar parte del proyecto “superó las expectativas” de los alumnos, quienes no imaginaban que desde las pantallas digitales, las cosas se magnifican al grado de distorsionarse. “Desde afuera se ve totalmente intensificado. De repente que volteo a ver a Mar y ya dicen ‘la odia’. Todo se intensifica, todo se saca de contexto”, afirma Cesia Sáenz, la hondureña que se alzó con el primer premio: un millón de pesos y la producción de dos sencillos, siendo el primero su versión a Me rehúso, el éxito de Danny Ocean.

Para “Andresse” -su nombre artístico-, el entrenamiento tan arduo que contó con clases de danza, vocalización y desenvolvimiento escénico, lo puso al borde de sus emociones: “De pronto te quedas así de ‘nos quieren volver locos’, de verdad, porque el ritmo que vivimos nunca se había vivido en una Academia, de pronto no encontraba descanso ni al dormir porque soñabas con la casa y con tu canción del fin de semana, y te levantabas otra vez súper temprano a lo mismo. Dices ‘me voy a volver loco’ y realmente todo está hecho para llevarte a tu límite, y que sólo así te puedas quebrar, confiar y estar abierto a nuevo conocimiento”.

La manera de relacionarse con sus compañeros fue un tanto complicada para Cesia, pues la joven de 23 años tuvo que afrontar sus inseguridades y perfeccionar su canto en el proceso: “El peor momento fue cuando acababa de entrar, todavía no podía adaptarme a mis compañeros, porque cuando se trata de convivir soy muy tímida, me cuesta confiar en las personas. Me cuesta muchísimo. Tenía mucha inseguridad, muchos problemas psicológicos, problemas de mi vida personal que ahí los empecé a sacar. Las primeras críticas no las tomé de manera inteligente por lo que yo traía, no tenía ese nivel de inteligencia emocional que ellos me ayudaron a crecer”, admite la amante de la salsa, género que pretende enarbolar ante la juventud.

Andresse, Cesia Sáenz y Mar Rendón coincidieron en que su paso por el reality "los puso al límite" (Foto: Infobae México)

Los tres cantantes, que con el lanzamiento de sus respectivos sencillos buscan una proyección independiente catapultándola en la industria mexicana, coincidieron en lo difícil que les resultó no poder corresponder a los gritos de apoyo de su público al momento de interpretar las más de 30 canciones que ofrecieron en el foro de TV Azteca cada sábado y domingo.

“Nos decían que teníamos que estar como caballos de carrera, enfocados, no dejarnos desconcentrar por nada del mundo exterior, porque siempre va a haber distractores, en un show, en la carrera artística, mientras estás promocionando algo”, confió Mar. “Bien feíto sentía uno porque la gente nos gritaba cosas súper bonitas y en algún momento nos regañaron por decir ‘muchas gracias’, pero vienes trabajando toda la semana, llegas al escenario como tienes que llegar y a veces algo así puede interrumpir lo que ya traíamos”, agrega Andrés, de quien uno de sus premios será formar parte de Grupo Cañaveral en su próxima gira.

Los ex académicos afirmaron que dentro de la competencia se vive "una realidad alterna ajena al mundo exterior" (Foto: Infobae México)

Por su parte, la ganadora de esta treceava edición, Cesia, añade que el público fue su único contacto “con el mundo allá afuera”: “Nos decían que no saludáramos a las personas, y fue bien difícil porque nos estaban dando amor y nosotros nos emocionábamos porque eran las únicas veces que podíamos ver a las personas que son fans de nosotros, el mundo exterior, y los saludábamos, y les dábamos besos así a distancia, pero ya al final de la canción”.

Ilusionados por lo que les espera en el competido medio del espectáculo, la reflexión de Andrés sintetiza lo que “se lleva de esta increíble experiencia”:

“Uno llega y piensa que sabe lo que hace y realmente necesitas totalmente escuchar y confiar en lo que te están diciendo. Y ahí adentro descubres muchas cosas que ni siquiera sabías que traías dentro, yo tenía muchas barreras emocionales, y aquí me ayudaron muchísimo. No sólamente es una Academia de artistas, es una Academia de vida”, reconoce el ahora ex académico.

