Hijo de Alfredo Adame aseguró que por culpa de su papá no tiene pareja: “Les da miedo”

Alfredo Adame no ha tenido contacto con su hijo Sebastiá (Foto: Instagram)

Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos en la farándula mexicana, ya que constantemente se ve inmiscuido en todo tipo de peleas o controversias. Además, la relación con sus familiares tampoco ha sido la mejor, al punto que llegó a desheredar a sus hijos y, en fechas recientes, señaló que ya no estaba dispuesto a buscar reconciliarse con ellos.

Pero su forma de actuar al parecer ha comenzado a afectar a otras personas, pues Sebastian Adame reveló que no puede conseguir pareja debido a que sus pretendientes tienen miedo de verse involucrados en alguna polémica con su papá.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el hijo de Adame se mostró cansado de las constantes conductas que tiene el ex presentador de Hoy y que indirectamente le han llegado a afectar.

“Les da miedo que mi papá vaya a salir hablando de ellos (aunque no le hablo desde hace dos años”, escribió.

Adame dijo que no quiere a sus hijos en su funeral (Foto: CUARTOSCURO)

Asimismo, el joven apuntó que también ha tenido que vivir malas experiencias con personas que únicamente se le acercan para tener un poco de fama esporádica.

“Se acabó esto de buscar una relación en este país, es un fastidio. Mejor me voy a acuerpar al gym y buscar en otros país, porque parece que sólo les gusto a los que están en otros países y que no puedo llegar tan fácil”, sentenció.

Cabe recordar que la relación entre Adame y los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells ha sido tormentosa, ya que desde hace unos años rompieron toda relación debido a múltiples diferencias. No obstante, en fechas recientes y, durante su participación en el reality show Soy famoso, ¡Sácame de aquí!, Adame externó sus intenciones de reconciliarse.

El hijo de Adame dijo que no podía conseguir pareja (Foto: IG sebas_gaymer13)

A esto y en otras ocasiones donde el actor ha externado sus ganas de retomar el contacto con sus hijos, Sebastián Adame se había mostrado receptivo, pero siempre ponía como condición para el reencuentro que todo fuera alejado de las cámaras, ya que no estaba interesado en hacer un show medíatico.

Sin embargo, el punto de quiebre sucedió hace poco, cuando en el marco del Día del Padre, Alfredo invitó a sus familiares a una comida, pero después se molestó porque rechazaron su invitación.

“Se acabo, su última oportunidad fue esa. Yo no vuelvo a tomar la iniciativa en absolutamente nada”, puntualizó. De igual manera, reiteró que el día de su funeral no van a entrar, que solo estará su hija Vanessa y sus nietos, María José y Santiago”, dijo durante un reciente encuentro con los medios.

Asimismo, Alfredo destacó que no quiere que sus hijos entren al funeral cuando llegue el momento en que fallezca.

Alfredo Adame ha arremetido públicamente contra sus hijos (Fotos: Gettyimages, Instagram/yrma_lydya)

“El día que yo me muera van a entrar mi hija Vanessa, que es mi heredera de todo. Mis nietos María José y Santiago (...) Van a entrar la gente que realmente yo considero mis amigos, ellos no entran”, reiteró.

Por su parte, Sebastián aclaró su versión de la historia y dijo que él había hablado con su padre antes para decirle que si se iban a reconciliar fuera lejos de las cámaras.

“Por parte del mensaje, sí me llegó, no lo contesté porque justo lo que yo le pedí, fue justamente lo que rompió. De hecho, enfatiza en ese mensaje que no va a ser en su casa, era la comida del Día del Padre, que va a ser en otro lado. A parte, un reportero me habló para decirme que si sí iba a estar ahí, entonces, ya sabía a lo que iba”, señaló el joven.

