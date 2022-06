Karla Panini dijo no extrañar a Karla Luna: “No la extraño porque aquí está, la veo en sus hijas”

Para un podcast, Karla Panini habló sobre su ex mejor amiga Karla Luna y compartió detalles inéditos (Foto: CUARTOSCURO)

Karla Panini, mejor conocida como la lavandera rubia, ha comenzado a dar de qué hablar por sus recientes declaraciones sobre la fallecida actriz Karla Luna, esto por dar su versión de la historia. Y es que hace unos años ellas dos tuvieron una polémica por un triángulo amoroso que terminó en el rompimiento de su amistad.

En el podcast llamado Pragmático, de Miguel Ángel Cantú, Karla Panini se desenvolvió para contar algunas cosas que rodean al tema de su ex mejor amiga, entre ellas, mencionó que seguidores le han preguntado si extraña a Karla Luna, a lo que ella respondió que no, porque la veía en sus hijas todo el tiempo.

“La otra vez me preguntaron en mi Instragram si yo la extrañaba y mi respuesta fue: no la extraño porque aquí está. La veo en Sara, la veo en Victoria. La veo cuando Sara canta, canta muy bonito y Luna cantaba bonito. La veo en Victoria cuando pinta, Karla era muy artística, pintaba cuadros y le salían muy bonitos. La veo en Sara cuando se arregla en las mañanas para ir a la escuela, es muy coqueta y así era Karla también. La veo en Victoria cuando es bien atrevida, no le da miedo nada, esa era Luna, era muy atrevida”

Karla Luna con sus hijas Sara y victoria, quienes ahora viven con Karla Panini (Foto: @karlalunatv)

La comediante compartió que Karla Luna era quien muchas veces tenía las ideas atrevidas para Lavanderas y la convencía para que las hicieran juntas, pues era la más aventada de las dos. “Ándale flaca vamos a hacerlo y yo no, no pérate (…) Y entonces me animaba y ya lo hacía yo”, fueron las palabras de Panini sobre la actriz.

Asimismo, Panini desmintió que Luna se fue de ésta vida con odio hacia ella y viceversa. Confesó que al recordarla le genera una bonita sensación y que por esa razón cuida de sus hijas, pues expresó tener una misión importante con ellas.

“La gente piensa que ella se quedó odiándome a mí y yo a ella, eso es una mentira. Tengo una muy linda sensación cuando la recuerdo, tengo una muy linda sensación cuando la veo en sus hijas y por eso las cuido porque tengo una misión más importante de todo lo que digan allá afuera”, añadió.

Américo Garza, Karla Panini, y los hijos de ambos (Foto: Instagram @kpaninimx)

Miguel Ángel le preguntó que si en algún momento ha experimentado una sensación tipo celestial con ella, es decir, alguna aparición paranormal, a lo que Karla Panini respondió que no quería hablar mucho del tema porque existen personas que no lo entenderían; sin embargo, contó que Karla Luna se le manifestaba en sueños y que ha sentido tranquilidad.

“Mira ésta paz, que hoy vivo y que hoy tengo y que hoy tenemos mi esposo y yo, y que lo puedes ver en mis hijos y en el entorno que tenemos, no es una paz de dientes pa’ fuera, es una paz real. Es una paz que te da Dios, y una paz que sobre pasa todo entendimiento porque has sido perdonado, has sido liberado, estás contento, estas feliz”, aseguró sentirse así respecto a su vida, a su esposo y familia.

Karla Panini relató algunas vivencias relacionadas con Karla Luna (Captura: Youtube Miguel Ángel Cantú)

Quizá algunos aún no tienen conocimiento de la polémica que envuelve a Karla Panini desde hace años y quién es Américo Garza, su cónyuge actual, quien también fue esposo de Karla Luna durante la época de más fama de Lavanderas. En esos tiempos las comediantes eran amigas, hasta que al pasar de un tiempo se revelará que Américo estaba engañando a Luna con Panini.

La noticia tuvo mucho impacto debido a que ellas eran grandes amigas, estaban juntas todo el tiempo y en televisión demostraban quererse mucho, pero pese a su cariño, la amistad llegó a su fin cuando Américo Garza y Karla Panini formalizaron su relación en los momentos en los que Karla Luna tenía cáncer y por ese motivo es que muchas personas atacan a la rubia por haber traicionado a quien decía ser su hermana del alma.

