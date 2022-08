Yordi Rosado dio a conocer la verdad de cuando Adal Ramones fue golpeado por un poeta en ‘Otro Rollo’

Yordi Rosado reveló lo que sucedió cuando un poeta golpeó a Adal Ramones en ‘Otro Rollo’ (Foto: Univisión/YouTube/@TeleBasura)

A lo largo de la historia de la televisión mexicana han existido diferentes momentos que se han convertido en sucesos que han marcado al público por su espontaneidad y extravagancia, entre estos se encuentra cuando un poeta golpeó a Adal Ramones en el exitoso programa de Televisa, Otro Rollo,

Otro Rollo fue uno de los programas de comedia y variedades de Televisa que en los años 2000 conquistó a México e incluso algunos países de Latinoamérica, sin embargo, llegó a su fin y con ello el inicio de las carreras individuales de sus dos presentadores estelares, Adal Ramones y Yordi Rosado.

En más de una ocasión, ambos conductores han ahondado de lo que vivieron dentro y fueras de cámaras de Otro Rollo, bajo este contexto, durante una conversación para el podcast, El Control Perdido, el ahora conductor de La entrevista con Yordi Rosado, fue cuestionado sobre la ocasión en la que Adal Ramones fue golpeado por un poeta con un florero luego de que el presentador se burlara de su obra.

En su momento, este hecho causó gran conmoción y diversión a las audiencias mexicanas, sin embargo, no todo fue lo que se rumoró en aquel entonces, pues Yordi Rosado explicó que todo fue planeando dentro de la producción, pero no les fue avisado a ninguno de los dos presentadores estelares.

“Eso fue falso. La idea fue de Memo del Bosque, productor de Telehit, él fue el primero que lo propuso, pero en ese mismo programa dijimos que había sido mentira, que el cuate era un doble, el florero era de azúcar y el poema lo había escrito yo”, subrayó el reconocido presentador de 50 años.

"Otro Rollo" dejó de transmitirse en mayo de 2007

“Toda la parafernalia del video que le hicimos diciendo que había ganado un premio en Suiza, todo eso fue una amiga mía que su papá tenía una biblioteca increíble; fui, lo grabé, escribí todo el texto para darle credibilidad y en la mesa, si ven el video, pusimos cápsulas de sangre para cuando Adal se agachara, se las metiera a la boca”, añadió el también productor.

La supuesta agresión en contra de Adal Ramones en su momento se convirtió en tema de conversación en los medios tradicionales y aunque en el mismo programa se dijo que había sido falso, Yordi recordó que nadie de la producción lo sabía, lo que le dio un efecto de gran realismo que fue transmitido a televidente.

“El movimiento maestro, creo yo de esa idea, fue que nunca le dijimos a nadie de la producción, fue algo súper que le dio la chispa sí porque el de la cabina puso las barras de colores luego luego, la gente se asustó, los de seguridad entraron y lo aventaron. Todo fue muy real”, remató Yordi Rosado.

El programa fue muy popular en la década de los años 2000 (Foto: Univision)

Por otro lado, a mediados de junio el conocido presentador de televisión, locutor y productor fue invitado al programa de YouTube, El Frasco Mx, conducido por Mau Nieto y Román Torres en donde explicó que Otro Rollo no solo era exitoso en materia creativa y de audiencias, sino también en el rubro económico.

“No estaba tan mal, yo ganaba como 140 mil pesos mensuales, no empecé ganando eso, fue poco a poco, pero era más o menos lo que ganaba yo”, confesó en su momento Yordi Rosado en el programa causando gran controversia en redes sociales por señalar que no era algo tan malo el presupuesto que la producción tenía para él.

