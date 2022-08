Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se dieron su primer beso en público y enloquecieron a sus fans en Tlaxcala

Carlos Rivera ganó la tercera generación de "La Academia", mientras que Cynthia Rodríguez quedó finalista en la cuarta entrega. (Captura YouyTube: CynthiaTV)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez protagonizaron un romántico momento durante su reciente visita a Huamantla. Y es que después de confirmar su enlace matrimonial, la pareja se reencontró en Tlaxcala para participar en una procesión en honor a la Virgen de la Caridad debido a que el ganador de la tercera generación de La Academia había prometido ofrecerle una serenata en agradecimiento por las bendiciones que ha recibido durante aproximadamente 18 años de trayectoria.

Los enamorados y sus seres queridos más cercanos se dieron cita en Casa Huamantla -como se conoce a la propiedad que recientemente adquirió el cantante- para presenciar el evento y saludar a sus fans desde el balcón. Mientras los devotos esperaban a que pasara la Virgen centraron su atención en los recién casados y en unísono les pidieron un ósculo.

Notablemente incómodos con la situación optaron por lanzar besos hacia los presentes, sin embargo, las peticiones no cesaron, así que accedieron y por primera vez se dieron un tierno beso de piquito en público.

Como era de esperarse sus fans capturaron su muestra de amor y no dudaron en compartirla en redes sociales, donde finalmente se viralizó. Usuarios de TikTok aplaudieron que se atrevieran a darse un beso en público, pues nunca antes lo habían hecho, además de que no suelen compartir contenido juntos.

Otros halagaron a la conductora, mientras que algunos pidieron a Carlos Rivera como presidente al comparar su estancia en el balcón de Casa Humantla con las apariciones que frecuentemente hacen los políticos en fiestas patrias.

“Yo viendo cómo le agarra su pancita pensando que sí puede ya estar embarazada y su tierno beso”. “Que lindos se ven juntos. Ojalá su amor dure muchos años y no sea como muchos otros famosos”. “Así yo también dejaba Venga la Alegría”. “Son como presidentes”. “Lo que yo veo es que ellos se aman mucho”. “Quiero a Carlos Rivera como presidente”. “Noto un poco forzado a mi Carlitos Rivera, pero bueno es que Cynthia es muy expresiva y cariñosa”, fueron algunas reacciones.

El video fue recuperado en una cuenta de fans del cantante. (Captura TikTok: @carlosrivera.86)

No obstante, también hubo quienes señalaron un cierto grado de incomodidad por parte del intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro, Recuérdame y Me muero debido a que después de besar a su esposa supuestamente escondió su sonrisa.

Por otro lado, Carlos Rivera publicó un video en su cuenta de Instagram para compartir los mejores momentos del evento y añadió un mensaje donde confesó que hace tiempo le habría prometido a la Virgen de la Caridad cantarle Te soñé en agradecimiento por sus triunfos.

Tal como le prometí a la Santísima Virgen de la Caridad, ayer le canté desde el balcón de mi @casahuamantlamx en la tradición más bella de mi tierra, la procesión en “La noche que nadie duerme”. Que su hijo Jesús me permita hacerlo cada año para agradecer todas sus bendiciones.

El conmovedor mensaje que Carlos Rivera mandó a Cynthia Rodríguez por su salida de “Venga la Alegría”

Después de aproximadamente dos meses fuera del programa, la ex académica regresó para despedirse por motivos personales y aseguró que por el momento no trabajará debido a que está enfocada en construir una familia junto a su esposo. Con sentimientos encontrados, sus compañeros la despidieron no sin antes mostrarle un video que mandó el ex académico para apoyarla.

“Hola, preciosa. Sé que este es un día muy importante y muy especial para ti en este cierre de un ciclo que te ha llenado de muchísimas alegrías y a quien tú también has llenado de muchísimas alegrías. Lo que viene sé que es igual o más importante todavía porque viene del corazón, viene del alma y viene del amor, nos encargaremos de que sea igual de maravilloso y lleno de muchísima alegría”, comenzó.

Estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho, de tu carrera, de cómo has trabajado. Eres la mejor persona del mundo y te mereces todo lo mejor. Vienen muchas cosas muy buenas y maravillosas y todas vienen de aquí del corazón... te amo, nos vemos al rato.

