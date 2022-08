“Sácalo, carnal”: Santa Fe Klan enfureció y soltó patadas a fan tras recibir un botellazo en pleno show

Santa Fe Klan enfureció tras recibir un botellazo en pleno concierto

Arrojarle objetos a los músicos y cantantes mientras están dando un concierto puede ser una forma de demostrarles admiración, pues muchas veces suelen ser flores o algún regalo especial. Tal es el caso que se ha hecho notable en las últimas semanas: arrojarle un peluche de Doctor Simi a figuras como Regina Orozco y Rosalía en sus conciertos en México se ha vuelto una práctica en tendencia.

Sin embargo no todo es un halago para el artista, pues también existen personas entre el público que buscan llamar la atención de los famosos o incluso intimidarlos de una forma agresiva. Tal es el caso de Santa Fe Klan, quien recibió un botellazo durante su más reciente concierto.

El rapero ofreció un show en Texas, Estados Unidos, donde uno de los asistentes le arrojó una botella de tequila, y aunque el botellazo no “le atinó” al guanajuatense, el hecho lo hizo enfurecer al grado de mandar sacar a su agresor.

El cantante de 22 años pidió a los guardias de seguridad que retiraran del lugar a la persona que aventó la botella e incluso, según se aprecia en los videos que circulan en las redes sociales, el intérprete hasta le lanza una patada a quien lo agredió, siendo detenido por su staff.

Mientras su personal intenta tranquilizarlo, se le escucha decir al cantante de temas como Debo entender, Así soy y Te iré a buscar, visiblemente enojado: “Sácalo, carnal ¿O no puedes? Para ayudarles”, mientras el público lo apoya con gritos y porras.

Luego del incidente, el rapero compartió una historia en Instagram en la que se disculpó y agradeció el apoyo de sus fans, además informó que subirá videos completos donde se podrá ver lo que pasó con el asistente que le aventó la botella.

Recientemente el rapero se convirtió en padre por primera vez al lado de su pareja, Maya Nazor (Foto: Instagram)

“Estuvo bien perrón, nos la pasamos chingón, ahí una disculpa por el desmadre. Pero ahorita les voy a subir los videos completos para que vean lo que pasó. Yo no les falto el respeto a mis fans, los quiero mucho”, declaró el exitoso rapero.

Recientemente el famoso también vivió un momento angustiante durante uno de sus conciertos. El evento ocurrió el pasado 24 de julio en la Feria de Rosarito en Tijuana, Baja California.

El artista -quien recientemente se convirtió en padre del pequeño Luka- decidió lanzarse hacia el público mientras cantaba Cuidando el territorio, pues les advirtió a los asistentes “Pero me van a agarrar, ¿eh?”; en uno de los varios videos difundidos, se pudo ver que el artista se aproximó varias veces hacia el borde del escenario antes de finalmente aventarse.

Durante uno de sus conciertos, Santa Fe Klan se aventó hacia el público

Por algún motivo, los integrantes de su equipo no lo dejaban saltar desde el escenario y lo detuvieron abrazándolo; es probable que estuvieran intentando evitarlo por protección a su integridad o porque la distancia era muy grande como para que llegara a las manos de los asistentes.

Aunque fingió que iba a seguir cantando, el originario de Guanajuato por fin logró esquivar a los bailarines y cantantes que estaban en el escenario, se lanzó sin éxito, pues sus compañeros siguieron jalándolo hacia la plataforma y cayó en un espacio donde no había muchos fans.

El artista se presentó con éxito en Texas, Estados Unidos (Foto: Instagram/@santa_fe_klan_473)

Después del incidente, la base de la canción siguió sonando mientras todos los asistentes gritaban por la consternación y corrían a intentar levantar al cantante. Después de un corte en el video de @soyvianneth, se pudo ver a Ángel Jair Quezada Jasso ya repuesto en otra zona del escenario.

Desde ahí, reclamó a su equipo por haberlo retenido ante el salto: “Se pasaron de verg*, perros, ¿Pa’ qué chin*aos me agarran, si ya les había dicho que me iba a aventar?”, dijo al micrófono. La intención original de Santa Fe Klan era que sus fans lo cargaran, pero no se logró por la intervención de sus bailarines.

