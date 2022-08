Dueño de estética habría sido la última persona en ver a Anne Heche previo al accidente que le causó la muerte

La actriz murió recientemente. (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Hace una semana se dio a conocer el trágico deceso de la actriz Anne Heche, quien participó en películas como Psicosis, Testigo silencioso, La muerte de super man o Jóvenes rebeldes. Y es que, su fallecimiento se vio envuelto en polémica debido a las condiciones de los hechos, pues fue hallada al volante en un automóvil que se estrelló contra una casa a una velocidad de 140 kilómetros por hora en Los Ángeles, California.

De acuerdo con el forense del condado de Los Ángeles, la artista de 53 años murió por inhalación de humo, lesiones por quemaduras y una “fractura del esternón debido a un traumatismo cerrado”. Asimismo, los exámenes toxicológicos revelaron la presencia de narcóticos.

El accidente dejó con fuertes lesiones a la actriz (Grosby)

Ante esto, el portal TMZ entrevistó a Richard Glass, el dueño de la estética Glass Hair en Venice, el cual resulta trascendente ya que pudo ser la última persona en ver con vida a la famosa.

“La gente no es buena, sólo es malvada, ¿sabes? hacen acusaciones de que yo tuve algo que ver con lo que dicen los exámenes toxicológicos y es mucho. Dicen que ella pudo obtener la cocaína o el fentanilo por mí, ya que fui la última persona que estuve en contacto con ella”, señaló afectado.

Glass mencionó que él no injiere, ni distribuye ningún tipo de drogas, por lo que le resultaba muy molesto que las personas estuvieran diciendo injurias en su contra. Aunque el hombre aseguró estar libre de culpa, mencionó que se sentía mal porque consideraba que tal vez, en caso de saber lo que sucedería, pudo haber hecho algo para impedirlo.

El coche de la famosa se incendió (Grosby)

“Tengo un poco de remordimiento, siento que pude haber hecho más, creo que el universo la mandó aquí (a mi establecimiento) para que yo imapactara de alguna forma y salvarla o protegerla... me siento muy emocional, porque esta mujer necesitaba ayuda y yo no estuve lo suficientemente ahí”, puntualizó.

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto falleció Anne Heche, la actriz de cine y televisión ganadora del Emmy cuyo drástico ascenso en Hollywood en la década de 1990 contrastó con episodios de crisis personal.

Fue su hijo Homer quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales y externó la tristeza por la que estaba pasando la familia actualmente.

La actriz murió tras un choque (Foto: Archivo)

“Mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra madre. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me queda una tristeza profunda y sin palabras. Espero que mi madre esté libre de dolor y empiece a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. A lo largo de esos seis días, miles de amigos, familiares y fans me hicieron llegar sus corazones. Estoy agradecida por su amor, así como por el apoyo de mi padre, Coley, y mi madrastra Alexi, que siguen siendo mi roca durante este tiempo. Descansa en paz mamá, te quiero, Homer”.

Heche se encontraba hospitalizada desde el pasado 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista y el vehículo acabó entre el fuego.

Los bomberos afirmaron que la actriz había hablado con ellos mientras la sacaban de los escombros y la llevaban al hospital.Pero, poco después Heche perdió el conocimiento y el 8 de agosto los representantes publicaron un comunicado donde decían que se encontraba en “estado extremadamente crítico” y que había entrado en coma.

SEGUIR LEYENDO