Los mejores memes que dejó la llegada de las películas de Barbie a la plataforma Netflix

Barbie tendrá su propia película en 2023

Desde hace algunos días, la plataforma de Netflix Latinoamérica anunció que este 16 de agosto agragaría todas las películas de Barbie a su catálogo, lo cual emocionó a muchas personas que crecieron con dichas historias.



Las reacciones a esta actualización en el repertorio de Netflix desató todo tipo de reacciones, incluyendo memes, frases y hasta reclamos. En algunas de las imágenes graciosas, las personas señalaron que habían esperado al cambio de día en sus ciudades para disfrutar de las aventuras de Barbie, mientras que otras personas se sintieron molestas porque no se añadió la película que esperaban.

Actualmente, estas son todas las películas de Barbie que están disponibles en Netflix:

Ojalá canten esto mentalmente todo el día: ♪ Soy como tú, tú eres igual... ♪

'Barbie: La princesa y la plebeya' Ya está disponible. pic.twitter.com/sVgtELTtAA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 16, 2022

-Barbie la princesa y la Plebeya

-Barbie mariposa

-Barbie y las 12 princesas bailarinas

-Barbie Fairytopia: La magia del arcoíris

-Barbie y la Princesa de Pauper

-Barbie escuadrón espía



-Barbie el secreto de las hadas

-Barbie escuela de princesas

-Barbie zapatillas mágicas

-Barbie y la princesa de pop

-Barbie: una aventura de sirenas



Las muñecas Barbie de Mattel son uno de los juguetes predilectos de muchas niñas pequeñas y algunos niños, sin embargo, muchas generaciones quedaron marcadas por sus películas, las cuales se difundían en diversos canales de televisión e incluso en discos recopilatorios.

A pesar de la variedad, muchos de los fans de Barbie señalaron que no están las películas de Barbie más “icónicas” o queridas para ellos. “Faltó toda la saga de Mermaids”, o “No se vale, no están todas, no está mi favorita Barbie y el Cascanueces, ¿Por qué dicen que todas?”.



Sin embargo, muchas personas expresaron en Twitter que sí estaban conformes con las nuevas películas de la querida personaje, pues les trajo recuerdos muy gratos de su infancia e incluso hicieron espacio en sus rutinas diarias para armar una maratón.

La nueva película<i> live action </i>de Barbie

La fecha de estreno para tan esperada producción es el 21 de julio de 2023, pero se sabe que quien dará vida a la icónica y polifacética personaje es Margot Robbie, por otra parte, quien interpretará a Ken será Ryan Gossling.



La dupla ha conformado una pareja espectacular para el estereotipo que maneja la caricatura, por lo que las primeras imágenes filtradas en su papel generaron todo tipo de comentarios.

Cuando se dio a conocer el primer vistazo del rodaje, los fans de la querida muñeca hicieron estallar internet. Fue en medio de CinemaCon, evento que se realizó en Las Vegas, se presentó la primera imagen de Margot Robbie encarnando a la muñeca. Robbie queda perfecta caracterizada como la muñeca: descapotable rosa, fondo rosa, vestido a juego y algo muy característico de la muñeca: su sonrisa fijada en el rostro.

Margot Robbie como Barbie

La historia cuenta la vida de una muñeca que vive en Barbieland y es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta.

“Barbie promueve la confianza, la curiosidad y la comunicación durante la infancia; además empodera a los niños para imaginarse a sí mismos en roles aspiracionales, desde princesa hasta presidente”, mencionó la actriz que le dará vida a Barbie.

En su momento, Margot no pudo desvelar nada sobre la trama, pero sí agregó que estaba muy honrada de asumir el característico papel y de hacer parte de la producción de esta película que cree tendrá un impacto gigantesco y dejará una huella positiva en los niños y en el público de todo el mundo.

