Laura G reveló a qué conductor de “Venga la Alegría” sacaría y así reaccionó su compañero

La presentadora de televisión constantemente está envuelta en el escándalo por sus comentarios en "Venga la Alegría" o redes sociales. (Foto Instagram: @lauragii)

Una vez más, Laura G desató polémica en redes sociales por una confesión que hizo durante una entrevista. Y es que entre especulaciones sobre su relación laboral con sus compañeros de Venga la Alegría reveló que si estuviera en sus manos sacar a un conductor del matutino optaría por William Valdés. Pero eso no fue todo, también compartió quién es su co-conductor favorito.

Todo comenzó hace unos días, cuando la oriunda de Monterrey, Nuevo León, asistió como invitada especial a La Caminera, un programa radiofónico conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay. Durante la charla participó en una dinámica de preguntas donde inesperadamente fue cuestionada sobre los cambios que haría en el matutino de TV Azteca si pudiera.

Fue bajo este contexto que Laura G confesó que sacaría a William Valdés por dos poderosas razones. Para comenzar, considera que debería regresar a Estados Unidos no sólo porque incursionó en el mundo del entretenimiento allá, sino porque también creció en Miami y su familia sigue viviendo ahí.

El conductor nació en La Habana, Cuba. (Foto: Instagram/@williamvaldes)

Por otro lado, explicó que en determinado momento podría abandonar el matutino tras la repentina salida de Sandra Smester -ex directora de contenido de TV Azteca- debido a que hicieron muy buena mancuerna y podría requerir de sus servicios ahora que trabajará en Telemundo.

Es de Miami y ahora que Sandra se va a Telemundo y ellos han hecho muy buena química... tendría que irse a Miami a triunfar.

Su respuesta impresionó a Tania Rincón, quien sintió un poco de temor debido a las declaraciones que pudiera hacer sobre ella, pues también salió de Venga la Alegría para trabajar en su competencia directa, Hoy. Sin embargo, Laura G prefirió continuar con la conversación y aclaró que no es la primera vez que habla al respecto, incluso comentó que ya ha platicado directamente con su compañero para hacerle saber su opinión.

“Él viene de allá y la oportunidad de haber hecho camino en México está increíble, pero su familia está allá. Entonces si tuviéramos que hacer como una limpia de los conductores de Venga la Alegría creo que William tendría que irse a Miami a triunfar, además es el único que habla inglés perfecto”, agregó.

Aunque Laura G comentó que su compañero conoce su opinión, usuarios de redes sociales explotaron en su contra porque sintieron que su declaración fue un ataque directo en contra del cubano. Fue así que surgió una ola de comentarios negativos en su contra, los cuales llegaron al presunto afectado, quien sin pensarlo dos veces recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar la situación.

“Sé lo que comento @LAURAGII en la radio. Ella me habló y me lo dijo y no estoy ofendido ni mucho menos. No hay guerra, la amo. No pasa nada. Los dos sabemos muy qué pex. Así que todo cool, soy de Miami. Los cambios son parte de la vida. Por ahora nos vemos el Lunes en VLA”, escribió.

Durante su estancia en México, Valdés participó en la primera temporada de MasterChef Celebrity. (foto: Instagram/@williamvaldes)

Con ello, los conductores de VLA terminaron con las especulaciones que giran en torno a una supuesta fractura en su relación laboral.

Por otro lado, Laura G confesó que entre sus compañeros destaca uno en especial debido al fuerte lazo de amistad que tienen. Se trata de Sergio Sepúlveda, conductor y co-productor del matutino que se ha posicionado entre los presentadores mexicanos favoritos debido a su estilo e icónica frase “Difícil de creer” que también dio pie a un programa bajo el mismo nombre.

En una cena de Navida me tocó a su lado y dije ‘Quién es este brother tan sangrón’ porque tiene esa vibra [...] he hecho muy buena relación con él, nos llevamos muy bien dentro y fuera.

