Lolita Cortés recordó su peor momento cuando perdió a su bebé

A solo una semana de haber terminado La Academia: 20 años el nombre de Lolita Cortés sigue presente en el interés del público mexicano, pues su desempeño en el reality show le recordó a las viejas y nuevas generaciones porque es considerada La Jueza de Hierro. Sin embargo, detrás de ese gran caparazón también hay un ser humano que ha vivido momentos muy vulnerables, como la pérdida de su bebé.

En una reciente entrevista concedida para el matutino más famoso de TV Azteca, Venga La Alegría, la crítica musical se sinceró sobre las perturbadoras ideas que atravesaron su mente durante el duro momento, por lo que confesó de manera directa todo lo que pensó años atrás.

“Dejé de preguntar por qué, me estaba volviendo loca. Sí, gracias a mi familia porque estuve a punto de decidir acabar con la mía (su vida) porque no podía más del dolor. Jamás había vivido un dolor tan grande y mi familia me rescató “, expresó con gran fortaleza, aunque por momentos se podía apreciar como se le cortaba la voz.

Para Lolita Cortés el motor principal para salir adelante fue su familia, pues a pesar de haber perdido un bebé la actriz de teatro musical tiene dos hijos más, Mariano y Dariana, por lo que como pocas veces desde que externó la noticia con el público, en el año 2021 para la revista TV Notas, retomó la lamentable historia que se ha convertido también en una lección de vida que ha seguido forjando su carácter.

“Mi familia me rescató. Mi hermana y mis hijos me rescataron, sin ellos no sé qué habría sido, y he estado platicando mucho conmigo y haciendo las paces con la muerte”, agregó.

La cercanía que tiene el tema de la muerte con su vida ya es más común de lo que su público puede pensar, pues no fue esa la primera vez que tuvo que enfrentarla, aunque si bien librada, ya que también recordó cuando la cirugía de cuerdas vocales a la que se tuvo que someter con todo y los riesgos que implicaba, puso todo en riesgo.

“Valoro la vida, valoro a mis compañeros, valoro mi voz, que por un momento cuando vino la cirugía de cuerdas vocales dije: ‘Bueno, igual y ya no puedo volver a cantar’, y después cuando vino la cirugía de cervicales que entra por enfrente, tú sabes, te hacen firmar, que puedes perder la voz porque entran por enfrenten y tienen que hacer a un lado las cuerdas, se puede perder la voz, entonces tienes que dar gracias por todo esto”, señaló.

Aunque el que hubiera sido un integrante más de su familia ya no está presente, la actriz y jueza de La Academia también se siente feliz por una peculiar noticia: se convertirá en abuela por segunda vez, en esta ocasión de una niña.

“Estamos muy contentas, va a ser una niña. Sí lo podemos creer y tenemos que agradecer mucho a la vida, a Dios padre, llegó de sorpresa porque se estaba planeando la boda, o sea, teníamos la mente puesta en otro lugar y fue como de: ‘¡¿Qué?!’. Así que, Valentino, mi nieto, fue el primero que lo supo, dijo: ‘Viene una niña’”, agregó.

Lo que se sabe sobre el posible regreso de Lolita Cortés a “La Academia 2023″

Tras finalizar el festejo por los 20 años del popular reality show de TV Azteca, ya han comenzado las especulaciones sobre una nueva generación en el siguiente año y es que según lo dicho por la misma crítica, está dentro de sus planes regresar si se le hace la “cordial invitación” ya que para ella es un proyecto “muy importante en su vida”.

