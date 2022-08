Chiky Bombom confesó que su objetivo en ‘Ojos de Mujer’ es: “Contagiar empoderamiento femenino”

La oriunda de República Dominicana comenzó a subir contenido en 2015. (Fotografía cedida por E! Entertainment)

Tras colocarse entre las principales tendencias de redes sociales por sus cómicos videos -de donde salió su popular frase “buenas buenas”- y sus recientes participaciones en realities como Mira quién baila y Top Chef, Chiky Bombom se sinceró sobre su participación en la segunda temporada de Ojos de Mujer, un programa de E! Entertainment donde conversará sobre diferentes temas en compañía de Elizabeth Gutiérrez, Érika de la Vega y Carla Medina.

En entrevista con Infobae México, la oriunda de República Dominacana adelantó que en esta nueva edición buscará contagiar empoderamiento femenino con sus opiniones, pues considera que es sumamente necesario en la sociedad: “Es exactamente lo que se necesita en Latinoamérica, empoderar a las mujeres que tienen las caras amarradas, que llevan años pisoteadas, que llevan años maltratadas”.

La influencer explicó que durante cada episodio se pondrán sobre la mesa temáticas de actualidad con la intención de presentar opiniones honestas y confesiones que sirvan como apoyo para aquellas personas que están pasando por situaciones similares o que inciten una reflexión.

La primera temporada está disponible en el canal oficial de E! Entertaiment en YouTube. (Captura de pantalla)

“Tocamos muchísimos temas sumamente necesarios especialmente para Latinoamérica, para educar, para motivar, para inspirar, para abrirle las puertas a esas mujeres que están ahí pensando que no son nada cuando lo son todo”, dijo.

Como mujeres nos unimos en esta producción junto a E! bajo el mismo objetivo: inspirar, motivar y contagiar empoderamiento femenino en toda Latinoamérica.

Chiky Bombom reconoció que el programa le brindó un espacio que estaba buscando desde hace mucho tiempo en televisión, por lo que se siente muy agradecida y feliz de poder compartir su punto de vista no solo con sus fans en internet, sino también con el público en general a través de la televisión.

(Fotografía cedida por E! Entertainment)

“Yo soy más allá de las redes sociales [...] y Ojos de Mujer me dio la oportunidad que nadie me había dado, nadie quería darme una oportunidad en la televisión y ahora todos quieren con la Bombom [...] Yo siento que estoy hablando con mis amistades y no con el público”, comentó.

La dominicana incursionó en redes sociales hace aproximadamente siete años, cuando vivía en su país natal. Al respecto, confesó que decidió abrir un espacio en redes para poder externar todo lo que estaba pasando en su vida, en especial las cosas que la afectaban, y así de cierta manera liberar todo. Sin embargo, nunca se imaginó que sus videos se viralizarían alcanzando más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde sigue subiendo contenido.

“La depresión fue mi motivación porque las redes sociales fueron ese medio que yo utilicé para desahogarme, no tenía con quién hablar, no tenía con quién desahogarme y dije sabes qué voy a desahogarme en redes sociales y voy a tirar todo lo que llevo por dentro y fui conectando con diferentes personas hasta el momento en que tuve que ayudar a miles y miles de personas y aquí estoy, sigo ayudando”, contó.

Yo hago mis videos sin pensar en motivar a nadie

La segunda temporada de Ojos de Mujer se estrenará este jueves 18 de agosto en punto de las 20:00 horas a través de E! Entertainment y constará de 12 episodios de aproximadamente 60 minutos de duración.

