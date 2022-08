Florinda Meza rechazó que demandará a Shakira por ‘plagiar’ la garrotera de “El Chavo del Ocho”

(Fotos: Getty Images South America/ Medios y Media - Zuma Press/ The Grosby Group - WireImage/ Mike Marsland)

En medio de su escandalosa separación de Gerard Piqué y la batalla legal por la custodia de sus dos hijos, Shakira desató polémica en redes sociales por Te felicito, canción que lanzó este 2022 en colaboración con Rauw Alejandro. Y es que los internautas no solo pusieron sobre la mesa que la composición sería una indirecta para el futbolista, también resaltaron supuestas similitudes entre su coreografía y la garrotera de El Chavo del 8.

Como era de esperarse, en redes sociales comenzaron a circular un sinfín de videos comparando los pasos “robóticos” de la colombiana con la reacción física que hacía el famoso personaje creado y encarnado por Roberto Gómez Bolaños cuando tenía mucho miedo. Debido al éxito que tuvo la canción y el alcance de El chavo del 8 en América Latina se comenzó a especular sobre la posibilidad de que Florinda Meza -viuda de Chespirito- procediera legalmente en contra de Shakira por presunto plagio.

Sin embargo, durante la mañana de este martes 23 de agosto Doña Florinda recurrió a su cuenta de Twitter para desmentir que esté considerando demandar a la cantante por sus pasos de baile y arremetió en contra de quienes difundieron los rumores porque considera que solo lo hicieron para ganar notoriedad en redes sociales.

A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira.

Como era de esperarse su tuit se viralizó y muchos usuarios de la plataforma la cuestionaron sobre por qué había desmentido los rumores si todo se trata de una broma y muy pocos piensan que es verdad que Shakira se inspiró en El chavo para realizar su coreografía. Al respecto, Florinda Meza comentó que decidió aclarar la situación porque desde que se estrenó Te felicito ha sido cuestionada por diversos medios.

Este fue el tuit de Florinda Meza. (Captura: @FlorindaMezaCH)

“Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, escribió en respuesta a un comentario que recibió.

La publicación de Florinda Meza fue bien recibida por los fans de ambas figuras públicas, sin embargo, no faltaron los memes en la sección de comentarios, donde algunos usuarios recuperaron una de las icónicas frases de Doña Florinda, personaje que interpretó la viuda de Chespirito durante la década de los años 70, para terminar con la controversia.

(Captura: @FlorindaMezaCH)

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: